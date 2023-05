Svart Ariel i «Den lille havfruen»: For mange er det etterlengtet

– Det er ingen overflod av Disney-prinsesser som ikke er hvite.

Det sier Tinashe Willamson til Dagsavisen om kritikken som møtte Disneys live-action-filmatisering av «Den lille havfruen». Kritikken kom da det ble annonsert at Ariel skulle spilles av Halle Bailey, en svart skuespiller. For mange andre var det svært etterlengtet.

– «Den lille havfruen» er min favoritt Disney-film. Da jeg så traileren sammen med barna mine, ble jeg så rørt at jeg begynte å grine. At jentene mine kan se på en prinsesse Ariel som ser ut som de, er utrolig rørende, sier Williamson til Dagsavisen.

På torsdag var det duket for premieren på den norske versjonen av filmen, og det er Williamson som har stemmen til en av Ariels søstre.

– Når jeg først skal dubbe en film så er det kult at det er en film som slår et slag for mangfold. Så det er skikkelig stort for meg, sier hun.

For skuespilleren betyr det mye at Ariel er svart i den nye filmen. Som liten så hun nemlig få på norsk TV som lignet henne.

– Jeg føler at jeg healer mitt indre barn som aldri fikk se en prinsesse som lignet på meg på Disney da jeg vokste opp. Det er egentlig Tinashe på åtte år som sitter i den kinosalen i dag, sier hun.

Film Review - The Little Mermaid Halle Bailey som Ariel og Jonah Hauer-King som prins Erik i «Den lille havfruen». (Disney via AP) (Photo Credit: Giles Keyte/AP)

Skapte kontrovers

Nyinnspillingen av «Den lille havfruen» har blitt møtt med blandede tilbakemeldinger. Dagsavisens egen anmelder skrev at Halle Bailey er den eneste grunnen til at filmen kan bli en suksess. Store ord med tanke på kontroversen rundt at hun fikk rollen.

I september 2022 meldte Forbes at 1,5 millioner har gitt traileren til «Den lille havfruen», tommel ned. Selv om YouTube har fjernet muligheten til å se disse tallene, skriver avisen at det er mulig igjennom en utvidelse. Dette er ikke første gang at en av Disneys nye live-action-filmatiseringer av gamle klassikere har fått kritikk fra nostalgiske fans, men denne gangen rundt var kritikken rasemotivert.

Flere underskriftskampanjer ble opprettet i etterkant hvor det kreves at Disney «hedrer» H.C. Andersens originale fortelling. Her er det verdt å nevne at Disney-tegnefilmen fra 1989 heller ikke har fulgt det originale materialet til den danske forfatteren. På Twitter peker flere på at det er absurd å være sur fordi det er urealistisk at Ariel er svart, når hun også er en fisk som bor under vann og bestevennen hennes er en snakkende krabbe.

– Det er merkelig at folk blir så rasende på at en fiktiv karakter blir endret på, sier Williamson.

Ved siden av å være forfatter og skuespiller er hun også leder Williamson for mangfold og kultur i «Global Ensemble Agency». Hun brenner sterkt for å øke mangfoldet på storskjermen og har skrevet boken «Håndbok for unge antirasister».

– Det er viktig at vi får høre flere historier som har mangfold. Det er viktig at det vi er på TV representerer samfunnet, sier hun.

Den nye versjonen av «Den lille havfruen» skal også ha et mer feministisk preg. Denne gangen er det ikke kun giftermålet med prins Erik som er grunnen til at hun drar til overflaten. I tillegg har deler av sangene «Stakkars nedbrutte sjeler» og «Et lite kyss av deg» fått ny tekst på grunn av nye holdninger rundt samtykke. Endringene, og de nye sangene, er laget av Alen Menken og Lin Manuel Mianda. Sistnevnte er skaperen av «Hamilton» og «Encanto».

– Ingen så ut som meg

Disneys mangel på mangfold har skapt store debatter i nyere tid. Av prinsessene til Disney er det kun fire som ikke er etnisk hvite. Av de er det kun én som er svart; Tiana fra «prinsessen og frosken». Williamson mener at Disney har et ansvar for at alle barn skal kunne se på Disney og se seg selv representert.

– Vi trenger flere filmer og serier hvor det er to mammaer og to pappaer, vi trenger å se funksjonsnedsettelser og blandede familier, sier hun.

Selv var ikke dette realiteten til skuespilleren da hun var liten, og hun har selv følt på hvordan det påvirker selvtilliten og selvverden.

– Jeg elsket jo Disney selvfølgelig, men det var ingen Disney-prinsesser som så ut som meg. Det er veldig viktig for barn og unge å se seg selv representert i den verden vi lever i, for det er vanskelig å se seg selv som en hovedrolle i eget liv når man så vidt ser seg selv som en statist i samfunnet.

Mangfold handler også om andre aspekter enn hudfarge og seksualitet. Blant annet trekker Williamson fram både alder og kroppsfasong som viktig. Også dette er området hvor Disney har møtt kritikk.

– Målet er at barn, unge og mennesker generelt skal se seg selv representert på TV, sier hun og fortsetter:

– Jeg husker at jeg var på forestilling med en av barna mine der det var 80 mennesker på scenen, og ingen mangfold i det hele tatt. Der er det mange ledd hvor det har gått feil. Verken regissører, produsenter eller de som rollebesetter, har stoppet og tenkt: «Det som skjer der på scenen, representerer det samfunnet vårt? Er det mangfoldig nok?ens.

Tinashe Williamson med sine to døtre på premieren av «Den lille havfruen». (Privat)

