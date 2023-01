Bussprosjektet kostet 150 millioner. Nå står de parkert her på ubestemt tid

BERGEN (Dagsavisen): De nye trolleybussene står nå parkert for tredje uke på rad ved Tides bussparkering på Mannsverk. Busslinjen de vanligvis kjører mellom Birkelundstoppen og Lyngbø, ekspederes nå av vanlige busser.

– Dette er skuffende og overraskende, etter at det er blitt lagt ned så mye prestisje og penger i dette prosjektet, sier Laksevåg-beboer Arild Helle til Dagsavisen.

Siden midten av 1990-tallet har byen hatt én trolleybusslinje, som går fra Birkelundstoppen til Bergen sentrum. I 2016 vedtok Vestland fylkeskommune å utvide linjen til Laksevåg.

Det skulle ta seks år fra vedtaket til trolleyanlegget omsider sto helt ferdigstilt våren 2022. De splitter nye trolleybussene hadde da allerede kjørt linjen i nærmere ett år, men uten å kunne hente ned strøm fra kjøreledningene som da enda ikke var ferdig montert.

Hat-objekt

Da siste skrue var på plass, hadde det kostet nesten 150 millioner kroner å utstyre bydelen med det miljøvennlige kollektivtilbudet. Imidlertid var det mange som ikke jublet. For motstanden har vært stor blant mange beboere, som ikke ønsket 250 nye stolper og et virvar av strømledninger velkommen til hovedveien gjennom Laksevåg.

Beboerne likte dårlig det nye kjøreledningsnettet. (Birthe Steen Hansen)

Diskusjonene raste i den lokale Facebook-gruppen, der folk kalte trolleysatsingen for et hodeløst prestisjeprosjekt. Og i BA ble ledningene stemplet som «visuell forsøpling» og trolleybussene for «utdatert teknologi».

Mange var også bekymret for sikkerheten, særlig etter rapporter om store gnister fra koblingspunktene, og brannutrykning til kjøreledninger som er festet til husvegger.

[ Huset var råtnet etter 13 år. Men å klage kan huseierne bare glemme ]

Feil på feil

Nå har trolleymotstanderne fått enda et argument mot de nye bussene, etter at de forsvant fra gatebildet før jul. Årsaken er gjentatte feil på kjøreledningen, som toppet seg med en brann.

– Den 10. desember 2022 oppstod det brann i kjøreledning ved Carl Konows gate. Da stengte vi ned trolleyanlegget på Laksevågsiden, fra Puddefjordbroen til Lyngbø. På denne linjen er det avdekket flere feil og mangler, skriver fungerende administrerende direktør i Bybanen, Geir Østerfeldt i en e-post til Dagsavisen.

Han forteller blant annet om en brann i et seksjonsskille i april, og en vannlekkasje som førte til strømbrudd i desember.

– I tillegg har det vært flere driftshendelser i perioden fra anlegget ble åpnet i fjor vår. Disse hendelsene har medført skader på strømavtager på busser samt på infrastruktur og dermed økte kostnader. Som følge av dette, trenger vi å få en oversikt over feil og mangler, herunder utbedringer i anlegget, før vi kan åpne igjen.

[ Fant døende kvinne i gaten ]

Strømløs

Samtidig pågår det anleggsarbeid ved Haukeland sykehus, som har gjort at strømmen er kuttet. Det medfører at bussene ikke har strømtilførsel langs mesteparten av ruten, og må parkeres inntil videre.

Her står alle trolleybussene parkert på rekke og rad. (Birthe Steen Hansen)

I mellomtiden har bussoperatør Tide satt inn vanlige busser for å dekke rutetilbudet.

– Vårt fokus er å sikre at de reisende ikke blir skadelidende, og opprettholder driften med andre busser. Vi har satt inn en kombinasjon av diesel- og el-busser som strakstiltak. Dette gjør logistikken krevende for oss på mange måter, men vi gjør så godt vi kan, sier regionsjef i Tide, Jørgen Haukås.

Nøyaktig når ting er tilbake til normalen, er helt i det blå. Bybanen, som har vedlikeholdsansvaret for mastene og kjøreledningene, venter på ekspertise fra utlandet.

– For utbedring av avdekkede feil, er vi avhengig av eksterne ressurser som er begrenset tilgang på i Europa. Vi vet på nåværende tidspunkt ikke hvor lang tid dette arbeidet tar, og dermed når anlegget kan åpnes igjen, forklarer Østerfeldt.

[ Funksjonshemmede elever har ikke friminutt ]

Ukjent kostnad

Hva reparasjonene vil koste er heller ikke avklart. Bybanen kartlegger nå om feil og mangler kan knyttes til garanti og reklamasjon til leverandøren og entreprenøren.

Arild Helle har vært skeptisk til trolleybuss-prosjektet siden starten. Nå kjøres linje seks med vanlige busser. (Birthe Steen Hansen)

– Det er ikke bra, dette her. En skulle jo tro at de var bedre forberedt på utfordringer enn dette, sier en oppgitt Arild Helle.

Han var en av dem som kunne styre sin begeistring da trolleyprosjektet ble vedtatt.

– Men nå vil jeg ikke engasjere meg lenger, fordi endringene som er gjort er bortimot irreversible og det er som å kjempe mot vindmøller. Men jeg synes det er merkelig at fylket ikke har informert oss som bor på Laksevåg om hvorfor trolleybussene plutselig forsvant. Jeg tror kanskje de syntes det var for flaut, og derfor holdt en lav profil.

[ Dagpengene var stoppet: – Uten penger til over nyttår ]

[ Mener de ble lurt av telefonselger. Gikk konkurs. ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen