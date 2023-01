Her er fullt program for ski-VM i Planica

Ale øvelsene sendes i NRK etter at de gjorde en avtale med Viasat i fjor sommer, som opprinnelig hadde rettighetene.

Det er 41. gang VM på ski arangeres. I Oberstdorf for to år siden satte Norge rekord med 31 medaljer etter 13 gull, 11 sølv og 7 bronse. Medaljegrossist Therese Johaug har lagt opp. Russland er utestengt, noe som gjør at det er ventet et stort norsk medaljerush blant mennene.

Tittelforsvarere har wild card, det vil si de kommer i tillegg til den nasjonale kvoten.

Onsdag 22. februar:

12.00: Langrenn: 5 kilometer, kvalifisering, kvinner fri teknikk. Ikke aktuelt for Norge.

13.30: Langrenn: 10 kilometer, kvalifisering, menn fri teknikk. Ikke aktuelt for Norge.

16.30: Hopp: kvalifisering, normalbakke, kvinner. Norges lag:

Torsdag 23. februar:

12.00: Langrenn: Sprint, prologer, kvinner og menn, klassisk. Tittelforsvarere: Jonna Sundling, Sverige, Johannes Høsflot Klæbo, Norge. Norges lag:

14.30: Langrenn: Sprint, finaler, kvinner og menn, klassisk.

17.00: Hopp: normalbakke, kvinner. Tittelforsvarer: Ema Klinic, Slovenia. Norges lag:

Fredag 24. februar:

11.30: Kombinert, hopp: normalbakke, kvinner. Tittelforsvarer: Gyda Westvold Hansen, Norge. Norges lag:

14.15: Kombinert: 5 kilometer langrenn, kvinner.

15.30: Langrenn: 30 kilometer fellesstart med skibytte, menn. Tittelforsvarer: Aleksander Bolsjunov, RSF. Norges lag:

17.45: Hopp: kvalifisering, normalbakke, menn. Norges lag:

Lørdag 25. februar:

10.00: Kombinert: normalbakke, menn. Tittelforsvarer: Jarl Magnus Riiber, Norge. Norges lag:

12.15: Hopp: lagkonkurranse, kvinner. Tittelforsvarer: Østerrike. Norges lag:

14.00: Langrenn: 15 kilometer fellesstart med skibytte, kvinner. Tittelforsvarer: Therese Johaug, Norge (stiller ikke). Norges lag:

15.30: Kombinert: 10 kilometer langrenn, menn. Norges lag:

17.00: Hopp: normalbakke, menn. Tittelforsvarer: Piotr Zyta, Polen. Norges lag:

Søndag 26. februar:

10.30: Kombinert: blandet lagkonkurranse. Ny øvelse. Norges lag:

11.30: Langrenn, lagsprint, kvalifisering, kvinner og menn, fri teknikk. Tittelforsvarere: Sverige og Norge (Valnes, Klæbo). Norges lag:

13.30: Langrenn, lagsprint, finaler, kvinner og menn, fri teknikk.

15.00: Kombinert, blandet lag, stafett.

17.00: Hopp: blandet lagkonkurranse. Tittelforsvarer: Tyskland. Norges lag:

Mandag 27. februar:

Ingen øvelser

Tirsdag 28. februar:

12.30: Langrenn; 10 kilometer, kvinner, fri teknikk, individuell start. Tittelforsvarer: Therese Johaug, Norge. Norges lag:

18.30: Hopp: kvalifisering, stor bakke, kvinner. Norges lag:

Onsdag 1. mars:

11.00: Kombinert, lagkonkurranse, stor bakke, menn. Tittelforsvarer: Norge. Norges lag:

12.30: Langrenn: 15 kilometer, menn fri teknikk, individuell start. Tittelforsvarer: Hans-Christer Holund, Norge. Norges lag:

15.00: Kombinert, langrenn, stafett, menn.

17.30: Hopp, stor bakke, kvinner. Tittelforsvarer: Maren Lundby, Norge. Norges lag:

Torsdag 2. mars:

12.30: Langrenn: 4x5 kilometer stafett, kvinner. Tittelforsvarer: Norge (T.U. Weng, H. Weng, T. Johaug, H.M. Fossesholm). Norges lag:

17.30: Hopp, stor bakke, kvalifisering, menn. Norges lag:

Fredag 3. mars:

12.30: Langrenn: 4x10 kilometer stafett, menn. Tittelforsvarer: Norge (Golberg, Iversen, Holund, Klæbo). Norges lag:

17.30: Hopp, stor bakke, menn. Tittelforsvarer: Stefan Kraft, Østerrike. Norges lag:

Lørdag 4. mars:

10.30: Kombinert, stor bakke, menn. Tittelforsvarer: Johannes Lamparter, Østerrike. Norges lag:

12.00: Langrenn: 30 kilometer, kvinner klassisk, fellesstart. Tittelforsvarer: Therese Johaug, Norge. Norges lag:

15.00: Kombinert, langrenn, menn.

16.30: Hopp, lagkonkurranse, stor bakke. Tittelforsvarer: Tyskland. Norges lag:

Søndag 5. mars:

12.00: Langrenn: 50 kilometer, menn klassisk fellesstart. Tittelforsvarer: Emil Iversen, Norge. Norges lag:

Neste ski-VM i 2025 arrangeres i Trondheim.





