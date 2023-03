Svak krone gir dyrere ferie − også i «billig-land»

− Jeg flyttet til Budapest etter sommeren i fjor, og da var alt mye billigere. Nå ser jeg at husleie, strøm og mat er dyrere, sier Caroline Seldal Isaksen (21) til Rogalands Avis.

Hun er fra Sandnes, men bor for tiden i Ungarns hovedstad, hvor hun studerer medisin. Der bor Seldal Isaksen sammen med to andre norske jenter.

− Vi har tatt noen grep for å få en billigere hverdag, blant annet handler vi mat én gang i uken. Og så lager vi lunsj- og middagsmåltider hjemme, slik at vi begrenser hvor ofte vi kjøper mat ute. Kaffe er dyrt på kafé, så vi har også blitt flinke til å ha med oss kaffe på termos, sier Seldal Isaksen videre.

Medisinstudent Caroline Seldal Isaksen merker at de koster mer å bo i Budapest enn da hun flyttet dit i fjor. (privat)

Vil både spare og unne seg på ferie

I april skal Seldal Isaksen og venninnene snart ta et avbrekk fra studiehverdagen i Ungarn og dra noen dager på ferie til Gdansk i Polen, men ikke uten å tenke budsjett.

− For at vi skulle få billigere flybilletter, reiser vi kun med sekk som vi tar med inn på flyet. En konsekvens av det er at vi ikke kan shoppe så mye, og da sparer vi penger på det også, sier 21-åringen.

I forkant av turen skal Seldal Isaksen undersøke hvilke matvarer de kan ta med seg ombord på flyet, slik at de kanskje kan spare seg noen restaurantbesøk. Samtidig vil jentene kose seg også når de først har litt fri.

− Vi kommer til å bruke forskjellige apper til å finne gode spisesteder, og så tar vi oss sikkert noen drinker og koser oss med god mat når vi først går ut. Det synes vi er helt greit − spesielt når vi ikke kan shoppe med oss en hel koffert tilbake, ler hun.

Dyrere også i «billig-land»

Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank framholder at Ungarn og Polen fortsatt er betydelig billigere land enn Norge, slik det tradisjonelt har vært, men at dette har snudd med svak krone og høy inflasjon.

− Det siste året har norske kroner svekket seg med litt over 10 prosent mot polske zloty og med 15 prosent mot ungarske forint. Både Polen og Ungarn har dermed blitt noe dyrere for nordmenn, sier Knudsen til RA, og fortsetter:

− I tillegg har inflasjonen vært høy i disse landene. Polen har det siste året hatt en inflasjon på 17 prosent, mens i Ungarn er inflasjonen på hele 25 prosent.

Kyrre Knudsen, sjeføkonom i Sparebank 1 SR-Bank. (Jan Inge Haga/Sparebank 1 SR-Bank)

− Historisk svak krone

Videre forteller sjeføkonomen at den norske kronen er nær sitt svakeste nivå målt mot mange valutaer:

− Kronen er historisk svak. Det var kun en liten periode under pandemien at kronekursen var svakere. Euroen kostet under 10 kroner i årene før pandemien, en kurs den også holdt seg på store deler av fjoråret, men i det siste har den vært nærmere 11,3 kroner. Det er svekkelse på nesten 15 prosent, sier han.

Økonomene råder nordmenn som skal på ferie i påsken eller til sommeren om å planlegge ekstra nøye og sette opp budsjett. Det skal også Caroline Seldal Isaksen gjøre når hun snart drar på påskeferie. (privat)

Kronekursen er altså helt klart i den svake enden nå. Dagens kronekurs mot euro er hele 40 prosent svakere enn da euroen ble innført i år 2000. For ti år siden kostet euroen 7,5 kroner, men så svekket kronen seg som følge av oljenedturen fra 2016.

− Norske kroner er jevnt over svake, særlig mot de større valutaene som euro, amerikanske dollar, britiske pund, japanske yen og sveitsiske franc. Den danske kronen følger euroen, og derfor er kronen også svak mot danske kroner. Kronen har svekket seg også mot svenske kroner og polske zloty den siste tiden, men holdt seg noe bedre mot disse enn de øvrige, oppsummerer Knudsen.

På den annen side trekker han fram at den norske kronen har styrket seg litt mot tyrkiske lire det siste året, men det er skyhøy inflasjon på over 50 prosent i Tyrkia, så det må klart tas med i regnestykket.

Italiensk pizza er 40 kroner dyrere

Forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Storebrand forklarer at svakere krone gjør at du får mindre for pengene dine i utlandet enn for ett år siden.

− Planlegger du utenlandsferie nå, er det viktig at du setter deg inn i hva det vil ha å si for feriebudsjettet, slik at du unngår valutasmell når du kommer fram. I fjor kunne du kanskje tenke at 10 euro tilsvarte cirka 100 kroner, men i år er det tilsvarende over 110 kroner. Hvis du har et feriebudsjett på 10.000 kroner, vil du få rundt 160 euro mindre for pengene enn i fjor, sier Tvetenstrand til RA.

Sjeføkonom Knudsen eksemplifiserer at en pizza i Italia som kostet 15 euro, eller 150 kroner, i fjor, nå vil koste deg 170 kroner. Men i tillegg har prisene i Europa økt med ni prosent, slik at pizzaen faktisk har kommet opp i 190 kroner.

− En god del land er fortsatt billigere enn Norge, men det gjelder å planlegge ferien i år ekstra godt og ha kontroll med budsjettet og pengebruken, sier han.

Cecilie Tvetenstrand, forbrukerøkonom i Storebrand. (Karoline Næss/Storebrand)

Husk: Lokal valuta og momsrefusjon!

Tvetenstrand i Storebrand råder deg til å bestemme deg for hvor mye penger du kan bruke på ferien, og dele beløpet opp etter antall dager, slik at det blir lettere å passe på at du ikke bruker mer enn du har råd til.

− Snakk med lokalbefolkningen og hør hvor de pleier å spise, hva de gjør i helger eller ferier. Da kan du få gode tips til restauranter og gjøremål som ligger litt utenfor turiststedene, og som ofte har både bedre mat og rimeligere priser. Betal alltid i lokal valuta, samt be om taxfree-refusjon når du handler. Husk også å få igjen momsen på flyplassen på vei hjem, tipser forbrukerøkonomen.

− Sjekk prisen på leiebil hos lokale forhandlere sammenlignet med leiebilselskapene som holder til på flyplassen, er hennes siste råd.

