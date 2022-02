Vi må stanse gjentagende vold mot kvinner og barn

Guttorm Grundt i Mannsforum er ute i media i disse dager og sprer myter om vanskelige kvinner og deres sabotasje av snille menn som bare vil være sammen med barna sine. Mannsforum, vi er på samme side. Det hjelper ikke at dere sprer myter.

Vi vet at gjennom pandemien har vold mot kvinner og barn økt. Dette må stanse. Vi plikter som samfunn å beskytte de som blir utsatt for vold. Nyeste rapport fra kunnskapssenter for vold og traumatisk stress som kom i januar beskriver dette. Rapporten tar også opp myten mannsforum sprer gang på gang. Den beskriver at det ikke er hold i påstanden om at mødre saboterer samvær. Mødre er derimot livredde for å ikke kunne beskytte barna sine, de er livredde for at barnevern og dommere skal bestemme at barna skal bo hos voldsutøver. Derfor utsetter de seg selv, og barna for gjentagende vold. Ved overlevering ved samvær forteller respondentene til rapporten om grove seksuelle overgrep. Dette må stanse.

[ – Mange menn er dritt lei ]

En annen myte som spres via innlegget av 07.02 i Dagsavisen er at mor fortsatt har forkjøpsrett til barn ved samlivsbrudd. Dette stemmer ikke. Retts­holdningen er med rette at barn har det best hos begge foreldre. Retten tok debatten for noen år siden om man kunne pålegge delt foreldreansvar til seg. I rettsmekling skjer dette hele tiden. Mange voldsutsatte kvinner godkjenner av frykt for å miste barna delt foreldreansvar. For om en part ikke er tro mot rettens avgjørelse, kan denne miste barna eller få betydelig mindre samvær. Rapporten fra kunnskapssenteret viser også at mor ikke tør vektlegge vold i samværssaker, fordi mødre da er redd for denne myten mannsforum bygger opp under, at de saboterer samvær og forteller løgner.

[ Trettebergstuen: – Mannsrollen er nok trangere enn det kvinnerollen noensinne har vært ]

Kjære mannsforum, vi er på deres lag. Vi vet at barn, hvor foreldre ikke bor sammen, hvor begge foreldre er opptatt av barnas beste, og ikke utøver vold og er gode omsorgspersoner, har det best med mye samvær med begge foreldre. Om vi sammen får tatt hull på mytene er det bedre for alle.

For kunnskapen om at barn har det best med begge foreldre når begge foreldre er gode omsorgspersoner, kan ikke være i veien for å hindre gjentagende voldtekter, psykisk og fysisk vold. Når nyere forskning viser at dette skjer i utstrakt og økende grad må vi spille på lag.

[ Menn i motvind ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen