Aksjetips 2023: − «Spruter over av cash»

− Det skal mye til for at vi får like store sjokk i aksjemarkedet i 2023 som i fjor. Markedet er billigere, og de økte rentene er noe markedene tar høyde for. Det blir trolig en bratt start på aksjeåret, men dette kan bedres ut over året, sier sjeføkonom Kyrre Knudsen fra Sparebank 1 SR-Bank.

Fredag 6. januar inviterte Næringsforeningen i Stavanger til aksje-seminar. Tradisjonen tro skal et knippe eksperter sette sammen hvert sitt forslag til en vinnerportefølje bestående av tre aksjer.

De erfarne, lokale forvalterne Frank Harestad fra Heimdal fondene, Beate Bredesen fra Sparebank 1 Fondene, Sondre Solvoll Bakketun fra Skagen Fondene og investeringsdirektør Robert Næss fra Nordea, fortalte hva de ser i sine respektive krystallkuler. Konferansier var nevnte sjeføkonom Knudsen.

Kyrre Knudsen, sjeføkonom i Sparebank 1 SR-bank, ledet seminaret om aksjeåret 2023. (Jan Inge Haga/SpareBank 1 SR-Bank)

Populære og billige aksjer

Harestad fra Heimdal fondene sitt første aksjetips er Schibsted, som han beskriver som et selskap med sterk posisjon i den nordiske mediebransjen. I tillegg har de en betydelig digital satsing og det er forventet god inntjeningsvekst fra selskapet.

− Videre anbefaler jeg Seadrill, som er eksponert mot et oljeservice- og riggmarked i sterk bedring. Selskapet er også lavt priset sammenlignet med andre. Mitt siste aksjetips er Odfjell Technology, som er skilt ut fra det kanskje mer velkjente selskapet Odfjell Drilling, sier Harestad.

Anbefalingen av oljeaksjer går igjen også når Beate Bredesen fra Sparebank 1 Fondene entrer scenen:

− Jeg vil først tipse om Aker BP. Oljeaksjer «spruter over av cash», og kontantstrømmen er bra. Det er derfor oljeaksjene er så populære, aksjer som for øvrig er billig priset nå. Aker BP har bra inntektsestimater, sier Bredesen.

Hun trekker deretter fram sjømatbransjen, som hadde et godt år i fjor med rekordhøye laksepriser. Konkret peker Bredesen på Austevoll Seafood, et selskap hun beskriver som greit priset. Austevoll Seafood eier 53 prosent av Lerøy, og de siste fem årene har de tjent bra.

Anbefaler «utbombet» aksje

Bredesens siste aksjeanbefaling er Telenor, til tross for at dette er en upopulær aksje i en upopulær bransje. Så hvorfor anbefale dem da?

− Telenor selger tjenester vi er avhengige av, de er lavt priset, har høyt utbytte, moderat topplinjevekst og bedret kontantstrøm. Dynamikken i selskapet kan trygge vekst i utbyttet, mener Bredesen.

Sondre Solvoll Bakketun slenger seg på og anbefaler også Telenor:

− Mange kjenner selskapet godt her hjemme, i tillegg til at Telenor er store i Asia. Aksjen er nå «utbombet», og det er interessant når aksjen blir såpass billig. Hvis vi tar ut fiber-dealen, Thailand og Malaysia av Telenor-aksjen, er den nesten på finanskrisenivå, sier han.

− Lavere investeringer framover vil bidra til å opprettholde utbytteevnen til selskapet. De har en tydelig strategi for å kapitalisere på infrastruktur, noe de allerede er i gang med, samt asiaeksponering, legger Bakketun til.

Videre tipser Bakketun om SalMar. De er en av verdens største lakseoppdrettere, er eksponert mot hele verdikjeden og har levert gode resultater over tid.

− Jeg tror oppdrettsselskapene har gode muligheter til å tilpasse seg lakseskatten på sikt. Stramt marked støtter lakseprisbildet framover, sier han.

− Eventyrlig norsk sparebankvekst

Siste aksjeanbefaling fra Bakketun i Skagen Fondene, er Sparebanken Vest. Dette er den mest kostnadseffektive banken, både nasjonalt og internasjonalt, ifølge ham.

− De leverer best egenkapitalavkastning, med minst risiko. De har lite utlån til bedriftsmarkedet, og det er fortsatt oppsidepotensial på rentemarginer. De har lav innskuddsandel, som gir banken rom for oppside når det gjelder finansieringsmarginer, sier han.

Robert Næss fra Nordea er enig med Bakketun:

− Norske sparebanker er lønnsomme. De kan beskrives som et eventyr inntjeningsmessig sammenlignet med europeiske banker. Sparebanken Vest er et godt eksempel i denne sammenheng.

Andre anbefaling fra Næss, er Elmera Group. Dette er kanskje et ukjent navn for mange, men Fjordkraft og Gudbrandsdal Energi, som er blant selskapene i gruppen, kjenner nok flere til. Elmera er en billig aksje med bra oppsidepotensial, ifølge Næss, men dog litt risikabel.

− Min siste anbefaling er Ebay. De har gjort det bra de siste årene, men hadde dessverre en trist utvikling i fjor. Ebay har imidlertid lavere verdsettelse enn Adevinta og Amazon, avslutter Næss.

