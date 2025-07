Meta advarer mot å bruke Messenger for å dele sensitiv informasjon

Nå brukes kunstig intelligens for å trene innholdet i meldinger i Messenger. Innholdet kan også deles med tredjepartnere. Datatilsynet mener at publikum bør vurdere å flytte samtaler med venner og familie som man vi ha i fred, til andre apper som har god kryptering. (AP Photo/Jenny Kane, File) NTB

Både Datatilsynet og Forbrukerrådet reagerer, skriver teknologiavisen Digi.

Datatilsynet mener man kan vurdere å bytte til andre apper med mer personvernvennlige forretningsmodeller. For eksempel er det mange i Norge som har byttet over til Signal, som er kjent for god kryptering, og de driver ikke med KI-opplæring.

– Mange bruker meldingsapper for å kunne ha samtaler med venner og familie i fred, og da kan man spørre om Metas apper tilbyr det privatlivet folk forventer, skriver sjef for internasjonal seksjon Tobias Judin i Datatilsynet til Digi.

Brukere av Messenger må aktivt skru av funksjonene for hver samtale for å unngå deling. Det er blant annet dette Datatilsynet og Forbrukerrådet mener innebærer at delingen skjer uten gyldig samtykke og at det strider mot EUs personvernforordning (GDPR).

Meta selv fraråder selv mot å dele passord, økonomiske opplysninger eller annen sensitiv informasjon. De skriver: Tenk deg om før du oppgir personopplysninger i meldingen din. Innhold som inkluderer personopplysninger og sensitiv opplysninger kan også deles med tredjeparter.

