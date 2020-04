I Dagsavisen 28. april etterlyser Lars West Johnsen en løsning for E18 og Fornebubanen. Det er ikke noe nytt at E18 og Fornebubanen henger sammen.

Begge prosjekter er en del av en samlet helhet i Oslopakke 3, som det har vært tverrpolitisk enighet om. Fornebubanen og E18-prosjektet hører derfor politisk sammen.

Begge deler vil gi hovedstadsregionen vestover et stort løft og helt andre muligheter for sykling, kollektivtransport, ren luft og byutvikling.

Samtidig får vi på plass en helt nødvendig utvikling av en nasjonal transportåre som hele landet er avhengig av, enten vi vil eller ikke. Prosjektene henger også fysisk sammen, ved at E18-prosjektet inneholder en såkalt "Vestre lenke" som gir en ny og viktig forbindelse til Fornebu.

Uten realisering av E18-prosjektet, kommer heller ikke denne nye adkomsten til Fornebu på plass. Dette vet jeg at har skapt reaksjoner også hos de grunneierne som skal bidra tungt i finansieringen av Fornebubanen.

Så: Hvorfor går jeg for en helhetlig utbygging av E18 - i stedet for å stoppe ved Strand som noen ønsker? Det er rett og slett fordi det å stoppe prosjektet ved Strand er en dyrere og dårligere løsning, der vi vil komme til å bruke fryktelig mye penger uten at innbyggerne får noe særlig igjen for det.

Trafikkløsningene vil bli dårligere, fartsgrensen må settes ned til 60 km/t på en europavei og flere hus enn nødvendig vil måtte rives. Det er vanskelig å forsvare en slik løsning. Fagfolkenes råd er glassklare. Faktisk vil det være bedre å la være å bygge noe som helst enn å gå for en løsning som stopper på Strand. Når E18 henger fysisk sammen med Fornebubanen hvorfor ikke da bygge til Ramstadsletta?

Mitt viktigste argument for en helhetlig utbygging av E18 er miljø- og kollektivprosjektet. At innbyggerne i Asker og Bærum skal få muligheten til å drive byutvikling, få renere luft, få større muligheter til å sykle og bruke kollektivtransport. Tenk bare på hva det har gjort for Oslo sentrum at store deler av E18 i dag er lagt under bakken i et tunnelsystem! Det har gitt muligheter for et nesten bilfritt sentrum og en ny bydel i Bjørvika.

Jeg ønsker det samme for Bærum, og jeg ønsker en bedre fordeling av gjennomgangstrafikk og lokaltrafikk. Jeg unner også Asker og Bærums befolkning et moderne og kapasitetssterkt kollektiv- og sykkelveinett og tryggere lokalveier samt et lokalmiljø med renere luft og mindre støy.

Derfor sier jeg ja til en utbygging av E18 helt fram til Ramstadsletta. Strekningen er dessuten også av nasjonal betydning – en transportåre for næringsliv som hele landet er avhengig av.

I dag er den en av landets mest belastede veier med mye kø. Bussen står og stamper inn mot Oslo sammen med viktig langtransport som har utlandet som mål. Det sier seg selv at noe må gjøres for å få på plass et framtidsrettet transportsystem vest for Oslo.

Ja – i den helhetlige løsningen jeg går inn for skal det bygges 4,4 km kilometer motorvei som erstatter dagens motorvei på E18. Men faktum er at det i den nedskalerte løsningen fram til Ramstadsletta som nå ligger på bordet, vil det bli færre gjennomgående bilfelt enn det er på dagens E18!

I tillegg skal det bygges mange flere kilometer sykkelvei, og staten har også sagt ja til en forenklet kollektivstasjon ved Lysaker og ja til nye kollektivløsninger i de samtalene vi har hatt med Oslo og Viken siden februar.

Mitt ønske er å bygge ut den viktige transportåren E18 som et miljø- og kollektivprosjekt hele veien til Ramstadsletta. Det er vanskelig å forstå hvorfor noen vil stoppe et slikt prosjekt allerede på Strand.

Det er selvsagt lov å ha ulike meninger om en komplisert sak som dette, men jeg velger å gå for den løsningen som gir mest igjen for pengene for regionens beboere og nasjonen som helhet.

Jeg velger en løsning som gir bedre kollektivløsninger for både Oslo og Viken, mer gang- og sykkelvei og en klima- og miljøvennlig byutvikling.