− Du trenger ikke å flagge at du er norsk

Til tross for høy inflasjon og svak kronekurs, som begge deler er med på å fordyre ferien til oss nordmenn, er det mange av oss som likevel vil tilbringe sommerferien i utlandet.

Vi legger jo bak oss flere somre med pandemi og reiserestriksjoner, så det er nok mange som ser fram til en «normal» sydentur.

Men selv om årets sommerferie, både i Norge og andre land, blir dyrere enn i fjor, og feriebudsjettet er strammere, bør du tenke deg om to ganger før du velger å kutte utgiftene ved å kutte ut reiseforsikringen.

Arne Voll er kommunikasjonssjef i Gjensidige. (Mats Stordal)

− Frekkere enn noen gang

− Vi vet at det er tøffere tider økonomisk, ikke bare for oss, men også for de som bor i utlandet. Det gjør at «kjeltringene» er tilbake, ofte lurere og frekkere enn noen gang, advarer Arne Voll i Gjensidige overfor Rogalands Avis.

Det er ingen tvil om at det er godt kjent i utlandet at vi fra Norge har god råd. Sekkene og veskene våre er fulle av verdisaker, som mobil, nettbrett, fotoapparat, hodetelefoner, merkeklær og så videre. Selv små barn kan ha med seg mobil, Nintendo og nettbrett, så bare i barnas sekker kan det være snakk om flerfoldige tusen kroner i verdier, påpeker Voll.

− Derfor tror jeg det kan være lurt å ikke flagge at du er norsk når du er i utlandet. Ikke heng norske flagg på sekker, kofferter, vesker og lignende, ikke snakk så høyt om at du er fra Norge og ikke vis offentligheten at du har store verdier med deg, råder Voll.

Hans beste tips hvis du er på restaurant, strand eller andre steder, og du har ryggsekk eller veske med deg, er å binde skulderstroppene fast i en stol eller parasoll. Da blir det vanskeligere for tyvene.

Unngå tyveri ved å knytte sekker og vesker fast i stoler eller annet når du er i Syden. (Gjensidige)

Kan få store konsekvenser

Det er ikke bare om du blir utsatt for tyveri på ferie at reiseforsikring er fint å ha. Reiseforsikringen kommer også godt med om du blir skadet eller syk. Konsekvensene av å reise uten reiseforsikring, spesielt i utlandet, kan bli store, og noen ganger veldig alvorlige, ifølge Voll i Gjensidige.

− Det som vi tenker på som trygt og godt i Norge, er ikke alltid det samme i utlandet. En skade eller alvorlig sykdom kan koste en privatperson flere hundretusen kroner utenfor våre landegrenser. Særlig ille er det om du havner på sykehus og trenger legetransport hjem. Det er heller ikke uvanlig at et enkelt legebesøk i enkelte land kan koste mange tusen kroner, sier han.

− Jeg kjenner til et eksempel der en kunde av oss ble påkjørt i USA, og sjåføren stakk av. Kunden havnet på sykehus og de totale kostnadene endte på 600.000 kroner. I et annet tilfelle fikk en eldre dame hjerteproblemer på ferie i USA, og de ti dagene hun var på sykehus, kostet nesten 700.000 kroner, sier Voll.

− Har du råd til å reise, har du råd til forsikring

Terje Hamre i Norsk Familieøkonomi er enig i at reiseforsikring er svært viktig å ha på plass:

− Selv om en reiseforsikring gjelder fra du går ut døren hjemme, er det ingen tvil om at det er i utlandet det innebærer størst risiko å reise uten forsikring. Har du råd til å reise, bør du ha råd til forsikring, sier Hamre til RA.

Han framholder at det vanligste blant folk har vært å ha helårs reiseforsikring, men nå når prisnivået generelt har økt så mye, er reiseforsikring noe mange har kuttet ut.

Terje Hamre (Malin Sofie Leirvik)

Kredittkortforsikring? Vær obs på dette!

Du har kanskje fått med deg at hvis du betaler reisen med kredittkort, inkluderer det reiseforsikring.

− Vilkårene til en kredittkortforsikring er ganske like en ordinær reiseforsikring, men om du satser på å forsikre deg på denne måten, er det viktig at du påser å betale mer enn 50 prosent av reisen med kredittkortet. Hvis du ikke gjør det, gjelder ikke forsikringen, understreker Hamre.

− Det er et forsikringsselskap som tilbyr reiseforsikring på vegne av kredittkortselskapet, så når det kommer til innmelding av skade og annet, skal dette ikke skille seg vesentlig fra et ordinært selskap, avslutter han.

