30 år siden folkemordet i Srebrenica

Safija Muminovic viser bilder av sin mann Nezir Muminovic (t.v.) og svigerfar Rasim Muminovic (t.h.), som begge ble drept under folkemordet i Srebrenica i juli 1995. Bengt Sigvardsson

Endeløse rekker med hvite gravsteiner stikker opp fra det bølgende landskapet i Potočari utenfor byen Srebrenica i Bosnia-Hercegovina. Her ligger ofrene for folkemordet 11.–22. juli 1995, da over 8000 bosniske menn ble systematisk drept.

På en av gravsteinene er navnet Nezir Muminovic inngravert.

Omtrent 150 kilometer nord, i landsbyen Špionica, bor enken hans, Safija Muminovic. Hun overlevde folkemordet.