Salgstid og -sum varierer kraftig: − Heftig hyttemarked for vår del

− Vi hadde sju stykk på visning, og etterpå ble det budkrig. Så for vår del var det et heftig marked, men vi vet om andre hyttenaboer som har prøvd å selge over lengre tid, sier Åge Slettebø til Rogalands Avis.

Han og konen har nettopp solgt hytten sin på Ådneram i Sirdal, og den gikk mer enn 300.000 kroner over prisantydning.

− Da vi kjøpte hytten som ny for 18 år siden, kostet den to millioner. Nå solgte vi for over 4,5 millioner, så vi har vært veldig heldige, sier Slettebø videre.

Hytten på Ådneram i Sirdal ligger sentralt like ved fjellbutikken, skitrekk og langrennsløyper. (privat)

− Det er jo litt vemodig å selge etter så mange år, selv om kona synes det er mest trist. Men vi har begge passert 70 år og går mindre på ski, så det var riktig å selge. Vi sitter igjen med masse gode minner, sier han.

Framover vil feriene til pensjonistparet bli tilbrakt i deres nyinnkjøpte leilighet i Spania.

Åge Slettebø og kona tjente godt på salget av hytten sin i Sirdal etter å ha eid den i 18 år. Attpåtil ble den nylig solgt over prisantydning. (privat)

− Måneden for gode kjøp

Toril Kalsaas, megler i Eiendomsmegler 1 SR-Eiendom, forteller at den siste måneden er det solgt 13 fritidsboliger i Sirdal.

Gjennomsnittspris for en hytte i Sirdal er nå 4.377.692 kroner, og i snitt blir 3,3 prosent av hyttene solgt under prisantydning. Sammenlignet med fjoråret ble det solgt åtte fritidsboliger i samme periode, der 6,7 prosent gikk under prisantydning, ifølge megleren.

− Det er generelt bedre aktivitet i år enn i fjor, men basert på sesong går vi mot en stille periode. Deretter vil nok flere melde interesse på nyåret, for normalt tar aktiviteten seg betydelig opp i januar. Desember er i så måte er den beste måneden for å gjøre gode kjøp, sier Kalsaas til RA.

Torill Kalsaas er megler i Eiendomsmegler 1 SR-Eiendom og kjenner godt til hyttemarkedet i Sirdal (privat)

− Rolig, men ikke helt dødt

Ser hun på tallene for Sauda, som er en annet sted en del rogalendinger har hytte, er det solgt seks fritidsboliger den siste måneden.

Gjennomsnittsprisen på Sauda-hytten er 2.508.333 kroner, og 11,5 prosent blir solgt under prisantydning i snitt. Sammenlignet med i fjor ble det solgt fire hytter med gjennomsnittspris på 1.475.000 kroner og 9,9 prosent under prisantydning i Sauda, ifølge SR-Eiendoms tall.

Kalsaas er ansvarlig hyttemegler i Sirdal og har naturlig nok best kunnskap om det markedet. Kurt Inge Nybru, derimot, er megler i Aktiv Ryfylke avdeling Sauda, og kjenner hyttemarkedet der svært godt.

− Det er forholdsvis rolig og få interessenter for hver hytte, men det er ikke helt dødt og omsetningene er ganske lik fjoråret. I fjor var det litt flere hytter som ble solgt, men vi merket den gang at det også var roligere enn tidligere. Da var gjerne strømprisen mer grunnen, sier Nybru til RA.

Han forteller videre at siden det er få omsetninger, er det vanskelig å gi et godt svar på hvor lang tid det tar å få solgt en hytte i Sauda. Det er nemlig et par hytter med svært lang salgstid som drar opp snittet betraktelig.

− Jeg har sett på salgstiden for de siste tre månedene, og den er omtrent på samme nivå som i fjor, sier Nybru.

− Hytter med god beliggenhet kan fortsatt selges etter første visning, legger han til.

Megler Kurt Inge Nybru hos Aktiv Ryfylke Eiendomsmegling avdeling Sauda (Eilin Lindvoll)

− Tviholder på hytten sin

Nybru påpeker at av de hyttene som er omsatt på det åpne markedet, er de aller fleste solgt under prisantydning.

− Prisantydning på en hytte i dagens marked legges gjerne på samme nivå eller noe lavere enn i fjor på denne tiden. Justert for inflasjonen, har vi en realprisnedgang i fritidsmarkedet, sier megleren.

− Det er ikke så mange hytter for salg, og jeg opplever ikke at det er flere som vil selge nå enn tidligere. Det virker som hytteeiere tviholder på hytten sin og prøver så godt det lar seg gjøre å stå i det, selv om kostnadene har økt vesentlig siste par år, sier Nybru.

Da hytten ble kjøpt ny for 18 år siden, kostet den to millioner. Nå er den solgt for over det dobbelte (Joakim Bjerk)

Flest hytter til salgs − akkurat nå

Per fredag 1. desember 2023 er det totalt 5037 fritidsboliger til salgs i Norge. Det er flest til salgs i Innlandet (1406), Viken (1002) og Agder (540).

Det har ikke lykkes RA å få ferske kommentarer fra Finn til denne saken, men i slutten av oktober kunne Jørgen Hellestveit, leder for Finn Eiendom, fortelle at det var høysesong for antall hytter til salgs. Da var det 5500 fritidsbolig-annonser ute på Finn.

− Tilbudet akkurat nå er på nivå med tallene våre i 2019, altså før pandemien, og det ligger 15 prosent flere fritidsboliger til salgs nå enn på samme dag i fjor, sa Hellestveit til RA i oktober.

Han påpekte videre at det ved utgangen av oktober var det publisert ni prosent færre fritidsboliger til salgs på Finn enn i fjor.

− Hvis vi ser på kun fjellhytter, som er de mest aktuelle på denne tiden av året, er det en nedgang på 15 prosent i forhold til samme periode i fjor, sa han.

Jørgen Hellestveit er leder for Finn Eiendom (Finn.no)

