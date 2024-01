Dette kan påvirke fondssparingen din i 2024

− En rekke ting kan påvirke avkastningen på fondene i 2024. Endringer i rentenivået, utfallet av valget i USA, samt økt fare for mer geopolitisk uro kan virke inn. Det samme vil fallende inflasjon, og gode salgstall fra selskap som er ledende innen sine bransjer og nisjer. I tillegg kommer alt det vi ikke ser nå, men som kan påvirke markedene.

Det sier Pål Bergskaug, leder for rådgiverne i Skagen Fondene. Rogalands Avis har spurt ham og et par andre økonomer om hva de ser i glasskulen når det gjelder fondenes utvikling i året vi så vidt har startet på.

− Ikke ulikt fjoråret, tror vi at også 2024 vil preges av hvordan inflasjonen og rentene utvikler seg, sier Martin Graftås, spare- og investeringsøkonom i Sparebank 1 Forvaltning, til RA.

− Nå nærmer inflasjonen seg et nivå der sentralbankene ikke lengre trenger å heve rentene. Faktisk har flere sentralbanker indikert at de vil kutte renten i løpet av året. Et scenario med lavere renter og en fortsatt god utvikling i økonomien, vil være meget gunstig for aksjemarkedene, for da kan de fort stige enda mer enn de gjorde i 2023, fortsetter Graftås.

Pål Bergskaug, leder for rådgiverne i Skagen Fondene. (Karoline Finnsnes, SKAGEN)

Jokere og svarte svaner

Utfordringene for aksjemarkedet kan imidlertid være vedvarende høye renter og dermed økt sannsynlighet for resesjon, altså økonomisk nedgang. En annen fare er at økonomiene utvikler seg mye svakere enn forventet.

− Jokeren her er arbeidsledigheten. Skulle denne stige markant, vil økonomien bremse opp. Da vil nok ikke børsene stige, men rentene komme betydelig ned. I et slikt scenario vil sannsynligvis obligasjoner og rentefond gi en hyggelig avkastning, sier Graftås.

I likhet med Bergskaug i Skagen Fondene, kommer heller ikke Graftås unna den geopolitisk situasjonen.

− Skulle krigen i Midtøsten eskalere, kan det medføre et oljeprissjokk, noe som kan føre til en kraftig resesjon og fallende børser. Situasjonen rundt Taiwan og Kina har også potensial til å snu stemningen i markedet, sier spareøkonomen i Sparebank 1 Forvaltning.

− Det farligste av alt er det vi kaller for «svarte svaner». Dette er hendelser som er umulige å forutse, og som også er lite sannsynlige. Men om de inntreffer, kan de ha enorm betydning for markedet. Pandemien som brøt ut i 2020 er det siste eksempelet på en slik svart svane, sier Graftås videre.

Martin Graftås er leder for distribusjon og spare- og investeringsøkonom i Sparebank 1 Forvaltning (Sparebank 1)

− Ikke la deg påvirke av nyhetsbildet

Cecilie Tvetenstrand, forbrukerøkonom i Storebrand, framholder at det viktigste du gjør når du skal spare i fond, er å tenke langsiktig.

− Ikke la deg påvirke av nyhetsbildet fra dag til dag, eller kortsiktige svingninger i fondsverdiene. Dette kan hindre mange i å starte med fondssparing, og de kan tape avkastning mens de venter på riktig tidspunkt, sier Tvetenstrand til RA.

− En vanlig antakelse er at fondene som gjorde det bra i fjor, også vil gjøre det best i år, men det stemmer sjeldent. Se derfor heller på fondene som har gjort det bra over tid, for eksempel via oversikten til Morningsstar. Aksjefond som inneholder selskap som tjener penger og betaler utbytte til fondet, vil høyst sannsynlig gi god avkastning over tid, sier Tvetenstrand.

Hun anbefaler å velge fond etter investeringer du har fra før.

− Starter du uten fond eller aksjer, ville jeg valgt et globalt indeksfond, samt en mindre del i et norsk aktivt fond. Det er også mulig å velge et globalt aksjefond hos de ulike leverandørene, sier hun.

Bergskaug i Skagen er enig i at det er lurt å holde hodet kaldt om du sparer i fond:

− Tålmodighet er den viktigste egenskapen for alle som sparer. Den gode avkastningen oppnår du ved å la tiden gjøre jobben for deg når du har etablert porteføljen din. De aller fleste av våre kunder er flinke til det, og de blir svært glade når de ser det gode resultatet tålmodigheten gir, sier Bergskaug.

Fondene og aksjene de har tro på

- Hvilke fond har du størst og minst tro på i 2024?

− Vi har stor tro på alle våre fond, men det mest spennende er kanskje Skagen Focus som investerer i mindre og mellomstore selskap. Dette er selskap som er attraktivt priset mot sitt historiske gjennomsnitt de siste ti årene. Vi vet alle at børsnotert eiendom har hatt det tøft de siste par årene, men vi tror vi vil se mye bedre utvikling i Skagen M2 med fallende renter. Du kan også få god avkastning i våre rentefond som nyter godt av det høye rentenivået, svarer Bergskaug.

Graftås i Sparebank 1 Forvaltning ser mot hjemlige trakter da han skal gi sine beste fondstips for året:

− Jeg har tro på det nordiske aksjemarkedet og fondet Odin Norden. Dette fondet ble etablert så tidlig som i juni 1990, og har siden oppstart gitt en årlig gjennomsnittlig avkastning på 13,2 prosent etter kostnader. Dette betyr at en månedlig spareavtale på tusen kroner ville gitt en verdi på rundt 6,2 millioner kroner i dag, sier han.

− De nordiske børsene har gitt meget god avkastning over tid, noe vi mener vil vedvare også i tiden som kommer. Nordiske land kjennetegnes av å være små, åpne økonomier, som har fostret en rekke verdensledende selskaper, blant annet innen havbruk, energi, industri, teknologi og legemidler. Det er altså ikke uten grunn at Norden ofte omtales som «en verden i miniatyr», utdyper Graftås.

- Hva så med enkeltaksjene − hvilke har du mest tro på i 2024?

− Vi er ikke så opptatt av vinneraksjer på kort sikt, siden vi er langsiktige investorer, men forsøker heller å finne selskap som gjør det godt over tid. Typisk unngår vi selskap med mye gjeld og liten inntjening, for eksempler SAS og REC Silicon. Istedenfor foretrekker vi kvalitetsselskap, med sterk konkurranseposisjon og gode prestasjoner, som Munters, Atlas Copco, Borregaard og Subsea 7, svarer Graftås på dette spørsmålet.

Det skal godt gjøres å følge så godt med på aksje- og fondsmarkedet at du selger og kjøper akkurat når det lønner seg mest. Derfor er ofte best å sitte stille i båten. (Vidar Ruud/NTB)

− Tenk langsiktig og spre investeringene

Tvetenstrand i Storebrand understreker at det er mye som påvirker aksjekursen, og at for de fleste er investeringer i fond mer enn bra nok.

− Hvis du likevel vil prøve deg på enkeltaksjer, er det først og fremst viktig å kjenne til selskapene du ønsker å investere i. Da vil du få bedre forståelse for hvorfor det går bra eller dårlig, og når du bør ta gevinst eller tap. Det er viktig å tenke langsiktig og spre investeringene dine på flere aksjer, gjerne i ulike bransjer og geografiske områder, sier forbrukerøkonomen.

Avslutningsvis har Tvetenstrand følgende råd til deg som skal spare i fond i 2024, enten du skal fortsette med eksisterende sparing eller starte fra bunn:

Prioriter å betale ned kredittkort og dyr forbruksgjeld først . Disse har så høye renter at det er vanskelig å få bedre avkastning i andre investeringer.

. Disse har så høye renter at det er vanskelig å få bedre avkastning i andre investeringer. Sørg også for å ha en bufferkonto, så du unngår å måtte selge fond om det kommer en stor regning du ikke ventet.

Sett så opp en plan for fondssparingen som er lett å følge

Tenk både kortsiktig og langsiktig. Penger du trenger i løpet av de nærmeste årene, bør stå i et fond med mindre aksjeandel enn om du har en lengre horisont. Skal pengene stå i fem til ti år, eller mer, kan du ha rene aksjefond eller enkeltaksjer. Da tåler du at verdien tidvis svinger ganske mye.

Unngå å sjekke fondene for ofte dersom dette stresser deg.

Forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Storebrand. (Kristian Skalland Moen)

