Norges Bank holder styringsrenta uendret på 4,25 prosent

Styringsrenten er satt opp hele 13 ganger siden klatringen fra det historiske nullnivået startet for drøyt to år siden.

Styringsrenten blir trolig satt opp en siste gang i desember, ifølge Norges Bank. Men sentralbanksjefen tar et lite forbehold.

– Slik vi nå vurderer utsiktene, vil styringsrenten trolig settes opp i desember. Frem mot møtet i desember vil komiteen få mer informasjon om prisutsiktene. Dersom vi blir sikrere på at den underliggende prisveksten er på vei ned, kan renten bli holdt i ro, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

– Nær toppen

Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SpareBank 1 SR-Bank sier Norges Bank viser til at prisveksten har begynt å komme ned og at vi er nær toppen.

– Jeg trodde de skulle si at det ikke blir renteheving i desember, så dette overrasker jo litt. Jeg tror fortsatt vi er på rentetoppen nå, og sannsynligheten for flere rentehevinger er lavere nå. Slik Norges Bank kommuniserer legger de opp til at det er omtrent 50/50 sjanse for renteheving i desember, men jeg tror vi er på toppen nå. Kronekursen og de neste to inflasjonstallene er x-faktoren her, sier Knudsen til RA.