Aksjetipsene for 2024: − Billige aksjer er et godt utgangspunkt

Tradisjonen tro samles et knippe økonomer og forvaltere på nyåret for å dele hvilke aksjer de har mest tro på i år. Det kan du lese mer om lenger ned i saken.

Men først: De samme ekspertene tippet jo hva som skulle bli fjorårets vinneraksjer i januar 2023. Hvordan gikk det med disse aksjene, da?

Resultatene måles fra 5. januar 2023, som var dagen før aksjeåret-arrangementet i fjor. Her er fasiten:

Porteføljen til Beate Bredesen i Odin Forvaltning økte med 3,5 prosent, som er noe svakere enn indeksen på Oslo Børs.

Alle aksjene i porteføljen Sondre Solvoll Bakketun i Skagen Vekst satte sammen hadde positiv avkastning, og porteføljen hans økte totalt med 36,6 prosent.

Det samme gjelder aksjene i porteføljen til Robert Næss, investeringsdirektør i Nordea Investment Management. Samtlige aksjer hadde positiv avkastning i fjor, og total avkastning for porteføljen endte på 46,6 prosent, altså fire ganger så godt som børsindeksen.

Frank Harestad, forvalter i Heimdal Fondene, gikk imidlertid av med seieren for Aksjeåret 2023. Alle aksjene han trakk fram hadde positiv avkastning, og samlet var porteføljens avkastning hele 70,1 prosent.

Frank Harestad, fondsforvalter i Heimdal Fondene. (Heimdal)

Dette kan påvirke aksjeverdiene i 2024

Kyrre Knudsen, sjeføkonom i Sparebank 1 SR-Bank, framholder at inflasjonen og rentene blir en x-faktor for aksjeåret 2024.

− Det er priset noen rentekutt inn i markedet for året, sier Knudsen.

Inntjeningen til aksjeselskapene, risikoen for resesjon og prisingen i aksjemarkedet er andre faktorer sjeføkonomen mener kan spille en rolle de neste tolv månedene.

− Så vil det alltid komme noen overraskelser. Det kan også bli sjokk i aksjemarkedet i 2024. Videre har veksten i verdensøkonomien avtatt, og det kan gi store utslag i mange marked, sier Knudsen.

Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom i Sparebank 1 SR-Bank. (Jan Inge Haga)

− Rekordlav pris, muligens nær bunnivå

Første til å komme med sine spådommer for aksjeåret 2024 er fjorårets vinner Frank Harestad, forvalter i Heimdal Fondene. Han har med andre ord størst fallhøyde.

− Jeg hadde med Schibsted-aksjen i fjor, men tror det er mer å gå på her. De har synliggjort verdier gjennom salg av Adevinta og mediedivisjonen. Det er også ventet et betydelig utbytte som utbetales i år, begrunner Harestad.

Han har i tillegg tro på aksjen til Elkem, til tross for at dette er et veldig syklisk selskap. Derfor medfører dette valget høyere risiko. Men Elkem produserer flere råstoff det er behov for på kort og lang sikt.

− Elkem har rekordlav prising, muligens nær bunnivå. De har høy belåning, men også høy likviditet, sier Harestad.

Hans siste aksjetips er Klaveness Combination Carriers, som er et shippingselskap. De har hatt stabilt økende inntjening siden 2016. Flere analytikere begynner å få øynene opp for dem, påpeker forvalteren.

− Gir meg ikke på lakse-aksjer

Fra «vinneren» til «taperen», for Beate Bredesen, porteføljeforvalter i Odin Forvaltning, var ikke så heldig med sine aksjetips for 2023. Men det trenger ikke å ha noe å si for resultatene hun kan levere med sine spådommer for 2024.

− Tusen takk for at jeg får komme i år også. Hadde dette vært et reality-program er det vel ikke tvil om hvem som hadde røket ut. Men utfallet fra i fjor viser hvor utrolig vanskelig det er å plukke vinner- og taperaksjer, begynner Bredesen fra scenen.

− Jeg gir meg imidlertid ikke på aksjer innen laks, og holder en knapp på Austevoll Seafood, fortsetter hun.

Videre plukker hun med seg det «grønne» shippingselskapet KCC. Bredesen venter at vekst i Kina og økte drivstoffkostnader vil være drivere for selskapet framover, siden de har skip med lavere utslipp og bedre lønnsomhet.

− Siste aksjetips fra meg er IT-selskapet Crayon. Dette er en strategisk viktig partner mellom programleverandører og sluttkunder. De har vokst seg store rundt omkring i verden. Selskapet er priset billig i forhold til egen historikk. De er også aktualiserte etter inntoget av AI, altså kunstig intelligens, begrunner Bredesen.

Beate Bredesen, porteføljeforvalter i Odin Forvaltning. (Jan Inge Haga / Sparebank 1 SR-Bank)

− Tjener faktisk penger − og er billige

Sondre Solvoll Bakketun, forvalter i Skagen Vekst, sitt første aksjetips er Tieto Evry, som han omtaler som et billig IT-selskap.

− Billige aksjer er generelt et godt utgangspunkt. Mange sier at det ikke er rart at Tieto Evry er et billig selskap, da de leverer ganske tradisjonelle tjenester. Men de leverer også spesifikk teknologi innen helse og andre sektorer. Jeg mener det ikke gis nok «kred» til den delen av Tieto Evry som har vekstpotensial, sier Bakketun.

− Bonheur er et, hovedsakelig, grønt holdingselskap som faktisk tjener penger − og de er billige. Selskapet eies stort sett av Fred. Olsen-familien. Det er cruiseskip-delen av selskapet som ikke gjør dem helt grønne, forklarer forvalteren.

− Til slutt vil jeg ha med laks i år også, men denne gangen går jeg for Bakkafrost. Dette er kanskje verdens beste lakseoppdretter, mener Bakketun.

Han påpeker at lakseoppdrett er syklisk, og om aksjene går dårlig én gang, kommer det alltid en ny sjanse.

Sondre Solvoll Bakketun, forvalter i Skagen Vekst. (Skagen)

Norge banker er «bankers»

Robert Næss, investeringsdirektør i Nordea Investment Management, har først og fremst tro på norske sparebanker. Norske banker et verdens beste, ifølge ham. De har lave kostnader og effektiv drift.

− Det er mange gode sparebanker, men skal jeg velge én aksje å sette pengene mine i, må det bli Sparebank 1 Helgeland, sier Næss.

− Dernest plukker jeg med meg Olav Thon Eiendomsselskap. Aksjekursen har steget litt i det siste. Men så lenge de er drevet bra og har relativt lav pris, kan de gi god avkastning, fortsetter han.

Treasure ASA er Næss sitt siste aksjetips for 2024.

Robert Næss, investeringsdirektør i Nordea Investment Management. (Nordea)

