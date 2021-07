England-stjerne om rasismen etter straffemissen: – Visste at jeg kom til å bli hetset

Saka var en av de utvalgte til å ta straffespark under EM-finalen sist søndag. Han var også en av tre som feilet fra krittmerket mot Italia. Jadon Sancho, Marcus Rashford og Saka har alle mottatt rasistiske- og hatefulle kommentarer i kjølvannet av straffesparkkonkurransen.

Fire dager etter straffemissen bryter Saka stillheten på egen Instagram-profil.

– Jeg visste umiddelbart at jeg kom til å få hatefulle ytringer rettet mot meg, skriver Arsenal-spilleren.

Angriper sosiale medier-giganter

Den unge angriperen etterlyser flere tiltak fra sosiale medier-gigantene og mener det er på høy tid at dette blir tatt på alvor.

– Den triste realiteten er at deres (Twitter, Facebook og Instagram) mektige plattformer ikke gjør nok for å stoppe denne typen meldinger. Det finnes ingen plass for rasisme eller andre former for hat, verken i fotballen eller samfunnet generelt, fortsetter Saka.

Han ønsker videre å rette en stor takk til alle dem som har vært med på å aksjonere på hans egne og lagkameratenes vegne, og sier at det er slik fotballen burde være.

– Lidenskap, folk fra alle raser, kjønn, religion og bakgrunn som kommer sammen for å nyte den emosjonelle berg-og-dal-banen som fotball er.

Varslet utestengelse

Storbritannias statsminister Boris Johnson varslet onsdag at han vil utestenge rasistiske fans fra fotballkamper.

– Er du skyldig i rasistisk hets på nettet mot fotballspillere, da får du ikke dra på kamp, sa Johnson i en spørretime i det britiske Underhuset.

Statsministeren rettet også en advarsel i retning teknologiselskapene.

– Om de ikke får bort rasismen, kommer de til å bli bøtelagt med 10 prosent av deres totale overskudd globalt.

Fem mennesker er så langt blitt arrestert i forbindelse med netthets rettet mot engelske landslagsspillere. Den britiske politiavdelingen som har ansvaret for fotball kom nylig med en sterk advarsel til dem som poster hatefulle kommentarer i sosiale medier: «Vi vil finne dere».

