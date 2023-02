NRK: Dømt for drapet på sin far

BERGEN (Dagsavisen): Det opplyser forsvarer Marius Wesenberg til NRK Vestland.

– Dette er ikke noen overraskelse. Dommen er i tråd med det vi ba om. Jeg har ikke fått diskutert dommen med ham, men regner med at han er lettet over å være ferdig med saken, sier han til NRK.

Den 35 år gamle mannen erkjente straffskyld da rettssaken startet i Hordaland tingrett forrige uke.

Han var tiltalt for å ha knivstukket sin far og hans kone gjentatte ganger i parkeringshuset under Vestkanten kjøpesenter i Loddefjord i mars i fjor.

Flere øyenvitner

Det var fredag ettermiddag og senteret var fylt med travle kunder. Uten at ekteparet var klar over det, ble de forfulgt av sønnen på senteret. Da de returnerte til parkeringsplassen, gikk han til angrep med kniv.

Foran sjokkerte vitner ble faren knivstukket en rekke ganger i hodet, halsen og kroppen. Han døde senere samme dag på Haukeland sykehus. Kona hans kom fra det med livet i behold, men måtte sy ni sting i hånden.

– «Horesønn»

Statsadvokat Eirik Stolt-Nielsen åpnet rettssaken med å fortelle om det påtalemyndigheten mener er bakgrunn for drapet.

– Ifølge tiltalte har forholdet mellom ham og faren ikke bare vært godt. Noen dager før drapet skal de to hatt en telefonsamtale, som var den første på lenge. Der skal faren ha kalt en kamerat av sønnen for «horesønn». Dette opprørte tiltalte.

Dagen før drapet kjøpte han en kniv og kjørte han fra hjemkommunen til Bergen. Der overnattet han i bilen utenfor faren og stemorens bolig. Da ekteparet kjørte fra stedet i retning Vestkanten, fulgte sønnen etter.

– Nådeløst og uten samvittighet

Enken beskrev hvordan hun ble vitne til det brutale overfallet.

– Jeg kjente at noe sprutet, men trodde mannen min hadde mistet en flaske han bar på. Men så så jeg at det var sønnen som hadde stukket ham i halsen. Han var nådeløs, og stakk og sparket. Samtidig ropte han «hvem er horesønn, hvem er horesønn», fortalte hun sterkt preget under rettssaken.

– Jeg ser scenen fortsatt for meg. Det var et nådeløst drap. Uten samvittighet. Jeg vet at han døde der på stedet.

– Var glad i min far

Selv fortalte den tiltalte at den siste telefonsamtalen med faren var dråpen som fikk begeret hans til å renne over.

– Min far mente at kameraten min var homofil og forelsket i meg, og at han svindlet meg for penger. Da han kalte ham «horesønn» var det nok. Kameraten min var som en veileder for meg, en jeg hadde stor respekt for. Etter samtalen satt jeg bare i sofaen, klarte ikke å reise meg. Da bestemte jeg meg for at jeg måtte drepe ham, fortalte sønnen i retten.

– Jeg var egentlig veldig glad i min far, og ønsker å beklage til min fars kone og mine søsken. Jeg klarer ikke å forklare det jeg gjorde, ingen sønn burde drepe sin far. Det var en stygg skjebne som jeg må leve med resten av livet.

Ikke forsvarlig helsehjelp

35-åringen har en forhistorie med rus og psykiatri, og er også straffedømt for mindre forhold. I retten kom statsadvokaten inn på flere hendelser der 35-åringen skal ha angrepet andre, deriblant en kamerat han forsøkte å skade med skrujern og hammer. Ifølge tiltalte var årsaken at han trodde kameraten drev med trolldom. Forholdet ble henlagt ettersom 35-åringen ikke var tilregnelig.

I to år før drapet fikk han psykiatrisk behandling, og hadde ubehandlet paranoid schizofreni da drapet skjedde. Høsten før drapet fikk han medisinsk behandling under tvungen psykisk helsevern, men behandlingen ble avsluttet da 35-åringen hadde reist til utlandet.

Fylkeslegen opprettet tilsyn for helsetilbudet mannen hadde fått, og konkluderte med at han ikke hadde fått forsvarlig helsehjelp.

I tillegg til tvungen psykisk helsevern, må sønnen også betale oppreisning på 129.000 kroner til de etterlatte, ifølge NRK.

