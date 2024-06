Slik vil de få oss til å droppe privatbilen

Det sier Thor K. Haatveit, medlem av Sekretariatet for bytrafikk, om den grønne mobilitetsplanen for Oslo, som skal utarbeides i løpet av de neste månedene.

– Kan en slik plan endre måten folk i Oslo reiser på i betydelig grad?

– Absolutt, svarer Haatveit, som tidligere har vært både samferdselssjef i Oslo og avdelingsdirektør i Samferdselsdepartementet.

– Grunnlaget for en grønn mobilitetsplan er sterkere i Oslo enn i mange andre byer i Skandinavia og på kontinentet. Vi har en velutviklet infrastruktur med ledig kapasitet som kan forbedres og forsterkes med moderate investeringer for å få flere kollektivreisende.

– Ikke flere bilister

Som Dagsavisen nylig skrev, er det Marit Vea (V) – byråd for miljø og samferdsel, som har satt i gang arbeidet med en grønn mobilitetsplan for Oslo.

Den skal bidra til at «byens innbyggere ser klima- og miljøvennlige transportløsninger som det naturlige førstevalget.»

– Med befolkningsveksten er vi helt avhengige av at flere går, sykler og reiser kollektivt for å unngå kø og kaos. Vi tåler ikke flere bilister i Oslo, påpekte Vea til Dagsavisen.

– Bystyret satte seg et ambisiøst mål om å redusere biltrafikken med 20 prosent innen utgangen av 2023, men selv om det har blitt satset mye på kollektivtrafikk, ser vi at det er en veldig stabil andel som synes at bilen er det enkleste å bruke, opplyste Vea også.

Det innebærer at om lag 30 prosent av reisene som gjennomføres i Oslo, fortsatt skjer med bil.

Nå har Dagsavisen spurt en rekke av dem allerede har engasjert seg i arbeidet med den grønne mobilitetsplanen, om hva de mener bør være det viktigste i en slik plan.

Les også: Hit bør du ikke reise hvis du vil unngå hetebølge i sommer (+)

– Utbygging av knutepunkter

Sekretariatet for bytrafikk er «en organisasjon som har som formål å presentere informasjon og gi råd om gode miljø- og transportløsninger i urbane strøk.»

Thor K. Haatveit, som altså er tilknyttet organisasjonen, har følgende anbefalinger om hva det spesielt bør legges vekt på i den grønne mobilitetsplanen:

Utbygging av knutepunkter for buss, trikk, T-bane og jernbane innenfor Ring 3 (Oslos ytre ringvei, journ. anmrk.) for nye og raske reiseforbindelser, billigere drift og lavere billettpriser.

Modernisering av sporveisnettet i samsvar med internasjonal praksis for pålitelig framkommelighet, forlengelser på Ring 2 (Ringveien mellom Lodalen og Skøyen, journ. anmrk.) til Tonsenhagen/Linderud og Hovinbyen.

Utbygging av byrom med stillesoner uten motorisert trafikk – innenfor Ring 2 med kraftig reduksjon av bil- og busstrafikken, for å få flere gående, syklister og reisende med skinnegående transport.

NAF mener Oslo kommune må legge bedre til rette for motorsykler, fordi de avlaster veisystemet og kollektivtrafikken og tar lite plass både på veiene og i byen. (Geir Olsen/NTB)

Les også: SSB-utredning: Uføre bør ikke tjene mer (+)

– Hyppigere avganger

Også Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF – Norges Automobil-Forbund, peker på behovet for endringer i kollektivtrafikken.

– Kollektivselskapene må planlegge for betydelig økt kapasitet, sier Sødal.

– Det vil bli et behov for hyppigere avganger spesielt på utsatte strekninger, god informasjon til publikum, økt bruk av innfartsparkeringer med direkte busser inn til byen, og lavere priser på kollektivbilletter for dem som reiser av og til. Alt dette vil bidra til å få ned pendlertrafikken med bil som utgjør en stor andel av hverdagsreisene.

Sødal mener videre at det er viktig at Oslo kommune øker antallet ladeplasser for elbiler betraktelig.

– I Oslo er det mange som bor i boliger uten egen garasje- eller parkeringsplass. Derfor er offentlig gatelading avgjørende i overgangen til elbiler, påpeker Sødal.

Han er også opptatt av bedre kår for dem som kjører motorsykkel.

– Kommunen må legge bedre til rette for adkomst og parkering for motorsykler. Motorsyklene avlaster dagens overbelastede veisystem og kollektivtrafikk. Tohjulingene tar lite plass både på veiene og i byen. I tillegg er elektrifiseringen i gang også for motorsykler og mopeder.

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)

– Universell utforming

Karl Haakon Sævold peker på universell utforming som et viktig element i en grønn mobilitetsplan.

Han er leder i Rådet for personer med funksjonsnedsettelser i Oslo kommune, som gir råd til byrådet og bystyret i saker som angår personer med funksjonsnedsettelser.

– For rådet er det spesielt viktig med universelt utformet kollektivtrafikk, det gjelder både transportmidlene buss, tog, trikk, T-bane, båt – og holdeplassene, sier Sævold.

– Det må være et tett nett av holdeplasser for trikk og buss. Det må være rullevennlige gang- og sykkelsoner. Universell utforming er bra for alle. En universelt utformet reisekjede vil i seg selv bidra til at flere velger grønn transport, fortsetter han.

­Sævold er også opptatt av at den grønne mobilitetsplanen må gjøre det enklere å velge elbil.

– Klima- og miljøvennlig transport må fungere hele året, også i de kaldeste delene av vinteren. Det må være gode og universelt utformede lademuligheter, sier Sævold.

– Det er spesielt viktig med universelt utformet kollektivtrafikk, sier Karl Haakon Sævold i Rådet for personer med funksjonsnedsettelser i Oslo kommune. (Foto: Morten Broks)

Les også: Boligbobla vi snakker for lite om

– Mange positive tiltak

Også Cato Lie, som er seniorrådgiver i FFO – Funksjonshemmede Fellesorganisasjon, er opptatt av at det må legges til rette for at flest mulig skal kunne reise klima- og miljøvennlig.

– Universell utforming må komme tydeligere fram som en satsning i Grønn mobilitetsplan, fordi dette er en forutsetning for at mange av dem vi representerer, skal kunne benytte seg av kollektivtransport, påpeker Lie.

Det betyr likevel ikke at det er bare elendighet i dag.

– Vi ser mange positive tiltak som er iverksatt av Oslo kommune – som nye trikker, elektroniske ramper på buss, oppgradering av T-bane og innkjøp av nye T-banevogner, som nå er under planlegging, nevner Lie.

– Jo raskere dette skjer, jo raskere vil flere kunne benytte seg av kollektivtransport.

Les også: Han er soleklar favoritt til å ta over etter Støre (+)

– Hindrer mobilitet

Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) har spilt inn tre sentrale hovedpoenger til arbeidet med Grønn mobilitetsplan, opplyser Siri Hov Eggen, fagsjef i OFV.

– Det første er å sikre nok midler til vedlikehold. Det kommunale veinettet er svært dårlig mange steder i Oslo, og det er selvsagt ikke bra i forhold til å sikre god trafikksikkerhet og kunne håndtere et tøffere vær.

– Det andre er at Oslo er et knutepunkt, og har mange pendlere. Det betyr at Oslo i sterkere grad må fokusere på vei og kollektivsystemer også utenfor Oslo fordi det påvirker byen i stor grad, fortsetter Eggen.

– Det tredje er at planen må ta innover seg nødvendige beredskapsplaner, slik at infrastrukturen kan tåle uønskede hendelser.

– Hva slags type hendelser tenker du på da?

– Det trengs beredskap for uvær og særlig mye regn og vannmasser. Parkveien ble stengt i slutten av mai på grunn av regn som kom brått. Det hindrer mobilitet for alle, svarer Eggen.

– Det trengs oversikt over hvor det må utbedres med stikkrenner, rister med mer slik at overflatevann ikke samler seg, fortsetter hun.

– Og det trengs løpende vedlikehold av veier slik at de ikke ødelegges ytterligere av regn. Særlig dekke og kanter må tåle ekstremvær som både mye ren og snø er.

Cato Lie i FFO, konstaterer at transportsystemet i Oslo allerede er i ferd med å bli bedre. – Vi ser mange positive tiltak som er iverksatt av Oslo kommune, Foto: Tor Sandberg (Foto: Tor Sandberg)

Les også: Dagsavisen avslører: Videoene avslører at demente Liv ikke fikk medisin og bleier - ansatte spiste maten hennes

– Ekstra stort ansvar

Torjus Kleiven Kandal, leder politikk og medlem i organisasjonen Skift, mener det gode grunner til å lage en grønn mobilitetsplan for nettopp Oslo.

– I en varmere, våtere og villere verden må også mobiliteten i byene våre tilpasses nye forhold, og bidra til å bremse temperaturøkningen og styrke naturmangfoldet. Vi må handle, og det må skje raskt. Og som hovedstad og Norges største by, har Oslo et ekstra stort ansvar, sier Kandal.

Skift samler toppledere i norsk næringsliv for å peke på mulighetene som ligger i nullutslippssamfunnet. Både Avinor, Bane Nor og Ruter er blant medlemmene i Skift.

– Det plutselige inntoget av sparkesykler er en god illustrasjon at vi ikke alltid vet hva framtida bringer, fortsetter Kandal.

– I planene framover må vi ta høyde for nye transportmåter for folk – flere vil sykle og nye innovative måter for mikromobilitet vil komme. Oslo må planlegge for en infrastruktur som legger til rette for ulike og uante former for mobilitet.

– Oslo må fortsette å være en utålmodig, sulten og innovativ europeisk storby, som går foran for å vise at gode, grønne idéer blir til reelle gode løsninger for folk og naturen, oppfordrer Kandal.

– Økt digitalisering

Foreningen ITS Norway «jobber for smartere, sikrere og bærekraftig transport». Jenny Simonsen, som er driftsdirektør der, retter søkelyset mot mulighetene ny teknologi gir.

– ITS Norway mener digitalisering og samarbeid er de viktigste elementene i en grønn mobilitetsplan for Oslo, sier Simonsen.

– Økt digitalisering og samarbeid gjør det enklere å dele data om tilgjengelige grønne mobilitetsalternativer som delebiler, kollektiv og bysykler. Et helhetlig og enkelt tilgjengelig tilbud i sanntid, kan motivere folk i Oslo til å endre reisevanene sine betydelig, tror hun.

– Det er også viktig å etablere felles målbilder og godt samarbeid mellom nabofylker, kommuner, etater og transporttilbydere som Ruter, Vy og Entur, for å kunne ta i bruk ny teknologi og nye reiseformer, fortsetter Simonsen.

– Aktiv bruk av innovative anskaffelser, demonstrasjoner og pilotprosjekter vil virke motiverende på industriens vilje til å bidra både med innsikt og ressurser.

Veier som blir stengt som følge av uvær, «hindrer mobilitet for alle», påpeker OFV. I slutten av mai ble Parkveien i Oslo stengt som følge av ødeleggelser etter styrtregn. (Beate Oma Dahle/NTB)

– Fornybare drivstoff

– Tilgangen til fornybar teknologi, drivstoff og infrastruktur vil etter vår mening være avgjørende for om folk flest endrer reisemåter og reisemønster, sier Kristin Bremer Nebben.

Hun er administrerende direktør i bransjeforeningen Drivkraft Norge – tidligere Norsk Petroleumsinstitutt.

– Elektrifisering innen personbilsegmentet har kommet langt og er et viktig ledd i grønn omstilling. Innen tungbilsegmentet er det imidlertid en lengre vei å gå, påpeker Nebben.

– Areal- og nettilgangutfordringer (for elbiler) gjør at også andre fornybare drivstoff bør tas i bruk. Biodiesel og biogass er gode tilgjengelige fornybare alternativer og bør benyttes i større grad enn i dag, mener hun.

Drivkraft Norge har også tro på veiprising for å endre folks transportvaner. Veiprising innebærer et avgiftssystem som gjenspeiler de reelle kostnadene bilister påfører samfunnet som følge av køer, forsinkelser, forurensning, støy og ulykker.

– Innføring av en posisjonsbasert dynamisk veiprising som tar hensyn til kjørelengde, område og tidspunkt for kjøringen, samt kjøretøytype, vil kunne bidra til en bærekraftig finansering og ikke minst økt bruk, av grønn transport, tror Nebben.

– Balansere behovet

En grønn mobilitetsplan for Oslo, kan få konsekvenser også for næringslivet i stort monn og på mange vis. Tord Dale, leder for bærekraft i Virke – hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen, lar seg ikke avskrekke av det.

– Virke heier på en grønn mobilitetsplan, sier Dale.

– Samtidig er vi opptatt av at handelen, som er den største sysselsetteren i Oslo kommune, må ivaretas, fortsetter han.

– Vi må balansere behovet for et grønt sentrum med å støtte butikker og kafeer som skaper et levende bymiljø. Derfor må vi sikre vareleveranser, lastebilplass og etter hvert også ladeinfrastruktur.

– Vi mener helhetsperspektivet har manglet hittil. Bærekraft medfører ofte dilemmaer, og vi må unngå å flytte trafikken til kjøpesentre langt utenfor bykjernen.