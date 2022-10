Da porteføljeforvalteren møtte finfluenceren: – Tenk på hva du taper ved å ikke investere

– Jeg er ikke på TikTok, altså. Jeg er på Instagram, men der er jo ikke du så aktiv, åpner porteføljeforvalter Olav Chen fra Storebrand. Han henvender seg til Nina Reynisdottir, som også er på scenen om bord i MS Sandnes under Kåkånomics-festivalen torsdags kveld.

Reynisdottir er bare 26 år, men har bygget opp TikTok-profilen #investermednina som har 50.000 følgere. Der deler hun sine investeringer i fond, aksjer og bolig – og for finfluenceren er det viktig å forklare investeringer på en enkel og pedagogisk måte.

– Det er risiko forbundet med investeringer – du kan tape noe eller alt. Men tenk på hva du taper ved å ikke investere. Jeg synes det er mye frykt forbundet med investeringer, og mange tror at fond og aksjer bare er noe for noen få utvalgte. Jeg ønsker å ufarliggjøre investeringer, for dette er for alle, sier Reynisdottir.

Nina Reynisdottir deler investeringstips med titusener av følgere. Hun gjestet nylig Kåkånomics-festivalen i Stavanger. (Eilin Lindvoll)

– Vær som skilpadden

Som etternavnet hennes tilsier, flyter det islandsk blod i Reynisdottirs årer. Hun er født og oppvokst på Island, men familien hennes flyttet etter hvert til Norge på grunn av den økonomiske krisen i hjemlandet.

– Økonomi ble dermed et viktig og sårt tema i min familie, noe som også påvirket meg ganske tidlig. Det var der min investeringsinteresse startet, forteller hun.

Videre bruker Reynisdottir fabelen om haren og skilpadden til å forklare sin investeringstaktikk. Haren utfordrer skilpadden til kappløp, men blir «cocky» og legger seg til å sove like før målstreken, slik at skilpadden tar ham igjen og vinner.

– Tenk som skilpadden når du investerer. «Slow and steady wins the race», understreker Reynisdottir.

Tenker billig og langsiktig

Når følgere tar kontakt med Reynisdottir og spør henne hvordan de kan komme i gang med egne investeringer, pleier hun å anbefale dem å tenke langsiktig og sette penger i et globalt indeksfond. Dette er et billig, passivt fond som er investert i tusenvis av selskap og flere bransjer. En undersøkelse fra Forbrukerrådet har vist at aktive fond og passive fond gjør det så å si like bra.

– De fleste nordmenn investerer i aktive fond, selv om passive gjør det omtrent like bra på sikt. Og aktive fond er opp til 500 prosent dyrere enn passive, noe som «spiser» av gevinsten, påpeker finfluenceren.

Videre anbefaler hun følgerne å tenke langsiktig med investeringene sine og ikke la seg «skremme» til å selge seg ut hvis børsene faller. Selv har hun ikke satt en dato der hun vil begynne å bruke pengene.

– Tid og langsiktighet er en viktig nøkkel. Hvis to venner begynner å investere i et globalt indeksfond med ti års mellomrom, når de er henholdsvis 20 og 30 år, vil den som startet først sitte igjen med flere millioner mer enn sistemann når de begge blir 67 år. Dette er hvis vi da legger gjennomsnittlig avkastning på globale indeksfond til grunn, eksemplifiserer hun.

Se på muligheter og risiko

Porteføljeforvalter Chen fra Storebrand utfordrer også Reynisdottir når det kommer til det at hun anbefaler passive fond framfor aktive, mens hun samtidig investerer i eiendom og driver med utleie, som er mer risikable investeringer.

– Det er risiko forbundet med å låne for å investere i eiendom. Skattereglene er annerledes for sekundærboliger, og slike investeringer er avhengig av boligprisøkning. I tillegg kan det bli behov for oppussing etter hvert, som også er en kostnad for eieren, sier Chen.

– Jeg liker å investere i eiendom, og skulle gjerne gjort det mer, men dette er ikke noe jeg anbefaler alle andre, for det innebærer større risiko, erkjenner Reynisdottir.

Chen påpeker også at rådgivere og porteføljeforvaltere som jobber i bank må ta kurs og utdannelser for å bli autoriserte.

– Jeg gir ikke spesifikke råd til følgerne mine, men mer generelle og overordnede råd om investeringsmulighetene som finnes og risikoen de innebærer, forklarer Reynisdottir.

– Du har en bra innstilling, og det er flott at du engasjerer unge voksne og får dem til å tenke på investeringer, sier Chen.

– Trenger slike som Nina

Om bord på MS Sandnes åpnes det for spørsmål fra publikum, og én av tilhørerne er Odd Schmidt Thorsnæs (32). Han er barnevernspedagog, driver med boligforvaltning og andre investeringer – og så er han fast følger av #investermednina.

– Hvordan ønsker du å skape økonomisk selvinnsikt og selvtillit gjennom TikTok-kanalen din, spør Thorsnæs. I dette spørsmålet ligger det kanskje en større sosiale medier-diskusjon om også finfluencere kan skape et slags «økonomisk kroppspress» blant barn og unge.

– Det er et vanskelig spørsmål. Jeg ønsker å inspirere og skape håp hos følgerne mine, og at de skal finne sin måte og selvtillit. De fleste følgerne mine er mellom 25 og 30 år, og jeg opplever dem som ekstremt smarte og kunnskapshungrige, svarer Reynisdottir.

Odd Schmidt Thorsnæs følger #investermednina og mener dette er en viktig kanal for unge. (Eilin Lindvoll)

Rogalands Avis huker tak i Thorsnæs etter foredraget for å spørre ham mer om hvorfor han er fan av det Reynisdottir driver med på TikTok.

– Jeg liker måten hun formulerer seg på og forklarer ting på en pedagogisk måte. Som barnevernspedagog er jeg selv opptatt av hvordan vi snakker med barn og unge. Jeg opplever at mange «økonomiske tungvektere» henger henne ut for det hun driver med, og ikke ser verdien av bidraget hennes. For at flere skal investere, kreves det pedagogisk kompetanse. Hun snakker et språk alle kan forstå, og vi trenger slike som Nina, sier Thorsnæs til RA.

FAKTA

Dette er Kåkånomics

Nordens største økonomi-festival som arrangeres i Stavanger fra 26. til 29. oktober 2022. Festivalen ble første gang arrangert i 2017. Jan Inge Reilstad hentet inspirasjonen til Kåkånomics fra den irske småbyen Kilkennys komedie- og økonomifestival som arrangeres på små puber. Reilstad har så fått med seg Klaus Mohn, Ola Kvaløy og Tom Hetland på laget, og nå arrangerer de nok en gang økonomifestival i oljebyen. Festivalen består, blant annet, av scenesamtaler, debatter, foredrag, live-podkaster, konserter og standup. I korte trekk er intensjonen med festivalen å få økonomer og andre fagfolk til å forklare et bredere publikum hvordan de ser en verden i endring.

Les mer i RA og på kknomics.no

