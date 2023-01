Fant den stjålne campingvognen etter fire måneder: – Full av rot og grufull stank

BERGEN (Dagsavisen): Siden september i fjor har samboerparet Anita Myrmel og Tom-Rune Kartveit fra Radøy lurt på hvor campingvognen deres var.

Den forsvant sporløst etter at de leiet den ut til en mann og en kvinne fra Oslo, som aldri returnerte vognen. Betaling for leien så heller aldri samboerparet noe til.

Det hele startet da paret la ut en annonse på Finn, der de tilbød utleie av sin nyinnkjøpte campingvogn. En mann ringte og fortalte at han jobbet som håndverker på et midlertidig prosjekt i hovedstaden, og syntes det var for dyrt å bo på hotell. Derfor ville han og kona heller leie en campingvogn. De ble enige om en leiepris på 24.000 kroner for fire uker.

Unnskyldning etter unnskyldning

Avtalen var at Myrmel og Kartveit skulle kjøre vognen til dem i Oslo, men etter flere endringer i planene endte de opp med å parkere vognen på en campingplass i Uddevalla i Sverige. Der la de fra seg nøklene på avtalt sted, og forventet at leietakeren ville holde løftet om å overføre leien til dem omgående.

Anita Myrmel var lykkelig campingvogneier i tre måneder, før vognen forsvant. (Privat)

Men slik gikk det ikke. Det eneste samboerparet fikk, var stadig nye forklaringer på hvorfor leien ikke var innbetalt på kontoen deres. Og da vognen heller ikke ble returnert etter fire uker, skjønte de at de var blitt lurt.

Dessverre dekket ikke forsikringen tyveriet, da det ble klassifisert som underslag - noe paret ikke var forsikret mot.

– Dermed var de 185.000 kronene vi hadde betalt for campingvognen tapt. Og vognen regnet vi med å aldri se igjen, forteller Myrmel til Dagsavisen.

Etterlatt på lagringsplass

Men for to uker siden fikk hun en overraskende telefon.

– Det var svensk politi som ringte. De hadde funnet vognen. Vi kunne nesten ikke tro det var sant, sier hun lykkelig.

Vognen ble ivaretatt av politiet i Motala. (Privat)

På en inngjerdet vinterlagringsplass i småbyen Motala hadde vognen stått siden september. Utleieren av plassen hadde ennå ikke fått betaling fra de som satte den fra seg, og begynte å bli irritert.

– Hver gang jeg kontaktet leietakeren sa han at han skulle betale, men ingenting skjedde. Opplysningene jeg hadde fått av ham om navn og adresse i Norge viste seg å ikke stemme, så jeg kontrollerte chassisnummeret på vognen. Da viste det seg at den var etterlyst av politiet i Norge. Hadde han betalt, ville jeg aldri ha oppdaget av vognen var stjålet, sier utleieren til Dagsavisen.

Han ringte umiddelbart til det lokale politiet.

– Utleieren fortalte at han hadde oppdaget noe rart med denne vognen. Tidligere hadde den hatt franske skilter, men disse var nå tatt bort. Men chassisnummeret avslørte at den var etterlyst som forsvunnet. Vi kunne da ta hånd om vognen og kontakte de norske eierne. Det var veldig gledelig, sier etterforskningsleder Marcus Hoppe ved Motala politistasjon.

Rotete og illeluktende

I helgen la Myrmel og Kartveit ut på den lange kjøreturen mot Sverige. På veien måtte de kjøre gjennom snøføyk og kraftig vind, før de ankom Motala der den nedsnødde campingvognen sto og ventet.

Gjensynet ble både gledelig og bittert.

– Utvendig var den i grei stand, med unntak av en knekk på den ene støtfangere. Men innvendig var den full av rot og en grufull stank. Det var tydelig at en familie hadde bodd i den, for de etterlot seg en mengde med klær, blant annet ballerinaskjørt og bleier. I tillegg fant vi seks-sju dyner. I kjøleskapet lå det gammel mat som luktet helt forferdelig, og det var tydelig at de hadde røykt i vognen.

Strødd rundt lå leietakernes klær, dyner og matvarer. (Privat)

Men det var også skader.

– Et bord og en skapdør var knekt. Vegg-til-vegg teppe var revet ut, og alle de nyinnkjøpte kjøkkentingene våre var borte. Tilbake lå bare de stygge tingene de selv hadde innredet med, sier Myrmel.

Sjokkfunn

Og under utryddingen vel hjemme på Radøy gjorde paret et sjokkerende funn.

– Vi fant plutselig en pistol midt oppi alt rotet. Da ringte jeg politiet med en gang, som kom med full utrykning for å hente den. Det er rimelig spesielt, slår Myrmel fast.

Stasjonsjef Kjell Idar Vangberg ved Nordhordland politistasjon bekrefter oppdraget.

– Ja, vi var der og hentet den, men det viste seg å være en startpistol. Det er jo ikke et vanlig skytevåpen som man må ha løyve for, men den kan jo likevel være farlig. Den er nå tatt hånd om som hittegods, siden vi ikke vet hvem eieren er, sier Vangberg.

Denne pistolen ble funnet i alt skrotet. (Privat)

Norsk politi har for lengst henlagt campingvogntyveriet, men i Sverige er saken fortsatt under etterforskning som ulovlig forføyning.

– Vi har fått oppgitt noen navn på leietakerne, men det er uklart om disse faktisk er riktige. Det ser ut til at de har byttet navn en del ganger, og operert med ulike aliaser. Saken er fortsatt åpen hos oss, men det viktigste er at vognen ble tilbakelevert til eierne, sier Hoppe.

– Dette husker jeg ikke

I kontakten med leietakerne benyttet Myrmel to telefonnumre, et norsk og et svensk. Da Dagsavisen ringte det svenske nummeret gikk samtalen rett til en svartjeneste. Det norske nummeret ble besvart av en kvinne som er bosatt i Oslo. Hun fortalte at hun verken kjente til saken eller navnene til de to leietakerne. Etter å ha fått forklart saken av Dagsavisen, svarer hun:

– Jeg kan ikke huske dette, og nå har jeg veldig mye å gjøre, så jeg beklager, før hun avslutter samtalen.

Men overfor Myrmel har leietakerne hevdet at de betalte en bekjent for å kjøre vognen tilbake til Vestlandet. Siden forsvant både sjåføren og vognen. Angivelig anmeldte leietakerne mannen til politiet for tyveri, men Oslo politidistrikt har ikke kunnet bekrefte dette.

Samboerparet på Radøy har siden hjemkomsten gått gjennom vognen, både for å rydde og for å registrere skader.

– Heldigvis har vi beholdt forsikringen på den, og den dekker både hærverk, tap og rens. For vognen må absolutt renses. Vi kan ikke ta den i bruk slik den er nå. Da vi dro til Sverige hadde vi med oss soveposer, for vi hadde planlagt å overnatte i vognen på vei tilbake. Men da vi åpnet døren, sa vi bare «æsj». Det var helt uaktuelt å sove der. Det spørs om vi noen sinne kan bruke den igjen, selv etter den er renset. For det er noe helt feil med stemningen i vognen nå. Vi får se om den endrer seg når den er rengjort.

