Renten økes før jul

Saken oppdateres

Sentralbanken øker altså renten en siste gang før vi skriver 2024. Det betyr at de har økt renten ved hver mulige anledning, bortsett fra i november.

Nå er styringsrenten på 4,50 prosent.

Slik komiteen i Norges Bank vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten trolig holdes på dette nivået en god stund framover.

− Vi ser at økonomien kjøler seg ned, men prisveksten er fortsatt for høy. En økning i renten nå reduserer faren for at prisveksten holder seg høy lenge. Trolig holder vi styringsrenten på 4,50 prosent en god stund framover, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache i en pressemelding.

Sammenlignet med forrige pengepolitiske rapport er prognosen for styringsrenten lite endret den nærmeste tiden, men ligger noe lavere lenger fram. Prognosen indikerer en styringsrente som blir liggende på 4,50 prosent fram til høsten neste år, før den gradvis avtar.

Hva er styringsrente? Hva er styringsrente? (Dagsavisen)

Videre er det usikkerhet om den videre utviklingen i norsk økonomi.

Dersom kostnadsveksten holder seg oppe, eller kronen blir svakere enn anslått, kan prisveksten holde seg høy lenger enn vi nå ser for oss. Da er komiteen i Norges Bank beredt til å heve renten igjen.

Dersom vi får en kraftigere oppbremsing i norsk økonomi, eller inflasjonen faller raskere, kan renten bli satt ned tidligere enn vi nå ser for oss, skriver de.

Les også: Tar opp lån i høyrente-tider: − Vil ikke kjøpe over evne