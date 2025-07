Bilferie i sommer? Her er veiarbeidet du bør vite om

E18 Vestkorridoren, som inkluderer en ny E18 mellom Lysaker og Ramstadsletta, og en ny forbindelse til Fornebu, er under utbygging. Hele prosjektet, inkludert tilpasninger til lokalveger og gang- og sykkelveier, er beregnet ferdigstilt i 2030. Foto: Lise Åserud/NTB

Statens vegvesen har sendt ut en oversikt over veiprosjekter som skjer i sommer.

Der har de med prosjektene som påvirker ferietrafikken mest. De påpeker at det også foregår veiprosjekter som ikke er med i det lille utvalget.

– For de som er ute og kjører i sommer, er det viktig å ta hensyn til de som jobber langs veien. Dette er mennesker som skal komme trygt hjem fra jobb, og de gjør en viktig jobb for oss alle, sier pressevakt Kari Sund hos Statens vegvesens avdeling for drift og vedlikehold til NTB.

Noen steder øker trafikken om sommeren, og mange steder er den mindre.

– Oppdatert trafikkinformasjon er alltid tilgjengelig via nettsidene våre eller appen vår Vegvesen trafikk , sier Sund.

I øst er det noen stengte felt

Vækerøveien bru over E18 i Oslo har vedlikehold gjennom sommeren og til november. Under brua vil E18 være åpen hele anleggsperioden, men venstre felt er stengt i hver retning i juli og fartsgrensen settes ned. Over brua er trafikken nærmest vanlig.

Vær bevisst på hvordan du pakker når du skal på bilferie. Feil plassering av bagasje og gjenstander i bilen kan være livsfarlig. Illustrasjonsfoto. Foto: Erlend Aas / NTB

Statens vegvesen trekker også fram vedlikehold på E6 Klemetsrud bru sør for Oslo. To kjørefelt mot Oslo stenges, men ett felt i retning Oslo være åpent.

– Arbeidet på Klemetsrud bru pågår til 28. juli. Der vil det bli forsinkelser inn mot Oslo, mesteparten av tiden på dagtid, tror jeg, sier trafikkoperatør Thale Eikeset i Vegtrafikksentralen øst.

I tillegg fører arbeid på Griniveien med seg enveiskjøring til og med uke 30.

– Griniveien blir stengt for trafikk fra Bærum mot Oslo på grunn av omfattende arbeid med nye vannledninger tett opp mot Røakrysset, sier Vegvesenet.

Griniveien vil være åpen for trafikk kun fra Røa mot Bærum.

Lite problemer nevnes helt i sør

I den sørligste delen av landet er det færre veiprosjekter på veivesenets liste.

Her trekkes det kun fram et pågående prosjekt i Kristiansand, som er E18/E39 Gartnerløkka.

Her er det dog ikke planlagt omlegging av trafikken i sommer.

Det foregår også veiprosjekter som ikke er med veivesenets liste.

Arbeid på E39 i vest

I Rogaland fortsetter arbeid i forbindelse med E39 Hove-Oslo. Fremkommeligheten er vanskelig.

Utgravinger av Arkeologisk Museum skal i tillegg finne sted, ved E39 Smiene-Harestad, Rogaland.

– Men det vil ikke påvirke trafikken, bortsett fra at trafikanter kan bli nysgjerrige av å se arbeidet i nærheten av veien, skriver Statens vegvesen i sin oversikt.

Et sted hvor fremkommeligheten vil være bedre enn vanlig, er ved arbeidet på Sotrasambandet (rv. 555) i Vestland.

Ellers pekes det på arbeidet med E16 Arna-Stanghelle i Vestland. I slutten av juli, starter berg- og skredsikring opp igjen på E16 i Tolåsen i Vaksdal.

– Arbeid som krever kolonnekjøring på E16 blir prioritert og er ventet ferdig i slutten av august, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Redusert fremkommelighet steder i Trøndelag

I Trondheim skal det være nedsatt fremkommelighet i Strindheimstunnelen på riksvei 706, og toveis trafikk i ett løp. Det gjelder helt til de er ferdige med arbeid i det ene løpet. Så legges det om til toveis trafikk i motsatt løp. Dette skjer gjennom sommeren.

Mellom Hjerkinn og Oppdal vil det være redusert fremkommelighet på E6 Drivdalen. Det blir nedsatt hastighet forbi anleggsstedet.

I nord gjør asfaltveier kjøringen lettere

Hålogalandsvegen i Nordland og Troms skal ha arbeid, som vanlig. Asfalterte omkjøringsveier vil gjøre fremkommeligheten bedre i sommerferien.

Råd for en sikker reise rundt i Norge

– Det er mange som bruker veiene i ferien. Ta hensyn, det er ikke om å gjøre å komme seg fortest mulig fra A til B, er et av tipsene for å kjøre trygt på norgesferie.

De råder også til å forberede seg på vei og kjøreforhold.

– Planlegg ruta med telefonen.

For campingferierende gjelder blant annet dette:

– Husk at ferjeleier og rasteplasser ikke er ment for overnatting, sier Statens vegvesen, og råder til å være forsiktig med bobil eller campingvogn i sterk vind, spesielt over bruer.

(NTB)