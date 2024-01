− Bankene får sparepengene våre på billigsalg

Da Norges Bank økte styringsrenten i desember, kunne de samtidig berolige oss med at norsk økonomi kjøler seg ned, til tross for at prisveksten fortsatt er for høy. Trolig holder sentralbanken renten på 4,50 prosent en god stund framover.

Dette innebærer renter på godt over fem prosent for de aller fleste med boliglån, siden boliglånsrentene stort sett er satt opp tilsvarende styringsrenten. Men hva med rentene på sparekonto?

− Jeg synes sparerentene er altfor lave sammenlignet med boliglånsrentene. Men dette ser vi hver gang styringsrenten øker: Bankene hever lånerentene raskt, mens det går treigere med sparerentene. I motsatt tilfelle er bankene veldig raske med å sette ned sparerentene hvis det kommer kutt i styringsrenten, sier økonom Lene Drange til Rogalands Avis.

− Vi nordmenn er et folkeslag som elsker å ha penger på konto. Derfor må vi bli mer bevisste. Vi er rett og slett for trofaste, og late, sier Drange videre.

Renter, enkelt forklart Renter, enkelt forklart

Les også: Derfor vil flere ha rentefond

− Sparer seg til fant

En analyse folkefinansieringsselskapet Kameo har basert på data fra Statistisk sentralbyrå, viser at et bankinnskudd på 100.000 kroner som ble plassert på vanlig sparekonto for tre år siden, har en inflasjonsjustert verdi på omtrent 87.500 kroner per i dag. Det vil si et realverditap på 12.500 kroner.

Verditapet på sparepengene er forårsaket av at prisene har steget med om lag 5,3 prosent årlig, mens gjennomsnittlige bankrenter i perioden bare lå på 1,1 prosent.

– Her understrekes viktigheten av en variert sparestrategi hvis du skal få pengene til å vokse, spesielt i tider med høy prisvekst. Mange sparer seg rett og slett til fant, fordi de lar sparepengene kun stå på kontoer med renter som er langt lavere enn prisstigningen. Da reduseres pengenes verdi, sier Sebastian Harung, en av grunnleggerne av Kameo, til RA.

− Bankene får sparepenger på billigsalg fra norske bankkunder, blant annet fordi åtte av ti innskuddskroner ligger på kontoer uten bindingstid og uttaksbegrensninger, samt med lave renter. Disse pengene kan bankene reinvestere i en variert investeringsportefølje som gir langt høyere avkastning, fortsetter Harung.

Sebastian Harung er grunnlegger av og administrerende direktør i Kameo, som er en plattform der privatpersoner og bedrifter investere direkte i lån til eiendomsprosjekter og bedrifter i vekst. Eiendomsutviklere og småbedrifter kan, på sin side, gjennomføre flere prosjekter eller investere i andre eiendeler og tiltak via plattformen. (Annika Falkuggla)

Les også: Dette kan påvirke fondene dine i 2024

Sparerente over fem prosent!

Han minner om at det er bra å ha litt sparepenger i banken, men ikke alle.

− Med en prisvekst på om lag fem prosent, og dagens gjennomsnittlige innskuddsrente på rundt 2,6 prosent, minker pengenes verdi over tid. Selv de beste innskuddsrentene er ikke nok til å utkonkurrere inflasjonen. En variert spareportefølje er nødvendig for å slå inflasjonen, mener Harung.

Dersom vi tar en titt på Finansportalen (per 8. januar 2024) starter det beste rentetilbudet for en 40-åring med et sparebeløp på 100.000 kroner på 5,06 prosent. Da er dette på en konto med tolv gebyrfrie uttak i året.

Den beste sparekontoen for samme kunde og beløp uten uttaksbegrensninger, har en rente på 4,65 prosent.

Les også: Disse aksjene er det mest tro på i år

− Kan være verdt å ringe banken

Det er ikke uvanlig at de med boliglån pruter ned rentene, men går det andre veien, altså å forhandle opp sparerentene?

− Sparerentene er vanskeligere å forhandle opp, enn å få lavere boliglånsrente. Om du kontakter banken angående sparerente, blir du som regel heller flyttet over i et annet spareprodukt, for eksempel en høyrentekonto med begrensninger eller fastrenteinnskudd, svarer Drange.

− Så, det kan være verdt å ta en telefon til banken, for de kan informere om spareprodukter som ikke er så synlige på nettsiden deres, understreker hun.

Ifølge Finansportalen er det beste tilbudet på fastrenteinnskudd (per 8. januar 2024) en rente på 5,30 prosent for binding i ett år, da for et sparebeløp på 100.000 kroner for en 40-åring.

Drange mener det kan være lurt å snakke med banken om fastrenteinnskudd også:

− Fastrente på sparing kan være lønnsomt nå. Jeg har selv nylig bundet renten på noen av sparepengene mine til mellom seks og sju prosent rente. Det er ikke så langt fra avkastningen du kan få fra fondssparing, sier hun.

− Men én ting er sikkert: Er renten på sparekontoen lavere enn inflasjonen, taper pengene dine verdi, fastslår økonomen.

Les også: Derfor vil Kristoffer ta opp mer i lån nå

Sikkert som banken, men …

En variert spareportefølje innebærer å fordele sparepengene over flere investeringstyper, som bankinnskudd, aksjer og fond. Sparing i fond og aksjer innebærer mer risiko, men også større avkastningspotensial.

Bankinnskudd opptil to millioner kroner, derimot, er ofte garantert av Bankenes sikringsfond. Dette betyr at innskuddene er trygge og uten risiko for tap i tilfelle banken går konkurs.

− Å spare på konto i banken er trygt. Pengene går som regel ikke tapt, men du risikerer at de taper verdi når innskuddsrenten er prosentvis lavere enn prisveksten. Derfor bør du være kritisk til hvor du plasserer pengene, og velge banker med de høyeste rentene for å holde tritt med inflasjonen, sier Harung i Kameo.

Hva er inflasjon? Hva er inflasjon? (Dagsavisen)

Les også: Familien Petterson byttet bolig og sparte millioner!