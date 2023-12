Boligprognoser for 2024: − Påfallende at «boligfjellet» har vokst så mye

Siste uken før jul kommer Sparebank 1 SR-Bank med justerte boligprognoser for boligprisutviklingen nasjonalt og i storbyene i Sør-Norge.

− Vi justerer ned prognosene vi laget i sommer. Da trodde vi på en økning på tre prosent for 2024. Nå tror vi den vil øke med én prosent nasjonalt. Grunnen til at vi venter dempet vekst, er den oppjusterte rentebanen og at antallet boliger i markedet har økt kraftig, sier sjeføkonom Kyrre Knudsen i SR-Bank.

− Det mest påfallende med boligmarkedet akkurat nå, er at vi har gått fra å ha svært få til å ha svært mange boliger i markedet. Denne endringen har skjedd bare i løpet av noen måneder. Antallet boliger for salg, det såkalte «boligfjellet», har vokst mye og er nå større enn på mange år, fortsetter han.

Knudsen forklarer at vanlig markedslogikk skulle tilsi at de siste månedenes endringer i boligmarkedet skulle tilsi at vi vil få et like bratt boligprisfall.

− Men veldig lav arbeidsledighet, som trolig være svært lav også de neste årene, gjør at de fleste innbyggerne ønsker og klarer å eie boligene sine. Lav ledighet er nok den beste forsikringen vi har mot et bratt boligprisfall, for den støtter også de som skal inn i boligmarkedet, typisk unge, selv om økt rente har gjort det dyrere å låne, sier han.

Kyrre Knudsen er sjeføkonom i SR-Bank. (Øyvind Knoph Askeland)

Lenger ned i saken får du konkrete prisprognoser for storbyene i Sør-Norge, samt hva som ventes å påvirke boligprisene i de ulike byene

Les også: Norges Bank øker renten før jul

− Alt tyder på reallønnsøkning

Nyboligmarkedet sliter imidlertid aller mest for tiden. Det bygges svært få nye boliger, og dette er krevende. Samtidig støttet dette bruktboligmarkedet og er med på å dempe boligprisfallet vi normalt ville fått på grunn av alle rentehoppene.

− Det meste tyder på at rentetoppen nå er nådd, men at vi vil være på toppen en stund. Norges Bank signaliserer at styringsrenten blir på 4,50 prosent til den settes ned litt høsten 2024. Rentemarkedet, derimot, venter raskere kutt, sier sjeføkonomen.

− Lønningene har i sum økt med 11 prosent de tre siste årene. Inflasjonen har økt med 10,8 prosent. Alt tyder på at lønnsøkningen neste år blir klart høyere enn inflasjonen, slik at det blir reallønnsøkning. Det har vi ikke hatt de siste årene. Lønnsøkningen vil altså være med på å øke folks kjøpekraft generelt og dermed evne til boligkjøp spesielt, sier Knudsen videre.

Hva er styringsrente? Hva er styringsrente? (Dagsavisen)

Les også: Slik forhandlet Endre opp lønnen sin

Oslo og omegn: − Grunn til bekymring

Akkurat nå er det faktisk ikke sikkert at boligprisene er en god indikator på hvordan det står til i boligmarkedet, mener Knudsen. Årsaken er at det er flere enn normalt som prøver å selge.

− Usolgte boliger har økt mye. Det kan føre til at selgerne etter hvert tar boligen av markedet, fordi de ikke får den prisen de ønsker. Dette kan føre til at antall omsatte boliger faller en del steder framover, selv om omsetningen har holdt seg ganske bra hittil, sier han.

Så, hvordan er boligprisene ventet å utvikle seg i de største byene i Sør-Norge når vi skriver 2024?

− Oslo påvirkes av hovedstadsfordeler, med befolkningsvekst og boligetterspørsel. Byggingen i Oslo har også vært lavere enn etterspørselen gjennom mange år, som har ført til ganske raskt stigende priser siste ti årene. Jeg tror dette vil bidra til å støtte prisene i Oslo framover, sier Knudsen.

− Samtidig bidrar høye boligpriser, høyt gjeldsnivå, økt rente og flere boliger for salg til å dempe markedet i tiden som kommer. Jeg tror vi vil se at prisene flater ut i Oslo i 2024. Det har vært lite boligbygging, og hovedstaden vil alltid tiltrekke seg mange på grunn av arbeidsmarkedet.

Sjeføkonomen er imidlertid redd for at vi vil se mer nedgang i områdene rundt Oslo, da antallet usolgte boliger rundt hovedstaden har økt veldig mye.

− Nedgangen kan nok være betydelig en del steder, kanskje opp mot ti prosent. Et påfallende trekk er nemlig at de områdene som trolig får størst boligprisnedgang, er de samme som har opplevd størst prisvekst de siste årene og som er mest forgjeldet. Dette gjør at nedgangen kan bli selvforsterkende og en negativ spiral − og det gir grunn til bekymring, sier han.

Les også: Store forskjeller i hyttemarkedet: − Vi solgte over prisantydning

Her vil boligprisene øke

Stavanger og Kristiansand, på den annen side, er områdene der vi først og fremst vil få se noe prisvekst. I disse byene er prisene vesentlig lavere enn gjennomsnittet i Norge.

− I Kristiansand er prisen per kvadratmeter 27 prosent lavere, og i Stavanger er den 12 prosent lavere. Og i Stavanger har prisene knapt steget de siste ti årene, sier Knudsen.

− Markedet her virker mer stabilt enn del andre steder, blant annet fordi byggingen har vært dempet av prisutviklingen og oljenedturen for noen år siden. I dette området vil også energisektoren trekke prisene opp de neste årene.

Energisektoren vil også påvirke Bergen, men ikke i like stor grad som Stavanger og Kristiansand.

− Bergen har også hatt ganske god prisutvikling det siste tiåret, men ikke så enormt som Oslo. Prisen per kvadratmeter er lik snittet for Norge. Bergen er Norges nest største by, og det kan tilsi at prisene bør være noe høyere enn snittet i Norge, sier Knudsen.

Det er ulikt hvordan boligprisene er ventet å utvikle seg rundt omkring i Norge. (Kjell Helle-Olsen)

Slik er SR-Banks oppdaterte boligprognoser

Hvor? Boligprisutvikling 2024 Boligprisutvikling 2025-2027 Norge 1 % 2 % Oslo 1 % 2 % Bergen 3 % 3 % Stavanger og omegn 5 % 4 % Kristiansand 5 % 4 %

Les også: Vibekke byttet bolig i sommer: − Vi har spart flere millioner