Likestillingsmyter?

I debattinnlegget «Stans vold mot kvinner og barn» i Dagsavisen beskylder nestleder i Viken SV Stine Høivik meg for å spre myter om likestilling og samværsabotasje i et intervju i Dagsavisen.

Det er skuffende at Høivik avviser fakta, i stedet for å være villig til å anerkjenne fedres høyst reelle livs- og likestillingsutfordringer etter samlivsbrudd, slik likestillingsminister Trettebergstuen gjorde i samme avis. I stedet fremsetter hun flere uriktige påstander som lett kan bli til myter hvis de ikke blir korrigert.

Høivik skriver at det ikke er hold i påstanden om at mødre saboterer samvær (les: barnas samvær med far). I MannsForums nye likestillingsbarometer går det frem at ca. 40.000 barn ikke får se sin far en vanlig måned, og at ca. 15.000 barn ikke få se sin far i løpet av et vanlig år (Kilde: SSB).

Hovedårsaken er at mor saboterer barnas samvær med far. Hun skriver videre at årsaken til at mange barn ikke får møte sin far er for å beskytte mor og barn mot å bli utsatt for vold (les: fra far). Fakta er at mødre utøver mer mild vold mot barna enn fedre, og like mye grov vold. (Kilde: Mossige og Stefansen, NOVA 2015).

Høivik hevder til slutt at det ikke stemmer at mor har «forkjøpsrett» til barn ved samlivsbrudd. Fakta (ifølge SSB) er at etter samlivsbrudd blir hele 66 prosent av barna boende bare hos mor, bare 8 prosent hos far, og resten med delt bosted far/mor. Når barna blir boende hos mor åtte–ni ganger så ofte som hos far tror jeg de fleste vil oppfatte det som en klar morsfavorisering.

Høivik rekker ut en hånd på slutten av innlegget med å påstå at hun er på vårt (les: MannsForums) lag. Jeg tror ikke det. SV profilerer seg som et feministisk parti, og fører en familie- og likestillingspolitikk uten særlig interesse for gutters, menns og fedres livs- og likestillingsutfordringer. Vi ser frem til at Trettebergstuens bebudete mannsutvalg snart blir utnevnt og kommer i gang med arbeidet.

Tiden er overmoden.

