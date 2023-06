Et privilegium å stadig bli overrasket over rasisme i fotballen

De siste ukene har vi kunnet lese at Real Madrids brasilianske spiller Vinicius Jr. har opplevd rasistiske tilrop fra flere av motstanderlagenes supportere.

Real Madrid som klubb støtter spilleren, det spanske fotballforbundet har nylig innrømmet at den spanske fotballen har et rasismeproblem, og flere mennesker i både Spania og Brasil har aktivt gått ut med sin støtte til Vinicius.

Philip Rynning Coker er rådgiver i Minotenk, minoritetspolitisk tenketank. (Privat)

Men dette er ikke nytt. For et par år siden var det den engelske fotballen som stadig rapporterte om fotballsupportere som ikke klarte la rasismen ligge i sine angrep på spillerne via Twitter. Fjorårets fotball-VM kunne også skimte med slike historier, for eksempel da England røk ut.

Brorparten av fotballsupportere tar avstand fra rasistisk hets mot spillere, enten det er ens egne eller motstanderlagenes. Problemet er at fotballens strukturer i seg selv kan se ut til å grunne i et syn som bygger på eldgamle stereotypier, stereotypier som blir bekreftet av nettopp fotballens strukturer.

For å begynne med det siste først, strukturene jeg sikter til handler om hvordan sporten er bygget opp. Ed Arons skriver 23. mars 2023 i The Guardian om tematikken, og hvordan kun 4,4 prosent av alle trener-relaterte posisjoner var besatt av svarte mennesker.

I England har debatten omkring såkalte BAME-ansettelser (Black, Asian minority ethnic) pågått i flere år, og flere stille spørsmål hvorfor ikke trener-siden i idretten gjenspeiler befolkningen eller fotballen for øvrig.

Det er betimelig å stille spørsmålet hvor mye det fungerer å slå ned på tribunerasismen om vi ikke også tar tak i de underliggende holdningene.

Videre skriver Arons at det ser enda verre ut lenger ned i ligasystemet hvor kun tre av 68 nyansettelser i League 2, eller 11 av 165 nyansettelser i Championship var svarte (afro-briter).

I Norge har vi også en vei å gå om fotballens administrasjoner og ledelse skal gjenspeile (fotball)-befolkningen for øvrig.

Det er mange faktorer som spiller inn på fraværet av mangfold i rammene rundt selve banen (på banen er det svært mangfoldig i neste samtlige store ligaer). Noen ønsker rett og slett ikke å bli trenere eller involvert etter endt karriere, andre har kanskje ikke ferdigheter eller nettverk, og en del mangler også rollemodeller.

Det jeg stusser over er at alle tre nevnte faktorene egentlig er fritatt spørsmål om etnisitet. Nettverk og kunnskap/ferdigheter kan en fint opparbeide seg uavhengig av fødested og hvor man har tilbrakt den aktive karrieren. Mangel på rollemodeller skjer som en konsekvens av svært selektiv rekruttering til treneryrket i mine øyne.

[ Svart Ariel i «Den lille havfruen»: For mange er det etterlengtet ]

Et av fotballens største problemer slik jeg ser det, er at rasismen spillere med afrikansk bakgrunn møter nettopp blir bekreftet av fotballen selv. Når spillere blir omtalt som dumme eller mindre intelligente i rasistisk forstand, er det ingenting fotballen selv gjør på strukturnivå for å korrigere dette.

Ansettelsen av omtrent kun hvite managere i samtlige ligaer over hele Europa er et eksempel på dette. Kan klubbene egentlig bli så overrasket over at en del supportere har denne tankegangen når klubben aldri en gang har vurdert en manager som ikke er hvit? Gjør klubbene noe selv for å motvirke myten om at afrikanske og svarte fotballspillere er mindre intelligente enn europeiske?

Det er betimelig å stille spørsmålet hvor mye det fungerer å slå ned på tribunerasismen om vi ikke også tar tak i de underliggende holdningene. Den internasjonale fotballen har i mine øyne et åpenbart forklaringsproblem om vi ser på nettopp ansettelser i trenerteamene sammenlignet med hvor mange forskjellige mennesker som driver med fotball.

Vi trenger ingen flere kampanjer mot rasisme i fotballen. At den eksisterer på tribunenivå, på spillernivå og ikke minst strukturnivå er etablert. Det er på tide å ta samtalen videre.

[ VIF-styret kritisert for manglende rasismegrep ]

[ Kvinne dømt for rasisme mot politibetjent: – En grov nedvurdering av menneskeverd ]