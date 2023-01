Den lille dyrehagen er jevnet med jorden for å gjøre plass til ny bro: – Veldig trist

BERGEN (Dagsavisen): Gravemaskiner er i full sving i Drotningsvik, der et helt nabolag med eldre trehus skal bort. For noen uker siden møtte boliger like over fjorden samme skjebne. Der bodde André Kausland Haga i 20 år.

– Det er veldig rart og sørgelig. Dette var barndomshjemmet mitt, som jeg aldri får komme tilbake til, sier Haga til Dagsavisen.

André Kausland Haga var ildsjelen bak Valenskiftet Zoo. (Privat)

Men det er ikke gutterommet han vil savne mest. Det er den eksepsjonelle hagen, som han og familien dyrket fram over flere år. Der hadde de etablert en liten, privat dyrehage, som en grønn oase midt i boligfeltet i Knarrevik.

– Vi hadde blant annet høns, ugler, en minigris, slanger og kaniner, forteller Haga.

Dyrene i hagen hadde egne bur. (Privat)

Åpent for publikum

Etter hvert som hagen ble stadig mer eksotisk, fikk de mange nysgjerrige på porten som ville inn og kikke. Da bestemte familien seg for å holde åpen hage én gang i måneden. Den lille dyrehagen ble raskt populær blant barnefamilier.

Men så innhentet samfunnsutviklingen dem. En ny bru til Sotra skulle bygges, og den var planlagt å gå rett gjennom hagen deres.

Da det ble klart at huset deres ville gå med i dragsuget, måtte familien lete etter nytt hus som hadde plass til både dem og dyrene.

Slik var inngangspartiet til huset med den lille dyrehagen. (Privat)

[ Vil ha mer åpen og realistisk Russland-debatt ]

– Tok det veldig tungt

For halvannet år siden flyttet de til Steinsland, lenger sør på øya. Haga er i full gang med å lage til en ny mini-zoo som kan gi glede til både ham og andre. Men det var hardt å se at det han tidligere hadde bygget opp, ble redusert til en grusplass for noen uker siden.

– Jeg dro ikke ut der da de rev huset. Det var kanskje like greit. Men jeg har vært der i ettertid, og det var et trist syn. Særlig for min mor var dette veldig tungt, sier han.

Nå er det det pittoreske og frodige nabolaget i Drotningsvik som går fra grønt til grått. Anleggsmaskinene har allerede revet ett hus, og skal gå løs på elleve til.

Litt etter litt forsvinner husene i Drotningsvik. Nabolaget ville ha kommet i skvis midt mellom den nye og den gamle broen, som er synlig i bakgrunnen. (Birthe Steen Hansen)

Dagsavisen har snakket med tidligere huseiere som er fortvilet over at hjemmene deres og den hyggelige atmosfæren i nabolaget må vike for betong og asfalt. Flere forsøkte å motsette seg byggeplanene, men valgte til slutt å selge husene sine til Statens vegvesen.

[ Høyre-topp dro til Ukraina: – Jeg er lei av svada og pisspreik ]

– Savner den veldig, veldig mye

Haga føler med dem, men håper de også går videre, slik han har måtte gjøre.

– Vi har funnet oss godt til rette på Steinsland, og har store ambisjoner for hagen vår. Nå har vi litt større og mer brukbar tomt, der vi kan bygge mer. Kanskje får vi til en enda større dyrehage. Men jeg savner absolutt den gamle hagen vår. Veldig, veldig mye.

Den velholdte hagen med bur til dyrene finnes ikke lenger. (Privat)

Rundt 400 eiendommer er ekspropriert i forbindelse med Sotrasambandet, en firefelts vei på 9,4 kilometer som skal gå mellom Bergen og Sotra. Totalt vil prosjektet koste 23 milliarder kroner før det er ventet å stå ferdig i 2027.

Utbyggingen er et såkalt OPS-prosjekt, der det private selskapet Sotra Link skal finansiere, prosjekter, bygge, drifte og vedlikeholde veianlegget i 25 år.

Sotrasambandet vil gå fra Kolltveit på Sotra til Storavatnet i Bergen. (Statens vegvesen)

[ Ekspertens dom over Støres kraftpakke: – Kommer sent og har null effekt på pris ]

[ «Du er morsom til å være mann» – sa ingen, noensinne ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen