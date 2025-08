Erna er fortsatt stjerna, mener generalsekretær Tom Erlend Skaug, som leder Høyres valgkamp fra kontoret sitt i Høyres Hus. Han ser ingen grunn til at Høyre skal slutte å sende Erna Solberg ut på politiske turneer i busser dekorert med optimistiske Erna-tegninger, selv om glansbildet har falmet, den gamle aksjeskandalen fortsatt henger ved henne og Høyre sliter på meningsmålingene.

– Når du ser på hvordan hun tas imot og oppleves når hun er på tur ute blant folk, så mener jeg det er all grunn til å mene at hun fortsatt er en politisk kjendis i superklassen, sier Skaug til Dagsavisen.

– Hun blir jo virkelig gjenkjent og tatt imot, og folk vil gjerne snakke med henne over alt hvor hun kommer. Vi mener jo veldig tydelig at hun fortsatt er et veldig sterkt kort for oss, men ikke minst et veldig sterkt kort for borgerlig side som helhet, sier han, og fortsetter: