Kutt ferieutgiftene − velg heller et naboland

Forex ferieindeks viser hva det koster å feriere i 96 forskjellige land sammenlignet med Norge. I indeksen sammenlignes gjennomsnittspriser på, blant annet, middelklasse- eller trestjerners hoteller, restauranter og drosje ut fra dataene fra diverse prissammenligningstjenester for reise.

Legger du årets sommerferie til India, er muligens Taj Mahal én av attraksjonene du vil besøke (Lise Åserud/NTB)

Og hvilke land er de billigste og dyreste destinasjonene i 2023, ifølge Forex?

På topplisten over de billigste landene, er åtte av ti lokalisert i Asia: India er billigst, etterfulgt av Pakistan, Sri Lanka, Nepal, Vietnam, Kambodsja, Malaysia og Filippinene. Blant de ti billigste ferielandene, finner vi også Colombia i Sør-Amerika og Etiopia i Afrika.

Ser vi på landene med høyere prisnivå enn i Norge, finner vi Irland, Monaco, Israel, Bahamas, USA, Sveits, Island, Barbados, Caymanøyene og Bermuda.

Selv om en destinasjon totalt sett har en lav indeks, kan noen kostnader likevel være høyere sammenlignet med et land med høyere indeks. For eksempel kan India hurtigmat i India koste mer enn i Malaysia. Det betyr at indeksen kun skal ses på som en indikasjon på prisnivået, understreker Forex.

Europas billigste

Dersom vi ser på billig-land i Europa, er det Nord-Makedonia som kommer best ut. Albania, Serbia, Romania, Bulgaria og Montenegro kommer også godt ut med et prisnivå under halvparten av det vi har her hjemme i Norge.

Det som er interessant med sistnevnte rimelige europeiske land, er at de er naboland eller ligger i nærheten av mange andre feriefavoritter med en god del høyere prisnivå, som Hellas, Kroatia og Italia. Ergo, du kan spare en god del på å legge sommerferien utenfor allfarvei.

St. Klement og Pantheleimon-kirken i Nord-Makedonia, som er det billigste ferielandet i Europa, ifølge indeks (Brams/Wikimedia)

Videre har Tyrkia, Polen, Tsjekkia, Slovakia og de baltiske landene lavere prisnivå på hotell, restaurant og transport enn i Norge.

Om du går for et naboland, må du sannsynligvis belage deg på en mellomlanding om du flyr sørover, men billettene trenger ikke å koste deg mer av den grunn sammenlignet om du heller fløy til Spania eller en annen sommerfavoritt.

Vil du likevel til Spania-området, er det noen kroner å spare på å heller legge turen til nabolandet Portugal, ifølge Forex.

Hva er inflasjon? Hva er inflasjon? (Dagsavisen)

Unngå pris- og valutasjokk

Forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Storebrand framholder at det fremdeles er land det er rimelig å dra til for oss nordmenn, hvis vi er åpne for alternative reisemål.

− Har du ikke bestilt ferie ennå, så søk litt rundt etter billige, gode alternativ. Sett deg inn i kostnadene der du vurdere å dra, så du ikke får prisvekst- og valutasjokk når du kommer fram, sier Tvetenstrand til Rogalands Avis.

Hun anbefaler deg videre å legge en plan for utgiftene i forkant, slik at det blir lettere å holde seg til feriebudsjettet. Det er nemlig viktigere enn tidligere, med tanke på høsten vi har foran oss med varslede renteøkninger.

− Legg på litt når du regner om hvor mye ting koster i norske kroner. Selv om du ser en kurs på bankens side, får du et vekslingspåslag, så kursen du betaler blir høyere. Flere får sjokk når de er hjemme igjen, og lurer på om de er svindlet, men når de ser nærmere etter, er det kun at ting var dyrere enn de beregnet, sier Tvetenstrand videre.

− Husk også alltid å velge lokal valuta når du betaler med kort. Det blir rimeligere enn å velge norske kroner, legger hun til.

Andre gode råd forbrukerøkonomen deler, er å høre med lokalbefolkningen hvor de pleier å spise. Da får du vite om spisesteder med færre turister og rimeligere priser. Sjekk også referanser når du bestiller overnatting, og husk at om du velger å bo i leilighet kontra på hotellrom, kan du spare penger på å ikke spise alle måltidene ute.

− Betal med kredittkort, så har du en garanti om du ikke får det du har bestilt. Men husk å ha penger til å betale hele kredittregningen når den kommer, oppfordrer Tvetenstrand.

Cecilie Tvetenstrand, forbrukerøkonom i Storebrand. (Karoline Næss/Storebrand)

− 25 prosent dyrere sommerferie

Senioranalytiker Dane Cekov i Nordea Markets har tidligere forklart at den norske kronen har svekket seg betydelig mot valutaene i de store landene siden forrige sommer. Blant annet er kronesvekkelsen mot euro på 14 prosent, og mot amerikanske dollar er kronen 10 prosent svakere.

− Dersom vi ser på betydningen av svakere krone og høyere inflasjon, må nordmenn regne med at sommerferien i utlandet blir minst 25 prosent dyrere. I realiteten kan den bli enda dyrere også, for eksempel grunnet dyrere flybilletter, sier Cekov til RA.

Den norske kronen har, derimot, også styrket seg, da mot sørafrikansk valuta med seks prosent og tyrkiske lire med sju prosent. Disse to valutaene har dermed svekket seg mer enn norske kroner, men til gjengjeld har inflasjonen vært mye høyere i Tyrkia og Sør-Afrika, så det betyr at ferien her ikke blir billigere utelukkende grunnet kronekursen, ifølge Cekov.

Dane Cekov er senioranalytiker i Nordea Markets (Nordea)

Vil bruke mer penger på sommerferien

I en undersøkelse Sparebank 1 har gjennomført, svarer 43 prosent at de skal feriere i utlandet denne sommeren. Det er flere enn i fjor.

Feriebudsjettet til den gjennomsnittlige norske mann og kvinne ligger på 19.198 kroner, noe som er det høyeste snittbeløpet banken har målt i tilsvarende undersøkelser. De som skal til utlandet hele sommerferien, planlegger å bruke 38.172 kroner i snitt, altså litt mindre enn i fjor. Og de som skal tilbringe deler av ferien i utlandet budsjetterer med et snitt på 27.596 kroner, noe som er litt mer enn i fjor sommer.

− Umiddelbart at det nok overraskende at folk bruker minst like mye penger på sommerferien som i fjor. Samtidig vet vi at ferien betyr svært mye for nordmenn og at de fleste vil kutte mye annet før de kutter ferien, sier Roger Lund Antonesen, konserndirektør for personmarked i Sparebank 1 SR-Bank, til RA.

− Det er nok også mange som har bestilt ferien for en god stund siden, særlig de som skal på utenlandsferie. Husk på at det koster fire ganger så mye å ta hele ferien i utlandet sammenlignet med å bli i Norge, legger han til.

Undersøkelsen viser at de som de som kun skal feriere i Norge i sommer har planlagt å bruke 9680 kroner i snitt, hvilket er litt mindre enn de planla å bruke i fjor.

Roger Lund Antonesen, konserndirektør personmarked i Sparebank 1 SR-Bank. (Jan Inge Haga)

