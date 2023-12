Konsumprisindeksen steg 0,5 prosent fra oktober til november. Sammenlignet med november i fjor, det vil si tolvmånedersveksten i KPI, var prisene 4,8 prosent høyere, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Dette er en tolvmånedersvekst som er 0,8 prosentpoeng høyere enn i oktober. Det er hovedsakelig økte strømpriser som forklarer oppgangen.

– Kaldt vær og høyt strømforbruk, særlig i andre del av november, bidro til høyere strømpriser denne måneden. Oppgangen fra oktober til november i år var langt kraftigere enn på samme tid i fjor, sier seksjonsleder Espen Kristiansen i SSB.

Fra oktober til november økte prisene på elektrisitet inkludert nettleie med 24,7 prosent. Kristiansen påpeker imidlertid at selv med kraftig oppgang i strømprisene i både oktober og november, var strømprisene fortsatt en del lavere enn på tilsvarende tidspunkt i fjor.

Tolvmånedersveksten i KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer, var på 5,8 prosent i november, som er ned 0,2 prosentpoeng fra oktober.

Strømprisene trakk opp november-inflasjonen (Johansen, Erik/NPK)

− Forventer rentestans

Sjeføkonom Kyrre Knudsen i SR-Bank påpeker at de nye inflasjonstallene er litt lavere enn markedet forventet. Det er betryggende og beroligende at vi ser en viss forutsigbarhet nå, ifølge ham.

− Med tre dager igjen til rentemøtet, er markedet rimelig skråsikre på at rentetoppen er nådd og at det ikke blir rentehopp denne uken. Det eneste som kan gjøre at Norges Bank setter opp renten, er hvis de er kortsiktige og ikke tør å stole på at inflasjonen vil fortsette nedover. Det vil også kunne gi store markedsutslag dersom Norges Bank likevel setter opp renten, siden markedet har tolket innkommende data og rente- og inflasjonsutsikter dit hen at det nå er 90 prosent sannsynlig at Norges Bank holder renten uendret, sier Knudsen.

− I sum er jeg nær 100 prosent sikker på rentestans, og tror fortsatt vi vil kunne se første rentekutt så tidlig som i mars neste år og senest rett før sommerferien, sier Knudsen videre.

Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 SR-bank (mari løvås)

Også sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken mener at de nye prisveksttallene tilsier at det ikke blir noen ny renteheving mot slutten av året.

– Dette skaper ikke noe krøll inn på tampen mot rentebeskjeden fra Norges Bank, sier sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken til E24.

– Norges Bank er tryggere på at prisveksten er på vei ned. Kombinert med nedkjølingen i norsk økonomi, kan de holde seg til uendret rente denne uken, sier Gonsholt Hov.

Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken. (Lise Åserud/NTB)

Tror renten kuttes i 2024

Prisveksten var i tråd med DNBs anslag.

I en morgenrapport mandag skriver banken at SSBs prognoser tilsier rentekutt i 2024, og at byrået legger til grunn at renten kuttes gradvis fra midten av året.

Årsaken er en forventning om et kraftig fall i boliginvesteringene på nye 16 prosent i 2024, etter tilsvarende nedgang i år.

Hva er styringsrente? Hva er styringsrente? (Dagsavisen)

− Uvanlig sterk vekst

Både elektronikkvarer, møbler og flybilletter falt i pris fra oktober til november. Det ble målt større prisfall på disse varegruppene fra oktober til november i år sammenlignet med i fjor, noe som trekker tolvmånedersveksten ned.

Prisene på audiovisuelt-, foto- og IT-utstyr gikk samlet ned 5,6 prosent fra oktober til november i år, mens møbler, tepper og annet gulvbelegg samlet gikk ned 3,4 prosent.

Ellers var det en relativt flat prisutvikling for de fleste varer og tjenester i november.

Prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer steg med 0,1 prosent fra oktober til november og er dermed 9,1 prosent høyere enn på samme tid i fjor.

Betalt husleie økte med 0,2 prosent fra oktober til november og fortsetter med det å tikke oppover. Den årlige veksten for husleie var 4,5 prosent i forrige måned.

– Dette en uvanlig sterk vekst, og vi setter dette i sammenheng med at mange løpende leiekontrakter har fått leien justert opp med høy vekst i KPI, mens høyere rentekostnader har ført til at leienivået for nye kontrakter også har økt, sier Kristiansen i SSB.

Nå fylles handlekurvene med julemat. og den er betydelig dyrere enn for ett år siden (Jørn H. Skjærpe)

