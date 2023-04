Sydendebuterer i sommer: − Hører skrekkhistorier, så vi passer på hverandre

− Det er litt splittede meninger innad i gruppen. Hovedplanen vår er å være en del på stranden, og selvfølgelig ta noen turer på byen, men noen vil nok feste mer enn andre, sier Tuva Vikhamar (18) til Rogalands Avis.

− Vi tar imidlertid noen forholdsregler, for vi vil ikke det skal skje noen noe ille. Vi har jo hørt historier om folk som blir dopet ned på byen. Planen vår for å unngå dette er å kjøpe egen drikke som vi tar med ut eller drikker i ferieleilighetene, sier hun videre.

Vikhamar sitter sammen med jevngamle Julie Wennersteen Åbø i solskinnet utenfor kulturhuset i Stavanger da RA møter dem. De to skal sammen med sju andre jenter reise til Spania i sommer. I og med at de har blitt 18 år, er dette deres første tur til Syden uten foreldre. Dette gleder de seg mye til.

− Vi har kjent hverandre siden barneskolen, og alle er ganske fornuftige, så vi tror dette blir en kjekk ferie, sier Vikhamar.

− Det er en av fedrene som har bestilt flybilletter på vegne av oss jentene, og han har passet på at alle har reiseforsikring. I tillegg måtte alle sammen fornye passene sine, siden de gikk ut under koronapandemien. Heldigvis var det ikke så lange køer nå, sier Åbø.

Tuva Vikhamar og Julie Wennersteen Åbø går begge på St. Olav videregående skole og er russ denne våren. De og resten av jentene som sydendebuterer i sommer har snakket en del om hvordan de vil sikre en kjekk, trygg ferie. (Eilin Lindvoll)

Svak krone: − Har satt av ekstra penger

Gyldig reiseforsikring og pass er selvsagt veldig viktig for sydendebutantene, og andre som skal utenfor våre landegrenser på ferie i sommer.

I tillegg er det nå historisk svak kronekurs. Det var kun en liten periode under pandemien at kronekursen var svakere. Euroen, for eksempel, har svekket seg 15 prosent mot norske kroner. Dette betyr at vi får mindre for pengene i Syden denne sommeren. På toppen av det hele, har prisene økt i mange europeiske land, noe som gir feriereisende nordmenn en «dobbeltsmell».

Hvordan har dere tenkt rundt reisebudsjett?

− Vi bor i en leilighet min familie eier i Spania, samt leier en annen like ved, slik at alle får plass. Videre har vi plan om felles frokost i leiligheten, mens middag kommer vi som regel spise ute. Hvor vi spiser lunsj er avhengig av om vi er på stranden eller i leilighetene, svarer Vikhamar.

− Vi skal ikke leie bil, men har bestilt stor taxi fra flyplassen. Fellesutgiftene kommer vi til å dele likt på alle som reiser, og så har vi satt av ekstra penger til uforutsette utgifter, som strøm. Ellers har vi nok tenkt mer på feriebudsjett hver for oss, legger Åbø til.

Viktige grep sikrer gyldig reiseforsikring

En undersøkelse Norstat har gjennomført for Frende Forsikring, som RA tidligere har omtalt, viser at 34 prosent av de mellom 18 og 29 år svarer at de har reist uten forsikring. Samtidig ble det i fjor meldt inn nesten 355.000 skader på norske reiseforsikringer, noe som var flere enn i 2019, som var forrige normalår før pandemien.

− At unge er mer utsatt og ofte mangler forsikring, er veldig gjenkjennbart. Forsikring er ikke øverst på listen over hva unge tenker på eller har et forhold til. De som er flinke til å huske på forsikring, er gjerne de som har tidligere har opplevd hendelser der forsikringen kom til nytte, sier Laila Mamelund Aksland, produktsjef for forsikring i Sparebank 1 SR-Bank, til RA.

− En reiseforsikring hjelper deg ikke bare ved materielle hendelser, som når bagasjen din ikke kommer fram eller du blir frastjålet noe. Blir du rammet av sykdom eller skadet, hjelper en reiseforsikring godt – og det er i disse skadetilfellene det kan bli veldig dyrt å ikke være forsikret, understreker hun.

Laila Mamelund Aksland er produktsjef for forsikring i Sparebank 1 SR-Bank. (privat)

Hun legger til at de om har reiseforsikring hos SR-Bank, er dekket av foreldres forsikring til de fyller 21 år. Dette er også tilfelle for flere andre forsikringsselskap.

− Forsikringen er gyldig uten at det tas spesielle forholdsregler, men skal dere på en ferie som varer mer enn et par måneder, burde dere ta en ekstra sjekk for å se om reiseforsikring dekker så lange reiser, sier Aksland.

− Foreldre kan dele reisekortet med sin familie ved å gå inn i mobilbank og sende som e-post med barnets navn på kortet. Kortet kan også skrives ut eller bestilles hjem per post hvis dette er ønskelig. Vi anbefaler alltid våre kunder å følge UDs reiseråd for området de skal reise til, samt ta med seg Europeisk helsetrygdkort hvis de skal reise til EØS-land, sier hun videre.

− Blir blendet av sol, varme og alkohol

Arne Voll, kommunikasjonssjef i Gjensidige, er klokkeklar på at det først og fremst er viktig at de som skal på utenlandsferie har gyldig pass, reiseforsikring og kredittkort i orden.

− Spør de andre i reisefølget om de har sjekket dette, og hør med foreldrene dine eller sjekk selv at du har en gyldig reiseforsikring før du reiser, oppfordrer Voll overfor RA.

Arne Voll er kommunikasjonssjef i Gjensidige. (Mats Stordal)

Han forteller videre hvilke problemer unge på sydenferie, gjerne for første gang, opplever:

− De blir ofte syke, som regel med luftveisinfeksjoner eller mageproblemer. I tillegg er det ikke uvanlig at de mister eller blir frastjålet mobil og andre verdigjenstander, sier Voll, og fortsetter:

− Mange unge på sydentur blir også blendet av sol og varme, og drikker for mye alkohol. De blir svært fulle, og noen klarer seg ikke selv. Hold derfor sammen, helst minst to. Blir én dårlig, bør de andre sørge for at vedkommende kommer seg trygt hjem. Takk nei til «fristende tilbud» fra sommerbrune ungdommer du ikke kjenner.

Fem tips for trygg sydentur

Voll anbefaler at de unge Stavanger-jentene, og andre, på sydentur skriver opp adressen til feriebosted og telefonnummer til en annen i gruppen på en lapp.

− Mange glemmer hvor de bor, og da kan det være vanskelig å komme seg hjem om de ikke kjenner adressen. Blir en full, mister mobilen eller noe sånt, kan andre ringe nummeret på lappen, eller du kan gjøre det selv, råder han.

Unngå tyveri ved å knytte sekker og vesker fast i stoler eller annet når du er i Syden. (Gjensidige)

Til slutt har Voll fire siste tips:

Ikke ta med deg kostbare smykker, klokker eller andre verdisaker på byen.

på byen. Trafikkmønsteret og kjørekultur er ofte annerledes i utlandet. Vær derfor forsiktig i trafikken.

er ofte annerledes i utlandet. Vær derfor forsiktig i trafikken. Styr unna narkotika og piller, drikk med måte og bruk mer solfaktor enn du hadde tenkt.

enn du hadde tenkt. Pass på mobil og ting på stranden og ute på byen. Mister du mobilen, stopper livet nesten helt opp med tanke på alt en mobil brukes til i dag. Knyt sekken eller veskem fast i stol eller solparasoll. Da kan ingen ta tingene dine og løpe.

