Disse gutta driver likestillingen tilbake

Høyrepopulistiske krefter med et konservativt kvinnesyn er på fremmarsj globalt. I USA kutter Trump-administrasjonen støtten til likestillingstiltak og reproduktiv helse, og innfører nye lover med konsekvenser langt utover landets grenser.

Vi ser ikke bare en stagnasjon, men en systematisk reversering av rettigheter. Tre utviklingstrekk gir grunn til bekymring – og handling.

Retten til abort forbys: Høyrepopulistiske bevegelser arbeider i flere land for å begrense tilgangen til abort, prevensjon og seksualundervisning.

I Polen, Ungarn og USA har de strammet inn abortlovgivningen. Trump har dessuten stanset de fleste amerikanske bistandsprogrammer og forbudt støtte til organisasjoner som informerer om eller utfører abort. Dette vil koste liv og ramme millioner av jenter og kvinner globalt.

Forskning viser at innstramminger ikke fører til færre aborter, men til farligere inngrep.

Kjønnsideologi som våpen: Høyrepopulister hevder at progressive bevegelser styres av en radikal «kjønnsideologi», og bruker dette som et påskudd for å motarbeide politikk som fremmer likestilling og rettigheter for LHBT+-personer.

Trump-administrasjonen har nylig fastslått at det kun finnes to kjønn. Dette styrker tradisjonelle kjønnsroller og svekker anerkjennelsen av transpersoner, blant annet ved å gjøre det vanskeligere å få kjønnsbekreftende behandling og nye identifikasjonspapirer.

I Europa og Latin-Amerika brukes «kjønnsideologi» som et politisk verktøy for å svekke Istanbul-konvensjonen, som skal beskytte kvinner mot vold, og for å fjerne seksualundervisning fra skolen.

Begrepet brukes også for å fremme en konservativ familiepolitikk, der kvinner primært skal være hjemme, mens deres rolle i arbeidslivet og samfunnet begrenses.

Dette er ikke enkeltstående hendelser, men en systematisk nedbygging av rettigheter i et land vi tidligere likte å sammenligne oss med.

Ytringsrommet snevres inn: Ytringsfriheten omfatter både retten til å ytre seg, og retten til å motta informasjon. Vi vet fra før at kvinner opplever mer seksualisert hets når de ytrer seg offentlig, noe som kan føre til at de trekker seg fra det offentlige ordskiftet.

I Trumps USA ser vi en mer systematisk nedbygging av ytringsfriheten – som særlig rammer kvinner og minoriteter.

Blant annet gjennomgår Trump-administrasjonen forskningsprosjekter med offentlig støtte, og prosjekter som handler om mangfold, likestilling og inkludering kan risikere å bli stanset. «Kvinne» er ett av de forbudte ordene.

De begrenser også informasjonstilgangen, blant annet ved å gjennomgå nasjonale helsenettsider og endre informasjonen der slik at det passer med deres politikk. Det svekker tilgangen på nøytral kunnskap om kvinners helse og rettigheter.

Når prisen for å si fra blir for høy, stilner motstemmene. Og uten motstemmer blir det vanskeligere å stanse utviklingen.

Fordi endringene skjer både gradvis og i stort omfang, kan de være vanskelige å oppdage – og enda vanskeligere å motsette seg.

Men dette angår oss også. Tilbakeslag sprer seg, og ingen rettigheter er garantert.

Høyrepopulismens reversering av kvinners rettigheter kan også få ringvirkninger i Norge. Hva kan vi gjøre?

Heller ikke dette årets kvinnedag handler bare om å feire fremskritt.

Vi kan handle: Bruk stemmen din ved valg- og engasjer deg. Høyrepopulismen vinner på lav valgdeltakelse og mangel på motstemmer. I år er det valgår. Bruk stemmen din – både gjennom stemmeurnen og i samfunnsdebatten. Finn en organisasjon som jobber for kvinners rettigheter og likestilling – og støtt dem enten økonomisk eller gjennom frivillig innsats.

Støtt kvinner som ytrer seg: Liker du en feministisk kommentar? Del den. Ser du hets? Si ifra. Stå opp mot sexistiske kommentarer og diskriminering basert på kjønn eller kjønnsidentitet. Nettet florerer av antifeministisk og kvinnefiendtlig innhold, snakk om disse temaene.

Vær en stolt feminist: Likestilling er ikke en selvfølge – det er et politisk valg. Når rettigheter trues, må vi kreve handling fra våre politikere. Norge må også fortsette å lede an i kampen for alles frihet til å velge i eget liv. Signer et politisk opprop for en sak du engasjerer deg i, protester mot tilbakeslag mot kvinners rettigheter, og gå i 8. mars-tog.

I dag er det kvinnedagen. Heller ikke dette årets kvinnedag handler bare om å feire fremskritt. Vi må også forsvare tidligere seiere og stagge tilbakegangen som rammer kvinners rettigheter.





