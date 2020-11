Det internasjonale politiske bildet har de senere år blitt mer og mer preget av polariserte politiske klima og nasjonalstater som vil styrke sin suverenitet. Stadig flere tar sterkere steg bort fra den internasjonale åpne økonomien og over i en beskyttende og mer selvsentrert tilnærming.

Dessverre slipper ikke Norge unna denne type tilnærminger, men den kommer nå fra overraskende hold.

Her hjemme tar Arbeiderpartiet nå på seg det kvelende Trump-slipset og vil bygge en handelsmur mot internasjonale teknologiselskap.

Steen skriver i Aftenposten at regjeringen er «håpløst naiv i møte med teknologikjempene» og derfor foreslår han å bygge opp et eget miljø for digitalisering i staten med de skarpeste digitale talentene.

Høyborgen i Oslo sentrum har litt for tjukke vegger.

Steen må komme seg ut og se litt på hva som foregår der ute i virkeligheten både i eget land og i hans eget nabolag. Norge har nærmere 100.000 arbeidsplasser i IT-bransjen. I Oslo står næringen for hver tiende arbeidsplass og peker seg ut som den raskest voksende næringen de senere årene. Disse jobbene vil Steen nå til livs.

I utkastet til nytt partiprogram for Arbeiderpartiet står det følgende: «Arbeid til alle er jobb nummer én. Skal vi lykkes med det, trenger vi bedrifter og næringsliv som vokser og driver lønnsomt i hele landet. Vi skal utvikle eksisterende arbeidsplasser og samtidig legge grunnlaget for nytt næringsliv og ny industri.» Dette er veldig gode løfter til velgerne og som jeg støtter helhjertet.

Bare synd at det ikke skal gjelde i Oslo.

Løsningen på at næringslivet møter internasjonal konkurranse er ikke å bygge nye offentlige konkurrenter med dype skattefinansierte lommer, og statens reguleringsmakt i ryggen. Dette har Steen vært opptatt av i arbeidet mot Akson, og vi ønsker oss samme linje i alle andre sammenhenger.

Realiteten er at Oslo kommune og staten stadig oftere er en større konkurrent for norske bedrifter enn Google, Facebook, Schibsted eller andre techkjemper.

Når kommunen finner ut at de skal nærmest kopiere næringslivets parkeringsløsninger og så regulere bort konkurrenter, eller etablere egen IT-konsulentvirksomhet for så å ta til orde for å kutte bruk av eksterne kompetansemiljøer er det å spenne beina på oppbyggingen av lokale tech-bedrifter med internasjonale muligheter.

Tilsvarende når staten skal levere gratis eiendomstjenester fra Kartverket som private arbeidsplasser lever av i dag, eller at forskning som landets skarpeste forskningshoder hittil har kjempet om å få gjøre nå skal lukkes inne på bakrommet, eller sørge for at det offentlige selv overtar datadrevne applikasjonsløsninger i samferdsel som åpenbart ville hatt eksportpotensiale. Jeg undres over hva som er planen til Steen når han i samme åndedrag sier at offentlige og private selskap skal samarbeide om teknologiutvikling.

Næringslivet må være internasjonalt konkurransedyktige.

Vi må ta tak i mulighetene som finnes hjemme og bygge kompetansemiljøer som kan ta med seg kunnskapen inn i internasjonal konkurranse og hente hjem verdier for Norge.

Det hindres når Steen gjennom Oslo kommune og Arbeiderpartiet jobber for å bli den største konkurrenten til nytt næringsliv og nye arbeidsplasser. Det vi trenger er det motsatte. Vi trenger en offentlig sektor som spiller på lag med næringslivet, etterspør innovasjon, tilgjengeliggjør data, skaper markeder, likestiller aktører og som heier på kompetansemiljøer fremfor å snakke ned hver tiende arbeider i kommunen.

Steen mener videre at selskap som tar i bruk personopplysninger ikke skal kunne levere på offentlige anbud.

Det vil si at selskap som redder liv ved avansert diagnostikk, tilbyr spesielt tilpasset opplæring, avdekker bivirkninger, planlegger beste reiseruter til fordel for klimaet og reisetid, eller rett og slett muliggjør at vi klarer å holde en digital nærhet i tiden hvor vi er fysisk alene skal ikke få levere til offentlige sektor som kunde. Dataøkonomien er mer enn annonsesalg på Facebook. Menon Economics beregnet at det i dag er 100.000 arbeidsplasser i den norske dataøkonomien på tvers av bransjer. Det er på tide å erkjenne at bruk av data er en verdi for samfunnet, mens for misbruk av data har vi et omfattende og sterkt regelverk som må følges opp.

Regelverk knyttet til bruk av persondata og annen data skal følges.

Konkurranseregelverk og skatteregelverk likeså. Både USA og EU, som vi er nært tilknyttet her, har dette sterkt i fokus. Men når Robert Steen nå går et korstog mot norske arbeidsplasser i næringslivet gjemt bak parolen om å ta knekken på de store utenlandske selskapene er ikke det i samsvar med Arbeiderpartiets øvrige politikk. Jeg håper Arbeiderpartiet i sitt arbeid med ny politikk ser at Steenen de har i hånden fort knuser egne ruter og ikke bare nabolagets vinduer.