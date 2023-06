Dyrere yogareise: − Flere enn før venter til siste liten

Denne sommeren skal Anne Siv Aasen reise til Bali for å fordype seg enda mer i yoga og suge til seg all inspirasjonen hun kan få.

Hun er nemlig yogalærer og innehaver av Solvik Yoga på Jørpeland like utenfor Stavanger.

− Jeg har pleid å reise mye på slike yogaturer tidligere, både til Sveits, New York, Jordan og Bali. Men så kom pandemien, og flere planlagte reiser ble avlyst. Nå kan jeg endelig reise igjen, og jeg ønsker å bruke all ledigtid på å bli en bedre yogalærer, sier Aasen til Rogalands Avis.

Bali er en øy og provins i Indonesia. Det er mange som tar turen hit, blant annet for å praktisere yoga, enten i egen regi eller som en pakkereise.

Bali er en populær yoga-destinasjon. Her er Anne Siv Aasen etter en yogatime på den indonesiske øyen. (privat)

Økte priser: − Prøver å holde dem nede

I tillegg til å dra på yogareiser selv, arrangerer hun denne typen reiser for andre, som inkluderer hotell, mat og yogaundervisning, der hun selv er læremester. Dette har hun gjort en del tidligere, men under pandemien ble mange av reisene avlyst. Nå ser imidlertid Aasen fram til høstferien da hun arrangerer yogatur til Jordan.

− Det er tydelig at økonomien er utfordrende for mange. For eksempel har mange av samarbeidspartnerne mine i landene jeg har arrangert yogareiser til tidligere, gått konkurs under koronapandemien. Fly, hotell og annet har også blitt mye dyrere, sier Aasen.

− Jeg prøver selvfølgelig å holde prisene nede for å få med meg flest mulig på turene, men det er ikke lett nå når alt er så mye dyrere. Tidligere har jeg kunnet tilby reiser på femstjernershotell, med mat og yoga, til mellom 17.000 og 18.000 kroner. Nå er vi fort oppe i 24.000 kroner, og da er hotellstandarden nedjustert, selv om den fortsatt er god, fortsetter hun.

Og det er ikke bare Aasen som arrangør som merker kostnadsøkningene. Hun ser også at de som melder seg på er mer avventende:

− Flere enn før venter til siste liten med å melde seg på, gjerne til like før eller etter påmeldingsfristen går ut, sier hun.

− Samtidig er mange også blitt mer bevisst på hvor viktig det er å styrke helhetlig helse, så selv om noen må trekke seg fra reisene grunnet økonomien, kommer nye til da budsjettet blir omprioritert for helsen sin del, legger Aasen til.

Så mye dyrere blir sommerens Bali-reise

Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank, kan fortelle at de som drar til Bali i sommer må belage seg på at turen blir mellom 20 og 25 prosent dyrere enn i fjor.

− Inflasjonen i Indonesia har vært lavere enn i mange andre land. Den toppet ut ved inngangen til året med fem til seks prosent. Inflasjonen er nå nede på fire prosent, som er det laveste på tolv måneder. Matprisene på Bali har økt med tre prosent det siste året, sier Knudsen til RA.

− Samtidig bidrar flere turister til at prisøkningene for reisende i høysesongen kan bli høyere. Det er vanskelig å gi eksakt anslag på dette, men et anslag kan være at samlet inflasjon blir 10 til 15 prosent på Bali, tillegger sjeføkonomen.

Han forklarer videre at den norske kronen har svekket seg rundt 10 prosent mot indonesiske rupi det siste året, noe som samlet sett gjør Bali-turen fra 20 til 25 prosent dyrere.

Ifølge en undersøkelse Sparebank 1 har gjennomført, vil nordmenn i snitt bruke 19.198 kroner på årets sommerferie. Det er fem prosent mer enn i fjor, og det høyeste gjennomsnittlige ferieforbruket banken har målt noen gang.

De som bruker mest, er de som legger hele årets sommerferie til utlandet, med et snitt på 38.712 kroner. Til sammenligning bruker de som «bare» skal feriere i Norge 9680 kroner i snitt.

Kyrre Knudsen, sjeføkonom i Sparebank 1 SR-Bank (Jan Inge Haga/Sparebank 1 SR-Bank)

Bali-tips: − Book kun hotell for de første dagene

Yogalæreren fra Jørpeland har selv mange år bak seg som reisende i Østen, blant annet som «backpacker». Det er også stadig flere som drar på turer til, for eksempel, Bali for å drive med yoga. Da har kanskje Aasen noen gode tips?

− Jeg pleier ikke å dra på organiserte yogareiser, siden jeg har fått et godt nettverk av dyktige yogalærere jeg kjenner i årenes løp. Hva som er de beste budsjettipsene mine er helt etter ønsket komfort, men noe jeg kan anbefale er å sjekke prisene på flere hotellnettsider og kontakte hotellene direkte for å høre om de har et bedre tilbud, sier hun.

− Videre kan det være en idé å kun booke hotell på Bali de første dagene. Når du kommer ned, kan du bare leie en scooter og kjøre rundt for å bli kjent med området og lokalbefolkningen. Da kan du fort komme i kontakt med noen som leier ut rimelige leiligheter og villaer der du kan bo resten av oppholdet, sier Aasen.

Det er også mulig å finne fine feriebosteder til leie via ulike Facebook-sider og Airbnb, ifølge henne. Men hun råder de som reiser til Bali om å kjenne på atmosfæren når de først er der nede, for å finne stedet de trives best.

− Og så er det greit å lære seg å prute. Det kan være ubehagelig i starten, men du blir vant til det. Du kan prute på overnattingssteder, og når oppholdet nærmer seg slutten, kan du se om du har noe til overs i reisebudsjettet og eventuelt gi noe ekstra da, sier Aasen.

− Bali er en øy med mange gode, eksotiske frukter og grønnsaker, i tillegg til annen god mat. Jeg råder deg til å høre med lokale og tilflyttere om hvor og hvem du bør handle av, slik at du får den reneste og beste maten, fortsetter hun.

Yogalærer Anne Siv Aasen skryter av maten på Bali (privat)

