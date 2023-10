− Samme dag som renten økte, hadde vi årets nest beste salgsdag

Nylig kunne DNB fortelle Rogalands Avis at det er en nedgang i kortbruken til oss nordmenn, men at i Stavanger trekkes bankkortene litt mer enn i landet for øvrig. Til tross for økte renter og høy inflasjon, unner vi oss fortsatt noe ekstra i hverdagen, særlig når det kommer til restaurantbesøk og uteliv.

− Vi «flotter» vi oss likevel litt, og dette er positivt for det lokale næringslivet, sier Ådne Digernes, konstituert banksjef i DNB Stavanger, til RA.

Kristin Gustavsen, daglig leder i Stavanger Sentrum AS, opplyser at hovedsignalet fra sentrumsbutikkene er at året fram til nå er relativt likt fjoråret − med andre ord en flat utvikling.

− Handelsutviklingen varierer alltid noe mellom varegruppene. I en periode øker omsetningen på elektronikk, mens i andre er det klær og sko som har best utvikling. Slike variasjoner skjer også nå. Det knytter seg stor spenning til om vi vil se en nedgang etter hvert, sier Gustavsen til RA.

Kristin Gustavsen er daglig leder i Stavanger Sentrum AS (Eilin Lindvoll)

Gode salgstall i september

Things with a story er en ganske spesiell butikk i Stavanger. Dette er en nisjebutikk som tar inn varer som ikke finnes i alle andre butikker. Tingene som selges her er ikke noe du nødvendigvis må ha hjemme, men som du gjerne kjøper om du vil ha det lille ekstra.

– Hvordan har salget gått hos dem den siste tiden, parallelt med at vi har fått mindre å rutte med og må prioritere tøffere?

− Vi har hatt en veldig stor økning, både i antall kunder og salg. I sommer har vi hatt mange cruiseturister innom, som har stått for cirka 60 prosent av salget. Men månedene før sommeren gikk også bra, og september endte faktisk ganske godt i tillegg, sier Ronny Edvardsen, butikksjef hos Things with a story, til RA.

− Av de tre beste salgsdagene våre i år, var to av dagene i september. Samme dag som Norges Bank satte opp renten, hadde vi årets nest beste salgsdag, utdyper Edvardsen.

Butikksjefen forteller at de er svært fornøyde og føler seg heldige som kan oppleve den veksten de har i disse dyre tider.

− Jeg tror folk tenker mer over hva de kjøper. Det er mye latter blant kundene våre når de kommer innom for å kikke på det vi selger. De synes det er gøy å komme innom oss, sier Edvardsen.

Ronny Edvardsen er butikksjef hos Things with a story i Stavanger sentrum (Eilin Lindvoll)

Fall og vekst i detaljhandel

Tall fra SSB viser fall i omsetningsvolumet innen detaljhandel fra juli til august, men en liten oppgang hvis vi ser på detaljhandelen de siste tre månedene.

– Som i juli falt omsetningsvolumet for de fleste næringer også i august. Drivstoff til bil var blant næringene som bidro mest ned, med en nedgang på to prosent fra juli til august, sier seniorrådgiver Marius Bergh i SSB.

− Dagligvare- og butikkhandel med klær bidro også ned, mens netthandel var eneste næring som viste en liten oppgang, sier Bergh videre.

Her ser du vektet bidrag for sesongjustert volumindeks innen detaljhandel den siste måneden (SSB)

− Treffer impulskundene

Things with a story i Stavanger skiller seg dermed fra SSB-tallene, da de opplever sterk vekst.

I høst feirer nisjebutikken tre år. Tingene de selger har en prislapp på alt fra 5 til 10.000 kroner, noe butikksjefen tror fører til at de treffer en bred kundegruppe.

− Vi selger mest småting og -interiør, litt matvarer og klær. Det er nok først og fremst impulskundene vi treffer, altså de som kommer tilfeldig innom oss og forelsker seg i ett eller annet, sier Edvardsen.

− Salget av håndlagde stearinlys er enormt. Så selger vi også en del lamper. I tillegg er vi stolte av å ha fått bordbrikker inn i hjemmene til folk igjen, fortsetter han.

Butikken tar inn ting og tang du ikke finner alle andre steder, og tror det er noe av grunnen til at de har vekst til tross for dyre tider (Eilin Lindvoll)

Pengebruk på berg-og-dal-bane-tur

Da Sparebank 1 SR-Bank sammenlignet kortdataene til kundene deres fra januar til juli i år opp mot fjoråret, så de at kundene totalt brukte sju prosent flere kroner denne perioden i år.

− Det er litt overraskende at vi fortsatt bruker mer penger, sier sjeføkonom Kyrre Knudsen i SR-Bank til RA.

Det brukes fortsatt penger i sentrumsbutikkene i Stavanger (Eilin Lindvoll)

Han trekker fram at vi har strammet inn på kjøp av sko, klær og terrassebord. Interiør og oppussing gjorde vi oss ferdige med under pandemien, mens nå bruker vi heller mer penger på å oppleve byen, landet og verden.

− Det er interessant å se at handlevolumet vårt nå er på nivå med 2019, og fra måned til måned er det en berg-og-dalbane angående hvor mye penger vi bruker og på hva, påpeker sjeføkonomen.

