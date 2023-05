Sju pågrepet for rasisme mot Vinicius – Valencia lover livstidskarantene

Den rasistiske hetsen mot 22 år gamle Vinicius har blitt fordømt av en hel fotballverden. Brasilianeren har blitt utsatt for rasisme tidligere i sesongen, men det toppet seg under kampen mot Valencia søndag.

Tre ungdommer ble pågrepet tirsdag, mistenkt for «rasistiske fornærmelser». De tre var til stede på kampen mot Valencia.

Valencia opplyser selv tirsdag at de som hetset Vinicius, vil bli utestengt fra deres hjemmearena resten av livet.

Tidligere tirsdag ble det også kjent at fire personer er pågrepet etter at en dokke som skulle forestille Vinicius ble hengt fra en bro foran klubbens treningsanlegg i januar.

– Rasisme er normalt i La Liga

La Ligas president Javier Tebas har opplyst at det har vært ni tilfeller av rasistiske fornærmelser i den spanske toppdivisjonen for menn denne sesongen, og at åtte av dem har handlet om Vinicius.

I kamprapporten etter Valencia-kampen skrev dommeren at en supporter ropte «ape» til brasilianeren. Flere Real Madrid-spillere fortalte at de hadde hørt apelyder og sett apebevegelser i retning angriperen.

«Rasisme er normalt i La Liga. Fotballforbundet synes det samme, og motstanderne oppfordrer til det. Jeg er så lei meg. Ligaen som en gang tilhørte Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano Ronaldo og Messi, tilhører i dag rasistene», skrev Vinicius selv på Twitter.

Valencia opplyser at klubben har analysert alt videomateriale, og «klubben jobber sammen med myndighetene for å få klart for seg hva som skjedde for å kunne handle raskt».

«Valencia CF har tatt et sterkt standpunkt mot rasisme og har tidligere opptrådt med samme kraft i 2019 med livstidsutestengelse for en supporter som gjorde fascistiske gester til Arsenal-fansen i en europaligakamp», skriver den spanske klubben som slo Real Madrid 1-0 søndag.

Støtte verden rundt

Etter hendelsen på Mestalla har det kommet støtte til Real Madrid-stjernen fra alle kanter.

«Du er ikke alene. Vi er med deg og støtter deg», skrev PSG-stjernen Kylian Mbappé på Instagram.

Den engelske spillerforeningen PFA har også uttrykket sin støtte.

«Når enkeltpersoner uttaler seg mot rasisme eller sine personlige erfaringer med slik diskriminering, er det avgjørende at myndighetene ikke bare lytter og gir sympati eller fordømmelse. De må ta umiddelbare avgjørelser og gjøre effektive handlinger», skriver PFA.

Også Brasils president Lula da Silva har gått ut i saken som har opptatt hele fotballverdenen og samfunnet for øvrig de siste to døgnene.

– Det er ikke rettferdig at en fattig gutt som vinner i livet, blir en av de beste i verden, absolutt den beste i Real Madrid, blir fornærmet på hver stadion han går til, sa Lula mandag.

Flere av hans statsråder har og stilt seg bak Vinicius og uttalt seg kritisk om den spanske ligaen.