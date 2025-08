Hvem skal skrive USAs historie?

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Amerikanske universiteter og museer har noen av verdens fremste historikere. Dyktige arkeologer og kuratorer har de også nok av. Men Trump hater dem og sier de ikke forteller USAs historie på riktig måte. Fremfor alt misliker han fortellinger og fremstillinger som ikke stemmer med MAGA-bevegelsens forkvaklede ideologi. Enda verre er det hvis de setter Trump selv i dårlig lys.

Nå vil han gjenreise «sannheten» om landets fortid. Det bør være kjent for de fleste at Hitler, Stalin og Mao gikk fram på samme vis.

«Den som kontrollerer fortiden, kontrollerer fremtiden», heter det i George Orwells roman 1984.

Et viktig skritt ble tatt i mars, da han utstedte en presidentordre med den talende overskriften: «Restoring Truth and Sanity to American History». Her ga han Smithsonian, et kjent museum i Washington, og andre tilknyttede institusjoner ordre om å gjennomgå sine utstillinger for å sikre at de fremmer «patriotiske verdier» og unngår et «ideologisk og splittende» språk.

Trump er, for å si det mildt, skeptisk til fortellinger som sår tvil om USAs lovpriste historie. Derfor vil han tone ned de mørke kapitlene og fremheve de lyse. Det betyr at kapitlene om slaveriet og undertrykkelsen av afroamerikanerne bør få mindre plass. Likeså behandlingen av latinamerikanerne og overgrepene mot urbefolkningen.

Smithsonian Institution er verdens største museumskompleks og et symbol på amerikansk kunnskap og minnekultur. Institusjonen er oppkalt etter sine grunnlegger, briten James Smithson, og ble opprettet så tidlig som i 1846. Hovedbygningen er lett synlig med sine ruvende tårn, og omtales gjerne som «The Temple».

I dag består Smithsonian av 21 museer, 21 biblioteker og et stort antall forskningsavdelinger spredt over hele landet. Millioner av mennesker besøker dem året rundt. Den føderale regjeringen finansierer to tredjedeler av Smithsonians budsjett. Institusjonens ledere begynte derfor å skjelve i buksene da Trump utstedte sin presidentordre. Etter press fra Det hvite hus ble flere av styremedlemmene tvunget til å trekke seg.

Nå har Smithsonian fått et styre med konservativt flertall. Resultatene kan ses med det blotte øye. Mens sommerheten har ligget som et kvelende teppe over Washington, har institusjonens ansatte hatt det travelt med å fjerne gamle byster og statuer. De har også – etter pålegg fra Det hvite hus – fjernet en lite flatterende henvisning til presidenten selv.

Det hadde seg nemlig slik at National Museum of American History, en underavdeling av Smithsonian, hadde laget en bildepresentasjon av presidenter som var blitt stilt for riksrett, i praksis Andrew Johnson (1868), Bill Clinton (1998) og Donald Trump (2019 og 2021). Nå er Trumps navn strøket. Smithsonian har forklart endringen med at utstillingen senere skal «oppdateres i sin helhet». Men kritikerne godtar ikke forklaringen, og nå går bølgene høyt.

«Dette er ikke vedlikehold, det er politisk viskelær», skriver en kommentator i det velrenommerte magasinet The Atlantic.

Trumps høyre hånd, visepresident J.D. Vance, har fått jobben med å koordinere den nye offensiven. Vance har de siste månedene hatt det travelt med å snakke museumsledere til rette. De som har gitt ham motstand, er blitt erstattet med nye koster. Det gjelder blant annet Kim Sajet, direktør for National Portrait Gallery, som fratrådte i juni etter det som ble beskrevet som «en langvarig prosess fra Det hvite hus».

Forfatteren George Orwell huskes for sin roman 1984, hvor Sannhetsministeriets ansiktsløse ansatte hadde det travelt med å omskrive fortiden. «Den som kontrollerer fortiden, kontrollerer fremtiden», lød resonnementet.

Trumps forsøk på å diktere historikerne er en urovekkende påminnelse om denne logikken. At han angriper nasjonens mest prestisjefylte kunnskapsinstitusjon, gjør saken enda mer alvorlig. Museer er ikke bare oppbevaringssteder for gjenstander, men historiefortellingens templer.

American Historical Association (AHA) med tusener av medlemmer har sendt et skarpt protestbrev til Det hvite hus. Det samme har Organization of American Historians (OAH). Begge påpeker at akademiske institusjoner må forbli uavhengige og ikke tjene bestemte politiske formål. «Smithsonians oppgave er å formidle historien med all sin kompleksitet, ikke å smiske for de mektige», påpeker OAH.

Smithsonians styreleder Lonnie G. Bunch har lovet å sikre institusjonens faglige frihet. Men presset er stort, og de føderale budsjettmidlene knyttes i økende grad til politisk lojalitet. Derfor spør mange: Vil fremtidige besøkende få se hele historien, eller bare deler av den?

«The answer my friend is blowing in the wind», sang Bob Dylan. Og ennå blåser svaret i vinden, for Trump er bare sju måneder på vei – av førtiåtte. Underveis vil han med stor sannsynlighet kunne vinne mange enkeltslag, men neppe krigen, sier de håpefulle.

Han kan likevel påføre historieformidlingen stor skade. Hans grep om den føderale pengesekken er allerede blitt et mektig våpen i hans kamp for å gjenreise «sannheten». Stilt overfor trusselen om arbeidsledighet og bankerott vil mange bøye av, både enkeltpersoner og institusjoner.

I fjor mottok Smithsonian nesten 1,1 milliarder dollar i føderalt tilskudd. Dette utgjorde 63 prosent av institusjonens driftsbudsjett. Et stort antall andre kunnskapsinstitusjoner lever like farlig. Også delstatene har maktmidler til å gå Trumps ærend. Flertallet av dem (27 av 50) styres av republikanere. Ansvaret for skoler og universiteter, herunder læreplaner, ligger primært hos delstatene, ikke den føderale regjeringen.

Det betyr at delstatsregjeringene kan følge opp Trumps agenda ved å stille bestemte krav til historieformidlingen. Flere av dem er i full gang, som regjeringene i Florida, Texas, Idaho og Tennessee. Alle har vedtatt lover som forbyr eller begrenser undervisning i kritisk raseteori, et fag som undersøker hvordan rasisme er systemisk forankret. Guvernøren i Florida, Ron DeSantis, har for sin del iverksatt læreplaner som skal fremme «patriotisme og amerikansk eksepsjonalisme».

Nå står millioner av unge amerikanere foran et nytt skoleår, og i Smithsonian er sommerens rundvask over. Men siste ord er uansett ikke sagt.

