Ragnhild Bergli, leder i Changemaker, mener det er problematisk at norske selskaper tjener penger på mer krig og konflikt i verden. Foto: Anneli Lindahl / Changemaker

Krigen i Ukraina og frykt for flere konflikter bidrar til at den norske forsvarsindustrien går så det suser. Blant de store norske næringene er det få som har vokst like raskt som forsvars- og sikkerhetsindustrien de siste fem årene, kunne Jonas Erraia i analyse- og rådgivningsselskapet Menon Economics fortelle Dagsavisen nylig.

Dette gagner Norge på flere måter, blant annet gjennom nye arbeidsplasser og andre økonomiske ringvirkninger. Menon Economics har beregnet at den norske forsvars- og sikkerhetsindustrien, både direkte og indirekte, sysselsatte 17.300 personer og bidro med 24,2 milliarder kroner i verdiskaping i 2023. Siden da har pilen fortsatt å peke oppover.

Men det finnes også en bakside til dette industrielle glansbildet.