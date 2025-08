Fabelaktige Tor Åge Bringsværd er død

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

Barnehagebarna Karsten og Petra. Sjøormen Ruffen. Det lille trollet Tambar. Elefantungen Kokos. «Når to» og Sesam Stasjon.

Tor Åge Bringsværds barnebøker alene er nok til å fylle et barnehage- eller skolebibliotek. Legger man til ungdoms- og voksenbøkene, er det nok til en hel liten folkebibliotek-filial.

Siden debuten i 1967 forfattet han over 350 bøker fordelt på omtrent alt som fins av sjangere, for et like variert utvalg lesere. Essay og skuespill, romaner og TV-manus, hørespill og selvbiografi.

Bringsværd skrev for alt fra bleiebarn og besteforeldre, og gledet selv de kuleste tenåringene og mest blaserte voksne med fabelprosa og andre spennende fortellinger.

Alltid varmt inkluderende, alltid like trygg på historiens kraft. Her er lun humor, men også sarkastisk snert. En trygg tro på at kos og hygge er viktig og bra, men også et dytt i ryggen mot mer utfordrende tanker.



Tenk sjøl! er et viktig refreng for Bringsværd. Han drømte om åpnere debatter, der man lettere byttet mening dersom den andre hadde bedre argumenter. Trodde på lærdom og kunnskap. At gamle historier, myter og sagaer kunne lære oss nye ting. At mennesket er et tenkende, potensielt klokt dyr.

Troen på mennesket, og på menneskets evne til refleksjon, skinner igjennom i alle bøkene hans. Da jeg intervjuet han hjemme i skrivestua i Hølen i 2014, formulerte han seg slik:

«Jeg synes litteraturen skal stille spørsmål vi ikke har tenkt på. Jeg synes det er altfor mye litteratur som holder opp et speil mot oss selv, uten å vise noe vi ikke allerede visste fra før».

Hva om? er et annet viktig refreng, i Bringsværds barnebøker så som i voksenbøkene.

Heller enn å grave stadig dypere i menneskets innerste navlelo, retter Bringsværd speilet mot samfunnet rundt oss. Om enn ofte i en fordreid, lett kamuflert form.

Han tok tydelig stilling mot rasisme, homofobi, religiøst og ideologisk hykleri. Ofte gjennom dystopier og andre fabulerende fortellinger, som viser hva som kan skje om smålig feighet og trangsynt tanketomhet får fritt spillerom.

Spennende gjenfortelling av eldgamle myter og historiske romaner levendegjør fortida – og drar paralleller mot vår tid.



Ta for eksempel de tretten bindene i «Vår gamle gudelære» (1985-96), som gjør Odin, Tor og Loke levende. Eller Gobi-serien (1985-97), om gjøgleren og eks-barnesoldaten Wolfgang von Godesberg mange prøvelser som flyktning på 1200-tallet, som gjør folkevandringstiden og korstogene nåtidige.



I andre bøker er handlingen lagt til framtida. Sammen med makker Jon Bing (1944–2014) skapte Tor Åge Bringsværd begrepet «fabelprosa», som dekker science fiction og andre fantastiske sjangere. Bing & Bringsværd ble et fenomen, ikke minst på grunn av NRK-serien «Blindpassasjer» (1978) på TV, samt en lang rekke hørespill for NRK radio.

Framtidsfiksjonene viser fram livet på en klimaødelagt jordklode eller på fjerne planeter. Her er romskip og roboter, avansert teknologi – og en klar følelse av hva om? Hva om menneskene behandlet hverandre litt bedre? Og dyrene? Og selveste jordkloden?

Det er ikke for sent, men vi må våkne nå, er Bringsværds budskap, på og mellom linjene. Han var en politisk forfatter – i hvert fall for alle som ser empati, medmenneskelighet og omsorg som politiske temaer. Noe han uten tvil gjorde.



Barnebøkene utforsker vennskap. Heltemot. Hele tida med en varm medmenneskelighet i bunnen. Det er vanlig å grue seg, viser Bringsværd, men ofte verdt å prøve likevel. Ruffen, sjøormen som ikke kunne svømme, har faktisk vannskrekk. Han er likevel modig når det gjelder. Karsten syns det er litt skummelt å begynne i barnehagen, men det viser seg å gå fint.

Verden kan være skummel. Men fine ting fins. I massevis. Bringsværd skrev hyllestbøker om katter og elefanter, og en hel bok om å gå på leit etter dyrefigurer i kart. Han lekte, hele livet.

Bringsværd fikk av og til kritikk for at han lot lek og kos dominere. Da Karsten og Petra ble film, mente noen av de voksne filmkritikerne at både filmen og bokserien var «for idyllisk». Bringsværd bare lo: «Det er jo poenget!», sa han da jeg intervjuet ham i 2014, og fortsatte: «Karsten og Petra skal være en trygg og varm og vennlig verden der ting fungerer godt. Barn har behov for det». Kritikerne som syns sånt er kjedelig, er bare misunnelige, humret han.

Det hadde vært lett å misunne Tor Åge Bringsværd. Men enda lettere å la seg sjarmere av hans åpenbart genuine eventyrlyst og fantasi. Hans humanisme og kreativitet.

Tiår etter tiår nådde han flere lesere enn forfattere flest engang våger å drømme om. I tillegg oversatte han seriene om Ole Brumm, Albert Åberg og Ludde til norsk, og fikk selv bøker oversatt til flere andre språk. Han ble nominert til og mottok en lang rekke høythengende litterære priser, og ble i 2024 utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden.

Den kanskje siste boka signert Tor Åge Bringsværd blir utgitt denne uka. Det er en kjærlighetsroman som har fått tittelen «Magnoliadamen», om en mann som forelsker seg i en kvinne som er ti prosent magnolia.

Men forfatteren er ikke lenger. Den 4. august 2025 sovnet Tor Åge Bringsværd inn, etter lengre tids sykdom. Hans egen reise til verdens ende har begynt. God tur, fabelmester, og takk for alle bøkene!