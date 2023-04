Dyrere USA-tur: − Tenker mer på budsjett i år

− I fjor dro vi også på påskeferie til USA, men i år har vi tenkt enda mer på budsjett, siden alt er dyrere nå, sier Lindsay Joo til Rogalands Avis.

Hun er oppvokst i USA, men bor nå i Stavanger sammen med mann og barn, hvor hun også driver eget firma. I påskeferien skal hun ta en tur til Nord-Carolina for å besøke resten av familien sin der.

Lindsay Joo er fra USA, men bor i Stavanger med mann og barn.

− Vi kommer til å bo hjemme hos foreldrene mine, så vi sparer litt penger på den måten. Da kan vi også låne bilen deres, og slipper dermed leiebil, sier Joo videre.

Når hun har vært på USA-tur tidligere, har hun som regel shoppet en del, siden det har vært billigere og bedre utvalg enn i Norge. Dette er litt annerledes i år, noe som påvirker planene hennes:

− Jeg kommer nok til å begrense shoppingen og være mer selektiv på hva jeg handler. Forhåpentligvis finner jeg meg et par nye, hvite tennissko. Jeg kommer uansett til å tenke mer på hva jeg egentlig trenger, sier Joo.

Vil du oppleve sør-østkysten av USA, tipser amerikanske Lindsay Joo deg om Charleston i Sør-Carolina framfor Miami i Florida. (Vanessa Kauffmann)

Østkyst-perlen er mye billigere enn Miami

I likhet med Joo og familien, er det nok flere fra Norge som planlegger å ta turen over Atlanteren denne påsken og i tiden framover. Derfor må RA høre med henne om hva som er de beste reisetipsene fra en ekte amerikaner.

− Påsken i fjor tok vi en tur til Charleston i Sør-Carolina. Der var det absolutt mulig å ha en fin ferie uten å bruke for mye penger. Miami, som også ligger langs østkysten, er sikkert tre ganger så dyrt når det kommer til hotell, restaurant og annet. I Charleston er det mye historie fra borgerkrigstiden, gåavstand til det meste og strender i nærheten, sier Joo.

− Og et siste tips: Når du er på restaurant må du ikke la deg lure av prisen i menyen. På den endelige regningen legges det til skatt, i tillegg til at det forventes at du tipser, fortsetter hun.

− Blir dobbeltsmell

Forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Storebrand forklarer at den norske kronen har svekket seg rundt 15 prosent mot både euro og amerikanske dollar.

− I tillegg har prisveksten i andre land økt mer enn prisene her hjemme, så det blir dobbeltsmell for oss om vi skal på utenlandsreise nå, sier Tvetenstrand til RA.

− Det betyr at du får mindre for pengene dine nå enn du gjorde for ett år siden. Hvis du planlegger utenlandsferie, er det derfor viktig at du setter deg inn i hva det vil ha å si for feriebudsjettet, slik at du unngår valutasmell nå du kommer fram, fortsetter hun.

Forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Storebrand. (Karoline Næss/Storebrand)

Tvetenstrand har følgende råd til de som skal på ferie utenfor Norge som vil holde seg innenfor budsjettet de har satt opp:

Betal alltid i lokal valuta.

i lokal valuta. Bestem deg for hvor mye penger du kan bruke på ferien og del beløpet opp etter antall dager, slik at det blir lettere å ikke bruker mer enn du har råd til.

Snakk med lokalbefolkningen og hør hvor de pleier å spise, hva de gjør i helger eller ferier. Da kan du få gode tips som ligger litt utenfor turiststedene, og som ofte er både bedre og rimeligere.

rimeligere. Sjekk ut pris på leiebiler hos lokale forhandlere sammenlignet med leiebilselskapene som holder til på flyplassen.

Be om taxfreerefusjon når du handler, og husk å få igjen momsen på flyplassen på vei hjem.

