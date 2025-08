Mener Ap stemmer i strid med egen politikk

Torsdag offentliggjorde statsminister Jonas Gahr Støre at han vil fjerne egenandelen hos fastlegen og legevakta – også for 16- og 17-åringer. Dette lover han at vil skje allerede neste år, dersom Arbeiderpartiet (Ap) vinner valget i høst.

Han ga det samme løftet til AUF i 2016, men da uten å vinne valget. I en artikkel fra VG, stiller journalisten ham spørsmål om hvorfor han ikke oppfylte løftet sitt da Ap kom i regjering i 2020.

– Du må prioritere. Og vi har prioritert veldig mange ting for unge. Lista er lang, og nå kommer dette. Så dette er en av de sakene der jeg må si at vi kan ikke gjøre alt på en gang, men vi får annonsert det på tampen av regjeringsperioden, og det er jeg glad for, svarer han nyhetsavisen.