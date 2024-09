Venstre bløffer om prisen på Ruter-billetter

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I fjorårets valgkamp lovet både MDG og Venstre å kutte prisene på månedskortet i Oslo fra over 800 til 499 kroner.

Prioriteringen av billigere månedskort var naturlig etter at MDG de siste årene har fått gjennomslag for en varig rabattordning på inntil 40 prosent kutt i enkeltbillettene, samt varig redusert månedskortpris for barn og unge med 30 prosent – til 299 kroner.

Den 1. september ble prisen for månedskortet redusert med 150 kroner for voksne. Det tar oss litt nærmere valgløftet, og det er bra. Men da Venstre lovet å kutte prisen på månedskort, var det nok ingen som så for seg at det skulle finansieres ved å øke andre kollektivpriser.

På under ett år har de borgerlige nemlig rukket å øke billettprisene tre ganger. Først økte de prisene på alle billettene. Bare for månedskort ble prisen økt med over femtilappen.

Deretter halverte de den populære rabattordningen på enkeltbilletter, i strid med sine egne valgløfter. Å finansiere kutt i månedskortet ved å øke prisene for enkeltbilletter er også stikk i strid med faglige råd.

Reduksjon i prisen på enkeltreiser har nemlig størst effekt for å øke bruken av kollektivtransport og redusere bilbruk, ifølge TØI-forskere.

Den fleksible «Reis»-rabatten har gjort det enklere og mer attraktivt å veksle mellom de grønneste og rimeligste reiseformene som kollektiv, sykkel og gange, eller bil og hjemmekontor. Etter at Venstre reduserte rabatten så kraftig, har den mistet mye av sin funksjon.

Nylig har de til og med fjernet familierabatten for barnefamilier, den som gjorde det mulig for en voksen å ha med seg inntil fire barn gratis på trikk, buss, båt og T-bane etter klokken 18.00.

Før valget mente samferdselsbyråd (V) Marit Vea at familierabatten burde utvides. Nå har hun i stedet kuttet i den, og det gjør hverdagen til småbarnsfamilier vanskeligere. Som Bjørn Skomakerstuen skriver: «Jeg kjenner mange som benytter seg av dette tilbudet. Fordi de ikke har uante mengder med kroner».

Kollektivprisene bør reduseres reelt, fremfor å drive med politisk triksing og finansiere kutt av noen billetter ved å øke andre.

Dette kommer på toppen av annen usosial og grå borgerlig politikk, som at de har avskaffet gratis skolemat og doblet prisen på Oslo-badene.

De har også halvert målet for antall kilometer sykkelvei som skal bygges og fjernet støtteordningen for klimavennlige jobbreiser, noe som gjorde det lettere for flere å reise miljøvennlig til jobb.

Samtidig planlegger byrådet å bruke milliardbeløp på å redusere eiendomsskatten for de med de dyreste boligene, og de vil bruke milliarder på å planlegge og bygge ut motorveier som øker biltrafikken – på bekostning av både kollektivreisende, syklende og gående.

Billigere kollektivbilletter er et av de mest omfordelende miljøtiltakene vi som lokalpolitikere rår over. Derfor bør kollektivprisene reduseres reelt, fremfor å drive med politisk triksing og finansiere kutt av noen billetter ved å øke andre.

