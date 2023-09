Rentetoppen er nær: − Høy inflasjon gjør at jeg vil ha høyere lån

− Renteutgiftene mine har doblet seg på relativt kort tid. Det er klart jeg merker det med høyt boliglån, sier Kristoffer Sørstrønen.

Han eier en flermannsbolig i Hillevåg i Stavanger, der han og familien bor i den ene delen, mens han leier ut tre andre leiligheter i samme bolig.

− Når rentene begynte å øke måtte vi ta grep for å beholde den økonomiske standarden vi er vant til. Noen prøver gjerne å få ned lånet til 60 prosent belåningsgrad, slik at de kan få et mer fleksibelt rammelån. Jeg har imidlertid gjort motsatt − økt lånet og kjøpt en ekstra bolig jeg kan leie ut, sier Sørstrønen videre.

− Utleie gjør at vi får mer penger inn. I tillegg er det slik at den høye inflasjonen gjør at jeg faktisk ønsker å ha høyere lån. Det er fordi inflasjonen «spiser» av lånet hver eneste dag, forklarer 35-åringen.

Rogalands Avis har tidligere skrevet om nettopp hvordan høy inflasjon krymper lånet ditt. Jo høyere prisstigning, desto mindre blir pengene verdt − også de du låner. Forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Storebrand kom likevel med en advarsel:

− Det å spekulere i å ikke betale ned noe på lånet og tenke at inflasjonen «spiser» det opp, vil jeg ikke anbefale. Selv om prisstigningen er med på å gjøre lånet ditt mindre verdt, er det viktig å huske at dette fremdeles er en gjeldspost og at inflasjonen mest sannsynlig snart vil gå tilbake til målet rundt to prosent, sa Tvetenstrand.

Sørstrønen er også tydelig på at hans strategi for å takle de høye rentene ikke er for alle. Han driver eget eiendomsselskap, samt et utleieselskap, så han er godt vant med å ta risiko på boligmarkedet.

Mange boligeiere kjenner på økte utgifter som følge av høyere lånerenter (Kjell Helle-Olsen)

− Penger ut av vinduet

Du trenger ikke å begynne med utleie for å håndtere økte renteutgifter, for det er mange enkle grep du kan gjøre som kan spare deg tusenvis av kroner, ifølge ham.

− Det er enormt store forskjeller på hva folk betaler i renter. Bare i vennegjengen min skiller det flere prosentpoeng mellom høyeste og laveste boliglånsrente. Høy rente er som å kaste penger ut av vinduet. Én telefon til banken, eller eventuelt et bankbytte, kan være svært sparsomt, sier Sørstrønen.

Et annet råd han har, er å sjekke forsikringene. Mange er dobbeltforsikret via jobben. I parforhold kan det godt hende dere har to reiseforsikringer, men kunne spart mer på å ha én familieforsikring.

− Det er mye å hente på å gjøre småting − den ene telefonen til banken eller forsikringsselskapet, mener Sørstrønen.

Angrer på at han ikke bandt renten

Selv følger han godt med på boliglånsrenten han betaler til enhver tid, og innrømmer at bankrådgiveren hans nok synes han ringer vel ofte.

− Jeg har flytende rente på lånet mitt. Det er lett å være etterpåklok og ønske at jeg bandt renten til under to prosent tidligere. Samtidig har høye renter aldri vært et problem i livet mitt, og de som er eldre opplevde jo renter på 10 og 15 prosent, sier Sørstrønen.

Hva tenker du om at rentetoppen snart skal være nådd?

− De fleste prognosene sier det, og jeg håper at inflasjonen har begrenset forbruket vårt, slik at vi nærmer oss et mer normalt nivå. Jeg tror vi er på riktig vei. Forhåpentligvis stopper renteøkningene når inflasjonsmålet er nådd, svarer han.

− Jeg tror imidlertid at mange vil tenke annerledes om renter når de begynner å falle igjen, og at flere vil vurdere fastrente i framtiden.

Kristoffer Sørstrønen håper rentetoppen er nær (privat)

Venter mer taktisk Norges Bank

Torsdag 21. september er det ventet en ny renteøkning fra Norges Bank, og flere spår at 4,25 prosent blir rentetoppen for styringsrenten.

− Selv om ukens inflasjonstall taler for ikke å heve renten, tyder mye på at Norges Bank setter opp renten likevel, og da til det høyeste nivået på 15 år. Langt mer spennende synes jeg det blir å høre hva sentralbanken mener om utsiktene framover. Det er mulig de signaliserer at rentetoppen er nådd, sier sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank til RA.

− Jeg tror imidlertid dette er en skikkelig nøtt for sentralbanksjefen, for idet Norges Bank sier at rentetoppen er nådd, kommer spørsmålene om når renten skal ned. Dette er noe de ikke ønsker, fordi det da kan virke unødvendig å sette opp renten når den likevel snart skal ned, fortsetter han.

Samtidig er jo Norges Bank langt unna å løse sin viktigste oppgave – nemlig å få ned inflasjonen til to prosent, påpeker Knudsen:

− En måte å unngå spekulasjoner om rentekutt, er å skissere en rentebane med 50/50 sjanse for rentehopp på neste rentemøte. Jeg tror derfor Norges Bank kan legge opp til en uvanlig «taktisk» rentebane nå.

− Gjør fornuftige valg

Ådne Digernes, konstituert banksjef i DNB Stavanger, forteller at mange av kundene deres kjenner på prisstigningen og renteøkningene denne høsten.

− Vi opplever, derimot, at kundene er godt rustet og fortsetter å gjøre nødvendige prioriteringer. I det store og hele betaler vi nordmenn ned på gjelden vår og gjør fornuftige valg med økonomien. Vi står i de langsiktige spareavtalene, og er mer bevisst på hvilke spareprodukter vi velger, sier Digernes.

− Helt siden rentene startet å stige høsten 2021, har vi hatt en liten, men jevn økning i søknader om avdragsfrihet. Vi ser også at enda flere kontakter oss nå for å undersøke mulighetene for en avdragsfri periode eller å øke nedbetalingstiden på lånet sitt, legger han til.

Hvem sliter mest?

− Det er klart at økte renter og annen prisvekst påvirker oss alle, men ulikt avhengig av økonomien. Den siste tiden har det vært en økning i antall kunder som tar kontakt med oss om høyere utgifter grunnet prisstigning og renter. Om du kjenner at høsten blir tøff, er det viktig at du tar grep tidlig, for eksempel ved å snakke med bankrådgiveren din, svarer Digernes.

Ådne Digernes er konstituert banksjef i DNB Stavanger (DNB)

Bytte bank? Bare å «ghoste» dem!

Sjekk hvordan boliglånsrenten du får hos banken plasserer seg på listen hos Finansportalen. Ring eller send e-post til banken og be om at de setter ned lånerenten dersom du ikke har den laveste renten du kan få. Sier banken «nei»? Da er det bare å flytte lånet til en billigere bank. Du må ikke flytte hele kundeforholdet om du ikke vil det, men om du flytter lånet, må du opprette en brukskonto hos den nye banken som månedsbetalingene kan trekkes fra.

Det er veldig enkelt å bytte bank. Alt du trenger å gjøre er å kontakte banken du vil flytte lånet til, sende dem en lånesøknad, og så ordner de alt for deg digitalt. Det vil si at du ikke trenger å «slå opp» med den gamle banken din − du kan rett og slett bare «ghoste» dem!

