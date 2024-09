Venstre klarer det MDG ikke fikk til

I det som må sies å være et underlig innlegg (Dagsavisen 5. september) fra MDGs gruppeleder Sirin Stav, hevder hun at Venstre «bløffer» om kutt i kollektivprisene.

Her tror jeg MDG må ha trykket feil på kalkulatoren. Regnestykket til MDG går ikke opp.

Den 1. september ble prisen på månedskort i Oslo redusert med 150 kroner. Allerede tre uker etter at Venstre inntok byrådskontorene i fjor høst, sørget Venstre for at det ble satt av 300 millioner kroner for å gi folk billigere kollektivpriser.

Det er første gang på mange år at det kuttes i månedskortprisen. Også den gang var det Venstre som fikk det gjennom.

Månedskortet treffer i Oslo de som er helt avhengige av kollektivtransporten, og ikke har noen andre alternativer. Billigere månedskort gir en litt romsligere lommebok til veldig mange med svak økonomi. Derfor mener Venstre det er viktig å redusere prisen på månedskort.

I MDGs byrådsperiode gikk derimot månedskortprisen kun én vei: Oppover. I 2015 måtte du ut med 680 kroner for 30-dagersbilletten. Da MDG var ferdige i byrådskontorene var prisen 853 kroner. Til tross for at MDG gang på gang lovet Oslos befolkning lavere kollektivpriser.

Jeg vet ikke hvilke tall Stav forholder seg til, men at Venstre har sørget for en reell reduksjon i kollektivprisene står svart på hvitt.

Skylden for løftebruddet ble hver gang lagt på Akershus. Siden Ruter er eid av Oslo (60 prosent) og Akershus (40 prosent), må det være enighet med nabofylket om prisendringer.

Ifølge MDG var det visst «umulig» å få med Akershus på lavere månedskortpris. Om det var evnen eller viljen det sto på er uklart, men at Venstre nå kutter i månedskortprisen viser kanskje at det ikke var umulig likevel?

Jeg vet ikke hvilke tall Stav forholder seg til, men at Venstre har sørget for en reell reduksjon i kollektivprisene står svart på hvitt. Andre midlertidige rabatter er blitt redusert, men totalt bruker det blågrønne byrådet langt mer penger på lavere billettpriser enn det avgåtte, rødgrønne byrådet.

Innbyggerne i Oslo får med Venstre varig, lavere pris på månedskort. Å hevde noe annet er tull.

Den eneste bløffen kommer fra Sirin Stav og MDG.

