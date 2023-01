Drepte sin far på kjøpesenteret med gjentatte knivstikk

BERGEN (Dagsavisen): Den 35 år gamle mannen erkjente straffskyld da rettssaken mot ham startet mandag morgen.

Han er tiltalt for å ha knivstukket sin far og hans kone gjentatte ganger i parkeringshuset under Vestkanten kjøpesenter i Loddefjord. 4. mars 2022 skal mannen ha fulgt etter faren og kona hans til kjøpesenteret.

Flere øyenvitner

Det var da fredag ettermiddag og senteret var fylt med travle kunder.

Ifølge politiet fortsatte forfølgelsen inne på senteret, uten at ekteparet var klar over det. Da de returnerte til parkeringsplassen, skal sønnen ha gått til angrep med kniv.

Foran sjokkerte vitner ble faren knivstukket en rekke ganger i hodet, halsen og kroppen. Han døde senere samme dag på Haukeland sykehus. Kona hans kom fra det med livet i behold, men måtte sy ni sting i hånden.

Marius Wesenberg forsvarer den drapstiltalte sønnen. (Birthe Steen Hansen)

Ikke forsvarlig helsehjelp

Den tiltalte 35-åringen har en forhistorie med rus og psykiatri, og er også straffedømt for mindre forhold. I to år før drapet fikk han psykiatrisk behandling, og hadde ubehandlet paranoid schizofreni da drapet skjedde. Høsten før drapet fikk han medisinsk behandling under tvungen psykisk helsevern, men behandlingen ble avsluttet da 35-åringen hadde reist til utlandet.

Fylkeslegen opprettet tilsyn for helsetilbudet mannen hadde fått, og konkluderte med at han ikke hadde fått forsvarlig helsehjelp.

I tiltalen varsler statsadvokaten at de vil kreve dom på tvungent psykisk helsevern.

Gunhild Kristine Aarre Hånes og Kjetil Ottesen er bistandsadvokat for de pårørende. Her sammen med statsadvokat Eirik Stolt-Nielsen, som er aktor i saken. (Birthe Steen Hansen)

