VIF-styret kritisert for manglende rasismegrep

VALLE (Dagsavisen): Det var tidligere talsmann for Klanen, Erling Rostvåg, som tok opp saken på mandagens årsmøte i klubben.

- Vi må rydde tribunen for nazister. Men jeg opplever at vi blir møtt med mistro fra styreleder. Kampen mot rasisme står i klubbens vedtekter, sa han og fikk applaus fra salen.

- Vi har folk med innvandrerbakgrunn som ikke tør å gå på kamp. Jeg hadde aldri trodd at det skulle bli motarbedet å jobbe mot rasisme i Vålerenga, sa Rostvåg.

Tilbakeviser påstandene

Styreleder Tuva Ørbeck Sørheim, som ble gjenvalgt på årsmøtet, tilbakeviste påstandene på det sterkeste.

- Dette styret tar kampen mot rasisme på det største alvor. Vi skal ha større mangfold på tribunene. Vi har et strengt sanksjonsreglement. Men vi har hatt en diskusjon med Klanstyret om enkeltsaker der vi har lyttet til råd fra politiet, svarte styrelederen.

Hun fikk også følge av sin nestleder i styret, Zaineb Al-Samarai:

- Jeg er vel eneste styremedlem i norsk toppfobtall med minoritetsbakgrunn. Vi er den eneste klubben med kvinnelig styreleder og nestleder. Det er krevende å høre at vi ikke tar rasisme på på alvor. Selvsagt gjør vi det, sa Al-Samarai som også er aktuell som mulig ny president i Norges idrettsforbund.

Roksvåg tok ordet igjen.

- Jeg har blitt utsatt for trusler. Til oss sier politiet noe annet enn hva styret sier de har sagt, sa Klansstyrets tidligere talsmann.

Han krever hardere tiltak mot det han oppfatter som politisk infiltrasjon på tribunene.

Erling Rostvåg etterlyste sterkere grep mot rasisme i klubben. (Aslak Borgersrud)

Flere medlemmer

Etter at Ørbeck Sørheim ble gjenvalgt som styreleder etter et langt og noe kaotisk årsmøte, utdyper hun overfor Dagsavisen.

- Jeg avviser beskyldningene. Og jeg blir provosert. Kampen mot rasisme er styret veldig opptatt av. Det er en del av motivasjonen vår for å være her, å lage en klubb for alle, sier hun.

[ Derfor gikk Vålerenga 42 millioner i minus ]

Vålerenga ønsker i sterkere grad å bli en medlemsstyrt klubb. Ved årsmøtets start hadde Vålerenga Elite 923 medlemmer, en kraftig økning fra i fjor. Oppmøtet på årsmøtet var større enn på mange år.

Også salget av sesongkort har økt kraftig. På denne tiden i fjor hadde klubben solgt 2049 sesongkort. I år er tallet 5002.

Eliteserien starter 10. april og Vålerenga åpner borte mot Aalesund. Klubbens mål er å selge ut Intility fem ganger i år. I fjor skjedde det en gang, i kampen mot Lillestrøm.

