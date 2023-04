Kvinne dømt for rasisme mot politibetjent: – En grov nedvurdering av menneskeverd

Politiet hadde fått melding fra en mann, som fortalte at en kvinne hadde gått inn i bilen hans og at hun var bevisstløs.

Da en politipatrulje kom til stedet, måtte de ta i bruk smertepåvirkning for å vekke kvinnen, som nektet å komme ut av bilen og forsøkte å stenge politibetjentene ute. De måtte til slutt dra henne ut av bilen.

Det likte kvinnen dårlig. Hun reagerte med å skjelle på den ene politibetjenten for hans asiatiske utseende, som Hordaland tingrett har konkludert med at klart er å regne som rasistisk sjikane.

«Du blir alltid sett ned på»

Kvinnen skal ha ment at politibetjenten og kollegaen hans håndterte henne slik fordi han var «en guling». Han valgte derfor å ta opp det videre hendelsesforløpet på video og informerte kvinnen om det, ifølge dommen mot kvinnen.

Gjennom opptaket kan man høre kvinnen si «din guling», «du blir alltid sett ned på», «tror du at du kan gå her og måle deg med norske mennesker», «du er gul» og «du blir aldri sett på som noe annet».

Opptrinnet fant sted i Bergen sentrum en helgenatt for et år siden. Nå er kvinnen dømt til 26 dagers fengsel og en bot på 25.000 kroner, subsidiært ytterligere 15 dager i fengsel. Dommen omfatter også ett tilfelle av ruspåvirket bilkjøring noen måneder tidligere, og kvinnen er fradømt retten til å kjøre bil og andre kjøretøy i to år og tre måneder.

Retten karakteriserer kvinnens uttalelser til politibetjenten som «en grov nedvurdering av fornærmedes menneskeverd på bakgrunn av hans hudfarge».

«Uttalelsene er ikke bare sårende, smakløse og fornærmende, men også isolert sett kvalifisert krenkende», heter det i dommen fra Hordaland tingrett, som også mener at konteksten kvinnen framsatte uttalelsene i forsterker vurderingen av at uttalelsene må oppfattes som rasistiske og diskriminerende.

Benektet rasisme

Retten kom også fram til at kvinnen gjennom sine uttalelser gjorde seg skyldig i å ha forulempet en offentlig tjenesteperson under eller på grunn av dennes utføring av tjenesten.

Kvinnen hevdet i retten at hun ikke husket noe fra situasjonen som er beskrevet, men erkjente likevel straffskyld for forulemping av politimannen og delvis straffskyld for diskriminering og rasisme.

Hun kan ikke ha sagt det hun sa med den hensikt å være rasistisk, framholdt kvinnen i retten, og begrunnet det med at hun har mange venner med annen hudfarge. Hun er ikke rasist, hevdet kvinnen, som forklarte at hun selv synes uttalelsene mot politimannen var stygge.

Trolig ville hun i samme situasjon, og i tilstanden hun var i, ha framsatt forulempende ytringer uavhengig av hvem som hadde forsøkt å få henne ut av den bilen, forklarte kvinnen, og mente at atferden hennes bare var et forsøk på å få være i fred.

Retten la til grunn at den fornærmede politibetjenten og kollegaen var blitt sendt på oppdrag for å bistå bileieren, som ba om hjelp, at fornærmedes tjenesteutførelse var lovlig og at han ikke var alene om tjenestehandlingen.

«Slik retten ser det skal han derfor ikke måtte tåle en slik grov nedvurdering når han utfører jobben sin», heter det i dommen.

