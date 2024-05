«Spøkelsesveier» truer tropiske skoger

I en ny studie publisert i tidsskriften Nature fant australske forskere 1,37 millioner kilometer med veier i Indonesia, Malaysia og New Guinea. Dette er 3 til 6,6 ganger flere veier enn det man ser på eksisterende veikart.

Det er altså et stort antall veier man ikke finner på et kart.

Forskerne kaller disse for «ghost roads», eller spøkelsesveier på norsk. Spøkelsesveier blir ulovlig bygget, og kan for eksempel være bulldoserte spor eller veier på palmeoljeplantasjer.

Et nettverk av spøkelsesveier kutter gjennom regnskogene i Sørøst-Asia. Utbygging av disse «spøkelsesveiene» har en sterk sammenheng med avskoging: veiene er dårlige for økosystemet, og forskerne mener at de er blant de alvorligste av alle direkte trusler mot tropiske skoger.

– Avskogingen er virkelig forbundet med veiene. Hovedpoenget er: der veiene går er der skog ødelegges, sier Bill Laurance, professor ved James Cook University, i Nature.

En analyse av satellittbilder mellom 1985 og 2020 viser at i 92 prosent av 12 fokusområder, ble nærliggende skog hogd mens eller rett etter at veier ble bygget.

Derfor truer spøkelsesveiene regnskogen

Tap av habitat og endringer i kvalitet

Habitatfragmentering og bevegelsesbarrierer

Veidrap (og konstruksjonsrelatert dødelighet)

Modifisering av dyrs atferd

Invasjon av ugress, sykdommer og vilde dyr

Kjemiske forurensninger

Kjøretøy som forstyrrer

Kilde: Reef and Rainforest Research Centre

Menneskelig aktivitet

Regnskogene i Sørøst-Asia er ifølge Regnskogsfondet blant de rikeste og mest komplekse økosystemene som finnes.

Utover Amazonas og Kongo-bassenget er Sørøst-Asia det største kombinerte området med regnskog, og utgjør 15 prosent av verdens tropiske skoger. I denne verdensdelen er også flest mennesker som avhengig av regnskogen.

Tidligere var hele området dekket av frodig regnskog, men mellom 2005 og 2015 forsvant rundt 80 millioner hektar skog. Det fryktes at 40 prosent av det biologiske mangfoldet i Sørøst-Asia kommer til å bli borte innen 2100.

En truet sumatran-orangutang med babyen sin i skogen Bukit Lawang, en del av den enorme Leuser nasjonalpark. (ROMEO GACAD/Afp)

Menneskelige aktiviteter som hogst og flatehogst for matproduksjon og jordbruk er ifølge EU Science Hub hoveddriverne for skogtapet.

Studien ser ikke på hvem som er ansvarlig for å bygge disse veiene. Det viser imidlertid at menneskelig påvirkning blir undervurdert i offisielle registreringer.

Hull i veikart

Det er ikke bare i Indonesia at det er hull i kartleggingen.

Lignende studier viser spøkelsesveier i Brasils Amazonas, Kamerun og Salomonøyene med flere.

I 2022 ble 3,46 millioner kilometer veier i Amazonas identifisert i en studie gjennom satellittbilder, og forskerne estimerte at 86 prosent av veiene var uoffisielle.

5 prosent av veinettverket ble funnet i beskyttede områder, og 3 prosent i urbefolkningens territorier.

En tredjedel av veiene var i offentlige områder, og spesielt områder uten beskyttelse fra brasilianske autoriteter, ble utsatt for miljøkriminalitet som ulovlig hogst, gruvedrift og landgrabbing, skriver Imazon.

− Dette er arterier av ødeleggelse, sa studiemedforfatter Carlos Souza Jr. ifølge Mongabay.

