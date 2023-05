Dyrere Mythos og spansk tapas i sommer

Senioranalytiker Dane Cekov i Nordea Markets framholder at den norske kronen har svekket seg betydelig mot valutaene i de store landene siden forrige sommer. Blant annet er kronesvekkelsen mot euro på 14 prosent, og mot amerikanske dollar er kronen 10 prosent svakere.

− Dersom vi ser på betydningen av svakere krone og høyere inflasjon, må nordmenn regne med at sommerferien i utlandet blir minst 25 prosent dyrere. I realiteten kan den bli enda dyrere også, for eksempel grunnet dyrere flybilletter, sier Cekov til Rogalands Avis.

Den norske kronen har, derimot, svekket seg minst mot canadiske dollar med fem prosent. Og mot noen valutaer har kronen faktisk styrket seg:

− Mot sørafrikansk valuta har kronen styrket seg med seks prosent, og mot tyrkiske lire er kronen sju prosent sterkere. Disse to valutaene har dermed svekket seg mer enn norske kroner, men til gjengjeld har inflasjonen vært mye høyere i Tyrkia og Sør-Afrika, så det betyr at ferien her ikke blir billigere utelukkende grunnet kronekursen, sier Cekov.

Prissmell på øl og tapas

Kyrre Knudsen, sjeføkonom i Sparebank 1 SR-Bank, har sett på prisendringen til noen populære feriekjøp blant nordmenn i utlandet.

For hvem gleder seg vel ikke til en iskald Mythos på den greske stranden, eller smakfull salami og manchego-ost fra kjøpmannen i Spania?

− I fjor kostet en Mythos på gresk bar 40 kroner, altså 4 euro. Nå koster det greske ølet nesten 60 kroner, tilsvarende 5 euro, sier Knudsen til RA.

− Dette er en stor oppgang, men fortsatt er prisene lavere enn i Norge. Prisveksten i Hellas det siste året har vært tre prosent, noe som er i den lave enden sammenlignet med mange andre land. Samtidig har det vært nesten ti prosent prisvekst innen hotell, restaurant og kafé, som gjenspeiler vesentlig høyere prisvekst innen reiseliv, utdyper han.

Et annet eksempel på prisvekst, som Knudsen trekker fram, er at et tapasmåltid i Spania har økt fra å koste rundt 300 kroner (30 euro), til å koste 450 kroner (38 euro).

Hvorfor er kronen så svak?

− Priser på ferie i utlandet har økt mye det siste året. Dette skyldes både høy inflasjon generelt, at det har vært et år med normalisering etter pandemien og mange skal reise, samt at høy etterspørsel og mangel på arbeidskraft i mange land har økt prisene på hoteller og restauranter, sier Knudsen i SR-Bank, og fortsetter:

− I tillegg har kronen svekket seg mot både euro og dollar det siste året, noe som bidrar til at det blir enda dyrere for nordmenn i reise til Europa eller USA.

Cekov i Nordea Markets peker på at det er sammensatte årsaker til at kronen er så svak nå.

− For det første har gassprisen falt mye siden sommeren i fjor. I begynnelsen av juli 2022 var gassprisen 300 dollar fatet, mens nå er den 50 dollar fatet, altså en sjettedel av prisen i fjor. Videre har oljeprisen falt, og dette er med på å svekke den norske kronen, sier senioranalytikeren.

− I tillegg var rentefordelen til den norske kronen mot euro rundt to prosent i fjor, mens nå er styringsrenten i Norge og Europa lik. Det vil si at kronen har gått fra å være en høyrente-valuta til å bli en lavrente-valuta. Og til sist medfører økt usikkerhet i verdensøkonomien at utenlandske investorer ikke vil «sitte på» norske kroner, fortsetter han.

