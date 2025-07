Ny test måler spontanabort-risiko

Ti til 15 prosent av alle graviditeter ender i spontanabort, ifølge HelseNorge. De skriver at årsakene som regel er ukjente.

Forskningen knyttet til spontanaborter har inntil nylig være fokusert på å lete etter feil i selve embryoet. Nå har britiske forskere oppdaget mange spontanaborter kommer av feil i livmorslimhinnen, ifølge The Guardian.

Under en normal syklus gjennomgår slimhinnen en endring som gjør den i stand til å ta imot et befruktet egg. Men hos noen kvinner skjer ikke denne prosessen som den skal, viser forskningsartikkelen. Dette kan medføre at det blir vanskelig for embyoet å feste seg til livmoren og at det oppstår komplikasjoner som fører til spontanabort, ifølge forskerne.



Forskerteamet har også utviklet en test som kan avdekke risikofaktoren for at man har denne feilen. Testen tar utgangspunkt i forskernes teori om at det finnes gjenkjennbare molekylære signaler som viser hvorvidt livmorslimhinnen fungerer som den skal.

Annonse

Testen kvalitetssjekkes

– Dette gir oss mulighet til å oppdage risikoen for spontanabort og til å kartlegge behandlinger som kan styrke livmorslimhinnen før en graviditet, skriver Jan Brosens, vitenskapelig direktør ved the Tommy’s National Miscarriage Research Centre, i pressemeldingen.

Om testen er sikker nok til at den bør bli allment tilgjengelig, gjenstår å se. Nå prøves den ut i en klinisk studie ved University Hospital, Conventry. Ifølge pressemeldingen har testen allerede blitt prøvd ut på 1000 pasienter.

En av pasientene, Holly Milikouris, sier i pressemeldingen at muligheten til å ta del i studien har forandret livet hennes. Hun hadde allerede opplevd fem spontanaborter da testen avdekket at livmorslimhinnen hennes ikke var godt nok forberedt på å ta imot et befruktet egg. Siden har hun fått behandling av professor Brosens, og i dag har hun to barn.

Annonse

Tviler på pressemeldingen

Forskning.no har intervjuet Nan Oldereid, gynekolog og ansvarlig for spontanabort-tematikken i Norsk gynekologisk forening. Hun understreker at testen fortsatt er på forskningsstadiet, og at man ikke må stole blindt på utsagnene i pressemeldingen.

– Selv etter mange gjentatte spontanaborter vil kvinner oppleve å føde friske barn selv om ingen behandling er utført, sier Oldereid til Forskning.no.

Hun mener altså at Holly Milikouris nye hell ikke nødvendigvis har noe med testen eller behandlingen fra professor Brosens og gjøre.

Annonse

– Studien er spennende og det at de har utviklet en test er lovende, sier Oldereid likevel til Forskning.no.



Hun mener at all forskning som kan føre til rett behandling for kvinnene er positivt.