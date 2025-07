Kan den røde trusa nok en gang gi verden håp?

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Elisabet Joe. Privat

Som barn var jeg fascinert av de fargerike folkene som løper rundt og redder verden.

Jeg husker fortsatt følelsen da jeg for første gang tok på meg en rød kappe i et bursdagsselskap. Plutselig virket alt mulig – og det ble ekstra viktig at alle fikk like store kakestykker.

Supermann ble ikke født i USA, men ble kjent som landets mest ikoniske immigrant. Den blå drakten, gule S-en og røde kappen og trusen ble raskt et symbol på amerikanske verdier – en forkjemper for frihet, rettferdighet og håp.

Til glede for oss superhelt-fans vender nå den ikoniske karakteren nok en gang tilbake til kinolerretet, i en tid hvor mange lengter etter helter – noen som kan redde oss og gi oss håp. Men i en verden der stadig flere har begynt å tvile på om noen faktisk kan redde oss, kan kanskje den nye Supermann gi oss et nytt håp?

Supermann ble skapt på slutten av 1930-tallet – en tid preget av økonomisk depresjon, politisk uro og, ikke minst, tiden rett før andre verdenskrig. Fargene rød og blå i kostymet forsterket et patriotisk sentiment i USA.

Han er her for oss alle – men aller mest for amerikanerne.

I 1978 gjenoppsto Supermann da Christopher Reeve tok på seg kappen. Denne gangen fremsto han som en idealistisk helt, med klassisk kostyme og vakkert smil – i en tid hvor optimismen vokste etter den kalde krigen.

Reeves Supermann var håpefull og rettskaffen – en karakter som inspirerte en hel generasjon til å tro at man kunne fly.

På 2000-tallet fikk Supermann et mørkere preg med Henry Cavil i Man of Steel (2013). Med dempede farger og en mer alvorlig tone fokuserte filmen på hans personlige reise – mer enn på den kollektive følelsen.

Det ble viktigere å vise at selv helter kan tvile – på seg selv og på hva som er rett og galt. Cavils Supermann-karriere var kortvarig, litt usikkert om det var fordi underbuksen nå var på innsiden og ikke på utsiden.

Selv om Supermann utviklet seg som en karakter, er de grunnleggende verdiene fortsatt til stede. Det var nettopp denne reisen som inspirerte meg til å undersøke Supermann og hvordan dette har preget filmindustrien og samfunnet på et dypere nivå.

Nå, i 2025, tar David Corenswet på seg den ikoniske drakten i James Gunns versjon av Supermann – en film som henter tydelig inspirasjon både fra de originale tegneseriene og fra Reeve-filmene.

Kronikkforfatteren er lidenskapelig opptatt av Supermann, og har både skrevet masteroppgave om superhelten fra Kryptons historie og kostyme, og hatt en utstilling med samme tema. Privat

Filmbransjen vender stadig blikket bakover, med nye versjoner av gamle Disney-filmer og superhelt-franchiser som forteller gamle historier på nytt. Hollywood satser heller på det trygge enn på det nye – nostalgi selger, og det er både økonomisk smart og risikofritt.

Men er Supermann bare enda en del av nostalgibølgen som fyller kinosalene?

Supermann har alltid vært et symbol på amerikanske verdier. I en tid preget av økende politisk uro, splittelse, økonomisk ulikhet og deportering av immigranter, virker det som den nye filmen forsøker å si noe mer. Traileren gir inntrykk av at Supermann ikke lenger representerer USA, men sine egne verdier.

I traileren blir han konfrontert med å ha involvert seg i en krig som amerikaner. Han svarer med å si at han ikke representerer USA, men seg selv. En slik splittelse har vi ikke sett tidligere. Selv om fargene på drakten fortsatt skriker «USA!», virker det som om til og med Supermann ikke lenger ønsker å representere landet.

Tidligere har Supermann vært et skjult symbol – en som gir håp til verden på vegne av USA. Når krisen truer, kommer «han» flygende og redder oss. Denne gangen blir han derimot anklaget for å ha gjort noe galt – ikke bare av staten, men også av folk på gaten.

I filmtraileren forsøker han å forsvare sine handlinger og forklarer at han stoppet krigen for å redde mange menneskeliv.

Akkurat nå føles det som om ingen kan redde oss fra de mange krisene verden står overfor. Jeg tror denne filmen vil forsøke å minne oss på at det fremdeles finnes noen som kan bryte inn og skape orden i kaoset.

Kanskje særlig for amerikanere, som trenger å bli minnet om at det fortsatt finnes håp i møte med urettferdighet.

Tiden vil vise hva slags USA vi vil få videre, og om den røde trusa vil være et symbol på håp i en verden preget av uro og usikkerhet. Men én ting er sikkert: Vi Supermann-fans gleder oss stort over gjensynet.

For noen av oss er det et gjensyn med magiske minner, mens for andre er det en oppdagelse av en ny verden. Kanskje vil denne filmen gi nye generasjoner samme følelse som jeg selv fikk da jeg som barn tok på meg rød kappe.

Vi trenger fortsatt helter som minner oss på at det finnes noen som kjemper for våre grunnleggende verdier, og som alltid vil prøve å gjøre verden til et bedre sted – med eller uten en rød truse og kappe.